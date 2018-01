Otra vez en alerta por nieve y olas Oleaje en el Peine del Viento de San Sebastián hace unos días. El viento y las olas vuelven a Gipuzkoa. / Arizmendi La cota se situará en las primeras horas sobre los 500-700 metros A.L. Jueves, 11 enero 2018, 09:39

Gipuzkoa afronta hoy la segunda jornada consecutiva de aviso naranja por olas. Anoche se activó el mismo nivel, si bien los embates del mar no causaron problemas, según confirmaron fuentes de Seguridad así como de los servicios de Protección Civil.

Hoy la jornada se presenta desapacible. Además del fuerte oleaje se prevén precipitaciones y nevadas por debajo de los 1.000 metros, aunque no se espera que ocasionen problemas de las dimensiones que se registraron el pasado fin de semana.

De cualquier manera, y para evitar el caos vivido en Etzegarate y la A-15, se ha activado el Plan de Vialidad Invernal al tiempo que se ha decretado el nivel amarillo por riesgo de nieve en el interior, desde las seis de la mañana hasta la doce de la noche. La cota se situará en torno a 500-700 metros, si bien al mediodía ascenderá hasta los 800 y al final de la tarde-noche se situará sobre los 1.000.

Durante el día, de acuerdo al pronóstico de Euskalmet, «nos veremos afectados por una pequeña borrasca situada en el Golfo de Bizkaia. Un frente asociado a la misma nos dejará chubascos, que serán más intensos y frecuentes durante la segunda mitad del día».

Las precipitaciones serán poco probables de madrugada. No se descarta que en la vertiente cantábrica se produzcan tormentas con granizo. El viento de componente oeste soplará con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas de montaña y en el litoral.

Debido al oleaje previsto, el Paseo Nuevo de Donostia permanecerá cerrado a vehículos desde las 8.00 horas. Aemet mantiene la alerta naranja por olas hasta las 21 horas de este jueves, mientras que Euskalmet tiene activado el aviso amarillo. La zona se reabrirá mañana, jornada en la que la lluvia dará un respiro. De madrugada aún se producirán precipitaciones, pero durante la mañana remitirán en la mayor parte de las comarcas. «Únicamente en Iparralde y puntos del norte de Navarra, la nubosidad se mantendrá durante más tiempo y el riesgo de precipitaciones persistirá durante toda la mañana y primeras horas de la tarde», señalan desde la agencia vasca. La cota de nieve se situará entre 1.000-1.200 metros. El viento pasará de soplar del noroeste a hacerlo de componente sur y subirán ligeramente las temperaturas.

«Algo no funcionó bien»

Todavía siguen produciéndose reacciones al colapso del fin de semana. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, reconoció que «algo no funcionó bien» en la gestión de la nevada. En una rueda de prensa, Alonso declinó responder sobre si el director de general de la DGT, Gregorio Serrano, debería dimitir por los problemas que provocó la nieve en la AP-6 y contestó que es tiempo de que se den explicaciones de cara a determinar posibles responsabilidades. Lamentó Alonso la «imprevisión» del Gobierno Vasco ante la nevada del pasado fin de semana que obligó al cierre del puerto de Etzegarate. El grupo del PP ha pedido la comparecencia en la Cámara de Vitoria de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, para que aclare por qué el Gobierno Vasco no hizo caso a los avisos meteorológicos y no puso medidas para garantizar la circulación.