Alerta contra el reiki por ser «incompatible» con la fe cristiana Miércoles, 5 julio 2017, 06:48

Al igual que los obispos vascos y navarro, Luis Santamaría considera que prácticas como el reiki pueden estar en contradicción con la fe cristiana porque «van más allá de un mero ejercicio de relajación o de respiración». Para este sacerdote «hay que distinguir prácticas como el yoga de otras en las que se dice 'esta actividad es una propuesta para adorar a ciertos dioses', porque eso es incompatible con la fe». De ahí que haga suya «la llamada a la formación y al discernimiento» que hicieron los obispos. Santamaría cree que «o se es cristiano o se es de otra religión, pero no puedes ser de dos religiones a la vez». Este cura experto en sectas opina, eso sí, que hay que diferenciar entre el yoga o el zen, «que no tienen ninguna carga ideológica ni religiosa» con el reiki, «que no puede ser aceptable por un cristiano porque propone unas doctrinas, unos ritos y una ética que constituyen una religión alternativa». «Desde la fe cristiana vemos que no tiene ningún apoyo ni validez, y desde la mera racionalidad es algo que no pasa del campo de la magia o de la superstición».