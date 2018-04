«Los datos del peaje revelan que no hay discriminación ya que los locales pasan mucho por Etzegarate e Irun»

La convicción no está reñida con la preocupación cuando el asunto en cuestión pende de los tribunales de justicia, tal y como refleja el estado anímico de Aintzane Oiarbide respecto al futuro del peaje de la N-1 para camiones. Se cumplen diez días desde que recibió el disgusto de la legislatura. El TSJPV anulaba la Norma Foral que regula el canon al considerar que discrimina a los transportistas foráneos respecto a los locales.

- ¿No estaban ya advertidos de que no se podía discriminar?

- No diría que ha habido advertencias sino un trabajo en común de todo un equipo. El primer paso fue hacer un informe jurídico para, entre otras cosas, ajustar a derecho europeo la propuesta de peaje. En un principio planteamos un peaje con dos arcos en Irun y Etzegarate, pero los servicios jurídicos nos dijeron claramente que era discriminatorio.

«Si el Supremo admite el recurso, por ley estará obligado a preguntar al Tribunal de Luxemburgo»

- ¿Qué hicieron para que no lo fuera?

- Trabajamos distintas prospecciones y dibujos y optamos por ubicar en el enclave de Andoain el paso intermedio. Planteamos si así salvaríamos la discriminación y nos dijeron que sí. No teníamos dudas.

- ¿Ha habido tirón de orejas a quien dio por hecho ese extremo?

- Para nada. No le tengo que dar ningún tirón de orejas ni a Cuatrecasas, ni a mi equipo, ni a nadie. Todos hemos trabajado con rigor, hemos dado los pasos que nos exigía Europa y la Comisión Europea ha validado lo que hemos presentado.

- Pero no lo ha validado el TSJPV...

- Los letrados nos dicen que el concepto de la discriminación indirecta es muy difícil de concretar, es bastante subjetivo. Desde ese punto de vista, siempre puede haber una interpretación de un tribunal en un sentido u otro. Pero mayor validez que la de la Comisión Europea tratándose de una directiva europea no cabía. La sentencia ha sido una sorpresa porque hay otras resoluciones parecidas pero siempre ha sido la Comisión Europea la que ha recurrido contra los Estados.

- El peaje depende ahora, por tanto, de la subjetividad del Supremo.

- Todo es interpretable, pero tampoco es tan arbitrario tomar una decisión. Los conceptos están bastante acotados. A nuestros juristas ni se les había pasado por la cabeza interpretarlo así.

- ¿Intentarán convencer al Supremo con los mismos argumentos que no sirvieron al TSJPV o añadirán nuevos razonamientos?

- Los argumentos son los mismos, pero pueden ser más contundentes. Cuando se presentó la demanda no se había puesto en marcha el sistema de peaje. Ahora, con tres meses de funcionamiento, ya tenemos datos que nos llevan a conclusiones que nos podrían dar la razón. Lo que no sé es si el juez del Supremo admitirá nuevos datos. Lo vamos a intentar. Nos serviría para volver a hacer un trabajo con la Comisión Europea.

«La Comisión Europea nos puede ayudar siendo más explícita al asegurar que el peaje no discrimina»

- ¿En qué sentido?

- Puede que el juez admita una cuestión prejudicial de manera que pregunte al Tribunal de Luxemburgo y se preste a admitir unos datos que antes no existían. De hecho, según la ley, si admite a trámite el recurso, está obligado a hacer esa consulta al tribunal europeo.

- ... y ustedes confían en que en Europa avalen su planteamiento.

- Con la Comisión Europea hemos trabajado durante más de seis meses con documentación exacta. Tenemos muy buena experiencia con ellos. Ya conocemos a la gente que valora estas cuestiones en la Comisión. Será más fácil plantearles con toda claridad la indefensión que sentimos ante lo que nos ha ocurrido con un tribunal español después de recibir el dictamen favorable de la propia Comisión. Veremos si nos puede guiar en el camino que pueda tener el recurso.

- ¿Cómo les podría ayudar?

- Podría ser más explícito al validar que el sistema no incurre en ningún tipo de discriminación. Nos pidió una serie de documentación, con la descripción de cada tramo y la justificación de cada tramo, y entendemos que la cuestión previa es que está sujeto a la directiva europea en su totalidad. Si hubiese visto una discriminación, no nos hubiera validado el sistema.

- ¿Por qué matizó el dictamen aquello de «sin perjuicio del posible incumplimiento de cualquier otra disposición de la directiva»?

- Nos dicen los abogados que es un pie de página que utiliza habitualmente la Comisión en sus dictámenes. Una cuestión de forma. Los del Comité Nacional se han acogido a eso y el tribunal también, para nosotros no tenía mayor relevancia. Ahí está la diferencia de interpretación.

- ¿Han tenido algún contacto ya con la Comisión Europea durante esta semana?

- Estamos trabajando con el Gobierno Vasco, desde su departamento de Exteriores, para ver cómo plantear ese trabajo con la Comisión y preguntarles cómo solventar el tema.

- Ha mencionado que manejan datos del peaje que pueden ayudarles. ¿No defendieron que sobre todo pagarían los de fuera?

- Creo que el tribunal ha interpretado que hemos planteado un sistema para no gravar a los locales. Creo que han hecho la suposición de que los locales solo pasan por el peaje de Andoain y eso es un error de bulto. Los datos nos revelan que hay muchísimos trayectos mixtos que hacen los transportistas locales, es decir, pasan por Andoain y Etzegarate, o por Andoain e Irun, por no hablar de las empresas internacionales que son de Gipuzkoa y hacen trayectos largos. Suponer que el tramo entero o gran parte del tramo entre Irun y Etzegarate lo hacen solo los de fuera y que los de aquí solo pagan en Andoain es un concepto erróneo. Por eso, esos datos nos pueden ayudar a demostrar que no hay discriminación.

- ¿En algún momento han valorado dejar de cobrar?

- El mismo viernes que conocimos la resolución hicimos un diagnóstico y la lectura fue que la sentencia no es firme y tenemos que seguir trabajando con normalidad. Sería atípico que nosotros pidiéramos medidas cautelares.

- ¿Adaptarían otro tipo de peaje si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJPV?

- Eso es lo que tenemos que trabajar con la Comisión Europea para tener un poco más de garantías. Habría que ver qué modificaciones hacer en ese escenario. Por eso es tan interesante trabajar con la Comisión Europea. Siendo el Parlamento europeo el que ha legislado sobre la directiva europea, quién mejor que la Comisión para interpretar cómo debe ser el sistema. Tenemos claro que ha interpretado que es correcto, pero no podemos dejar de lado que hay una sentencia y hay que darle la vuelta a eso.

- ¿Temen un revuelo político después de que el Comité Nacional de Transporte por Carretera haya solicitado a las Juntas que pidan la suspensión del peaje?

- Puede haber una oportunidad de meter el dedo en la llaga y crear cierta zozobra, pero hay que justificarlo. El PSE ya ha dicho que no va a optar por esa medida, no sé lo que hará el resto. De todas formas, sí creo que todos los grupos políticos de las Juntas estamos de acuerdo con un sistema de peajes en la N-1. Todos sin excepción. Otra cosa es la concreción del sistema: número de arcos, tramos, precios, etc.

- O sea, ¿que se olviden los que pueden tener alguna esperanza de que no haya peaje en la N-1?

- Esto no es un capricho ni del actual Gobierno ni del PNV. Es fruto de un trabajo de muchos años en las Juntas Generales. Hay unas conclusiones vigentes y de ahí emana la concreción en una norma foral. El peaje tiene un soporte político diría que unánime. Otra cosa es qué tipo de peaje. Se puede hacer de una manera u otra, pero lo que está claro es que es inviable un peaje con 27 salidas por toda la N-1.

«La patronal española del transporte quiere que no haya peaje o que los guipuzcoanos paguen más»

- Tendrán enfrente al sector.

- Aquí al final lo que hay es una patronal española del transporte que pretende una de dos: o bien que se retire el peaje, o que los guipuzcoanos paguen más. Por eso presentaron la demanda. Lo que dicen es que no quieren pagar ellos y que los guipuzcoanos se vayan de rositas.

- Los guipuzcoanos lo que quieren es que la N-1 esté en mejor estado, con o sin peaje.

- Eso quiere decir que tenemos una ciudadanía con un criterio acertado. Al final lo que queremos es que el sistema sea viable, pagando si hace falta, pero que el servicio sea bueno. Ante esto tengo que decir que con inviernos como el que ha pasado, hay muchos agujeros en el asfalto. La sal utilizada por la nieve estropea mucho la calzada. Esta legislatura hemos apostado por la rehabilitación de la N-1. Entre 2016 y 2017 hemos gastado 2,6 millones y otro 1,4 está previsto para 2018.