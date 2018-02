Afectado de un trastorno psicótico admite 6 años por intentar matar a un hombre en Irun AGENCIAS Martes, 20 febrero 2018, 11:37

Un ciudadano alemán, aquejado de un trastorno psicótico, ha admitido una condena de seis años de cárcel por intentar matar en Irun a un hombre al que asestó dos cuchilladas de manera inopinada.

El juicio por estos hechos ha tenido lugar este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde el procesado se ha conformado con los seis años de reclusión que ha solicitado para él la Fiscalía como responsable de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, con la atenuante de anomalía psíquica.

Tras cumplir esta condena, el acusado deberá permanecer seis años en libertad vigilada y no podrá aproximarse a su víctima ni comunicarse con ella durante otros diez años más. Asimismo, tendrá que indemnizarla con 21.200 euros por el tiempo que tardó en recuperarse y las secuelas sufridas.

Según detalla el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron sobre las 16.00 horas del 5 de julio de 2016, cuando el procesado, que se encuentra en prisión provisional por este incidente y que padece un trastorno grave de la personalidad, se dirigió hacia su víctima, que estaba en la calle, apoyada en una barandilla.

En un momento dado, "sin previo aviso" y sin que mediara "ninguna discusión previa", el inculpado asestó a su víctima "una puñalada profunda en el costado derecho" por detrás con un cuchillo de 15 centímetros de hoja que portaba.

El afectado tuvo tiempo de girarse y pedir a su agresor que se calmara, a pesar de lo cual éste comenzó a perseguirle "lanzándole puñaladas sin alcanzarle" hasta que finalmente logró asestarle nuevamente otra cuchillada en la pared abdominal izquierda.

Según la Fiscalía, el imputado actuó "con ánimo de atentar contra la vida" de la víctima, quien sufrió dos heridas, la primera de las cuales penetró en la pared costal anterior derecha, fracturó una costilla y seccionó la arteria y la vena intercostales, y perforó la cúpula difragmática, provocando un hemotórax.

Esta situación puso en peligro la vida del afectado, pues "de no haber actuado con una rápida reposición de sangre" la evolución natural de la lesión "hubiera llevado al fallecimiento del paciente por un cuadro de shock hipovolémico"

Asimismo, se produjo una "afectación hepática" que, "de no haberse corregido con urgencia" mediante una intervención quirúrgica, hubiera provocado el mismo resultado. No obstante, la segunda herida en la pared abdominal no ocasionó "ninguna complicación importante".