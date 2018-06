Asun Casasola: «Los ámbitos festivos tienen que quedar huérfanos de violencia» Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, fue la encargada de dar inicio a las fiestas de Irun con su saludo oficial. / DE LA HERA Asun Casasola abrió ayer las fiestas de Irun cuando están a punto de cumplirse diez años del asesinato de su hija Nagore en los sanfermines de 2008 IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 24 junio 2018, 08:52

La ciudad de Irun inauguraba ayer oficialmente sus fiestas de este año y puso en manos de Asun Casasola el saludo oficial que marca cada año el pistoletazo de salida. En los sanfermines de 2008, Nagore Laffage fue asesinada por Diego Yllanes y, a punto de cumplirse el décimo aniversario, su ama salió ayer a la balconada de la casa consistorial para dirigirse a su vecinos irundarras.

«Las fiestas no deben ser un espacio en el que las mujeres se sientan ninguneadas, acosadas ni agredidas, ni verbal ni físicamente», arrancó Asun haciendo gala de la entereza que una vez tras otra ha mostrado durante estos diez años. «Nuestros sanmarciales y cualquier otra fiesta deben ser espacios de encuentro donde todas las personas tengan derecho a disfrutar, independientemente de ser hombres o mujeres, espacios donde no tengan cabida los rechazos, las vejaciones ni las agresiones por motivo de género u orientación sexual».

En tono más festivo recordó una canción popular que habla de la alegría y el buen humor que desbordan las calles de Irun cuando llegan sus fiestas. «Mi deseo es que a la par de la alegría y el buen humor desborden las calles la amistad, el respeto, la tolerancia; que nada ni nadie interfiera en estos sentimientos sanmarcialeros; que los ámbitos festivos queden huérfanos de violencia y sean un lugar donde todo el mundo encuentre un entorno de cordialidad y concordia».

«Las mujeres no deben sentirse ninguneadas, acosadas y agredidas en los espacios festivos»

Asociaciones de mujeres de Pamplona e Irun estuvieron junto a ella antes del pregón

Un gran esfuerzo

Antes de que Asun se asomara a la plaza desde el balcón municipal, en el consistorio tuvo lugar un pequeño acto más íntimo. Corporativos locales y de municipios del entorno compartieron espacio con la familia y las amigas de Casasola y no faltaron representantes de varias entidades y asociaciones de mujeres, incluidas dos que se acercaron desde Pamplona. «Hemos compartido muchas cosas con Asun», aseguraba Tere Sáez, una de las pamplonesas. «El caso de Nagore marcó un antes y un después porque familia y asociaciones reivindicamos juntas, nos movilizamos y conseguimos apoyos en las instituciones. A raíz de aquello se crearon para los sanfermines unos protocolos de respuesta y apoyo a las víctimas que ahora se están exportando a otras ciudades. Hemos conseguido que las víctimas, sus familias, se sientan arropadas y eso no siempre ha sido así. Desgraciadamente, aún no es así en muchos lugares».

En ese contexto más íntimo, el alcalde, José Antonio Santano, intervino para agradecer a Casasola «el esfuerzo personal que haces por estar hoy con tu ciudad. Me gusta oírte decir que siempre te has sentido arropada por Irun y me alegro de que hoy te podamos demostrar el cariño que mereces». También ella dijo unas palabras. Corroboró «lo importante que ha sido el apoyo y la fuerza que me ha dado la gente de Irun. Mi familia, mis amigas, las asociaciones de la ciudad, tanta gente... Dentro de mi desgracia, he de decir que estoy encantada de vivir en Irun y haberme encontrado con todos vosotros. Gracias por haberme ayudado tanto», dijo, emocionada, a los presentes.