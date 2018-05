Acuerdo pionero en los hoteles de Gipuzkoa No habrá huelga y los hoteles seguirán funcionando con normalidad. / ARIZMENDI Los sindicatos cancelan la huelga tras pactar con la patronal un convenio que mejora los salarios e incorpora a los pisos turísticos AIENDE S. JIMÉNEZ Sábado, 19 mayo 2018, 08:37

El sector turístico de Gipuzkoa ya puede respirar tranquilo. No habrá huelga en los hoteles la próxima semana, después de que en la última reunión mantenida entre patronal y sindicatos ambas partes llegaran a un acuerdo sobre las condiciones del nuevo convenio alojativo. Una firma 'in extremis' que evitará que el servicio se vea afectado durante la cumbre mundial del turismo que se celebra en Donostia del 23 al 25 de mayo, lo que mantenía en vilo a instituciones y responsables del sector.

La subida salarial ha sido desde un inicio el principal motivo de confrontación entre patronal y sindicatos, pero no ha sido la causa que ha conseguido desbloquear las negociaciones. La regulación total de la externalización ha sido el punto que ha logrado unir posturas, un acuerdo que ambas partes califican de «pionero» y que permitirá a los trabajadores subcontratados tener las mismas condiciones que los empleados fijos. Por lo tanto, se les aplicará el Convenio Colectivo de Alojamientos de Gipuzkoa y además tendrán derecho a subrogación.

1 Externalización Los trabajadores externos tendrán las mismas condiciones laborales que los fijos y derecho a subrogación. 2 Salario Incremento del IPC más el 2,5% en tres años, lejos del 4,5% que exigieron los trabajadores en su última propuesta. 3 Días de descanso Se consolidan los dos días de libranza consecutivos en los hoteles de más de 30 empleados. 4 Pisos turísticos Se incorporan al convenio y sus trabajadores se regirán por las condiciones establecidas en el mismo.

Desde los sindicatos afirman que «no existe en el Estado ningún otro convenio que regule de manera tan estricta la externalización de los servicios» y consideran que contribuirá a eliminar «las condiciones precarias» de quienes trabajan de forma externalizada. «Creemos que se merecen más», afirmó ayer Maddi Aspiazu, representante de ELA, que ejerció de portavoz de los sindicatos en la rueda de prensa en la que se anunció el acuerdo.

El pacto ha sido firmado por Adegi y las cuatro centrales representadas en la mesa de negociación, ELA, LAB, UGT y CC OO, después de que la Asociación de Hosteleros de Gipuzkoa, que integra al 38% de los establecimientos del territorio, decidiera abandonar la mesa en la reunión del pasado miércoles por su negativa a aceptar la subida salarial finalmente acordada.

Las mejoras del nuevo convenio, que tendrá una vigencia de tres años, se resumen en cuatro aspectos. El primero y más importante la mencionada regulación de la externalización por la que también se felicitó Adegi, desde donde afirmaron que «esta apuesta de las empresas da lugar a un modelo para los alojamientos de Gipuzkoa que se sitúa a la vanguardia del Estado».

En segundo lugar la subida salarial, el objetivo perseguido con más ahínco por parte de los trabajadores, quienes finalmente han tenido que ceder en sus peticiones. El acuerdo estipula un aumento total del IPC más el 2,5% dividido en tres años -+1% en 2017 y 2018 y +0,5% en 2019-, lo que según los sindicatos permitirá a los trabajadores «recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años». Cuando se iniciaron las negociaciones para el nuevo convenio la demanda era del IPC más el 8%, aunque tras meses de reuniones los trabajadores cedieron hasta el IPC más el 4,5%, su última propuesta sobre la mesa. «Somos conscientes de que la subida salarial debería ser más importante y no es lo que deseábamos», reconocieron ayer los sindicatos, quienes han tenido que ceder en este aspecto a cambio de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

El tercer aspecto recogido en el nuevo convenio es la consolidación de los dos días de descanso consecutivos para aquellos hoteles que tengan más de treinta trabajadores en la plantilla, una medida de la que también se beneficiarán los empleados subcontratados dependientes de empresas externas.

Los pisos turísticos

La última medida adoptada es la incorporación de los pisos turísticos al ámbito funcional del Convenio Colectivo de Alojamientos de Gipuzkoa, por lo que a partir de ahora las personas que trabajan en ellos se regirán bajo las condiciones de dicha norma. «De esta forma se eliminarán las irregularidades que existen en la contratación de personal para este tipo de establecimientos alojativos», aseguraron ayer los sindicatos.

El sector turístico en su conjunto ha aplaudido la firma de este acuerdo, en primer lugar porque cancela una huelga convococada durante la reunión de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que acogerá la próxima semana en Donostia a los responsables de los 35 países más influyentes del mundo en materia de Turismo. Así lo reflejó en un comunidado el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco al señalar que el acuerdo «permitirá ofrecer nuestra mejor imagen y profesionalidad a las instituciones que gestionan el sector en todo el mundo». Una opinión que compartió el concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, quien considera que se han logrado unas condiciones laborales «más justas» y la creación de «un modelo guipuzcoano» sin subcontrataciones.

Tanto patronal como trabajadores se han felicitado por el acuerdo, que afectará a los más de 2.000 trabajadores a los que emplea el sector en el territorio, 300 de ellos por externalización. Por su parte la Asociación de Hosteleros de Gipuzkoa no suscribirá el convenio aunque tendrá que acatarlo ya que Adegi tiene la representación mayoritaria de la patronal. La razón del desencuentro con el resto de partes y que provocó que abandonasen la negociación es la subida salarial pactada, superior a la que estaban dispuestos a aceptar. «Representamos a unos 40 alojamientos que por sus características y su ubicación no se benefician de la misma manera del aumento y la repercusión de la afluencia de turistas, por ello no podemos aceptar esa subida», afirmó ayer Kino Martínez, representante de la asociación, quien recalcó no obstante que sí apoyan el resto de medidas adoptadas en el acuerdo «que afianzan un modelo de gestión sólido en materia de alojamiento para el conjunto del sector en Gipuzkoa».