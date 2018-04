Dos alumnos de la UPV ganan el UniRaid 2018 El Peugeot de los estudiantes guipuzcoanos, durante una de las etapas. Iker Gastaminza, Yannick Briones y su Peugeot 205 1.1 Inyección triunfaron entre tormentas y ríos de arena. Estudiantes de Arquitectura Técnica y de Derecho, participaron en esa prueba considerada una gran aventura de motor y solidaridad BEGOÑA DEL TESO SAN SEBASTIÁN Domingo, 29 abril 2018, 08:13

. La edición 2019 ya está en marcha, se celebrará del 23 de marzo al 3 de abril del año que viene, pero aún queda mucho que contar, muchos vídeos y muchas fotos que subir a la web oficial de UniRaid, un desafío a través de las pistas, las dunas, los pueblos, los cañones, las cañadas de Marruecos reservado en exclusiva para estudiantes universitarios de España, Andorra y Portugal.

Siete etapas de puro viaje, pura aventura, pura solidaridad. Y pura adicción a la automoción. No es un rally. No es una carrera. No es el Dakar. Pero pilotos y copilotos llevan un 'roadbook', un libro de ruta donde aparecen marcados no solo los cruces de caminos, las desviaciones a tomar o las zonas de repostaje sino también dónde están los 'oued', los ríos de arena; dónde se encuentra la 'hierba de camello', engañosa vegetación que es en realidad una piedra fatal que rompe los ejes. No es un rally. No es una carrera. No hay que llegar primero pero hay que saber llegar.

LOS DATOS Tánger-Marrakech por el Atlas Siete Etapas, algunas neutralizadas por la fuerza de elementos tan asombrosos como las tormentas del desierto y disputadas otras en bucle. Durmieron bajo las estrellas en un campamento improvisado. Tichka Brutal puerto de montaña a 2.200 metros de altitud. Los aventureros de UniRaid lo ascendieron en la última etapa que avanzó entre la ciudad de Zagora (en el valle del río Draa) y la espléndida y tumultuosa Marrakech. Con brújula La 'etapa maratón' que sucedía por pistas transitadas por los grandes rallys internacionales de coches y motos transcurrió por bajadas impepinables, alarmas de vientos, zonas muy rápidas y otras de precisa navegación donde solo la brújula podía servir de ayuda. Kilómetros Antes de regresar Tras el día de descanso en Marrakech faltaban otros 700 kilómetros de autopista y carretera para embarcar hacia Algeciras. Hubo que dormir 2 horas, conducir reventados y al llegar, comprobar que los barcos estaban amarrados por mala mar. Donostia-Algeciras-Marruecos- Donostia 1.250 kilómetros al bajar. 1.250 al subir y 3.000 entre las dunas. La UPV y los demás No sin mis sponsors UPV/EHU Supertrack, Ayefer, Correduría de Seguros San Sebastián, Rotulek, Ceva, el Club Deportivo Val d'Aran, Indual, Ternua, Côte Basque, Nora Real Food y Desguaces Vidaurreta.

Porque al estar reservado este viaje más allá del Atlas a jóvenes de entre 18 y 25 años, a universitarios, puntúan (y mucho) temas como la capacidad de liderazgo, la estrategia seguida, la gestión de recursos, el trabajo en equipo, la capacidad de organización y la actitud resolutiva también el cuidado y manejo del coche o la calidad de las prendas, objetos, productos conseguidos entre los patrocinadores para ser entregados luego en escuelas, centros de salud, aldeas y palmerales.

Lograron una puntuación de más de 7.500 puntos. Los segundos clasificados rozaron los 6.000

Yannick e Iker se alzaron con el triunfo a lomos de su Peugeot 205 1.1.Inyección que, en los 3.000 kilómetros recorridos desde Tánger hasta las dunas de Erg Chebbi y la remontada hacia Marrakech para llegar de nuevo al puerto de Tánger, no falló en ningún momento. De hecho, solo se le rompió una pieza del capó. Y no se estropeó ni se rajó ni se quedó hundido en la arena no solo porque habían reforzado la suspensión para separar bien las ruedas. No solo porque esas ruedas las llevaban con tacos. Como el volante, que al serlo también, se movía menos y giraba mejor. Sino también porque supieron cuándo se podía arriesgar y cuándo no. Cuándo forzar y cuándo frenar. Porque si había que lograr más superficie en las ruedas para traccionar mejor sobre la arena, pues se bajaban y deshinchaban . Otros (otros de los 87 participantes) pensaban que para qué, si no eran ni 100 metros de 'oued'. ¿Para qué molestarse? Y se quedaban atrapados, claro.

Iker y Yannick (gran esquiador el uno, loco por el motor el otro) aprendieron pronto que allí entre el barro y las nieves del Atlas, cuando alguien tenía que dar la voz de mando, había que darla aunque allí, entre Meknes y Midelt no hubiera demasiados jefes. Pero sí que había que tomar decisiones. Drásticas. Como cuando una puesta de sol bellísima pero excesiva cegó a los pilotos, rebotó en los espejos retrovisores e impidió la continuación de la marcha. O antes, durante y tras las cuatro tormentas que de pronto avanzaron hacia ellos, los envolvieron y al abandonarlos, coches y copilotos estaban cubiertos de polvo del desierto y los carburadores y los filtros, imposibles. ¿Los tubos de escape? No había, iban todos, los 87, a escape libre.

Sí, en un raid donde al salir de un gran cañón, en una explanada sin límite, cinco coches acaban chocando con 30 camellos, alguien debe usar la voz de mando. Pero ha de ser única. Para no dispersar fuerzas ni equivocar esfuerzos. En eso consiste la puntuación por liderazgo. Y eso se aprende en las dunas.

La próxima edición del raid se prepara ya. Se celebrará del 23 marzo al 3 abril 2019

Tras más de 6.000 kilómetros, a veces esquivando camiones en llamas, piensan que esta aventura podría tener rango internacional de auténtico trabajo de fin de carrera. «Aprendes cómo tratar no solo un motor o un carburador sino a y con seres humanos distintos a ti. Ves un país asombroso (aunque lo ves mientras pilotas). Entiendes cuántas maneras de vivir diferentes a la nuestra ahí en el mundo'. Es un master. En gestión, humanidad y motor.