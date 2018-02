Activado el Plan de Vialidad Invernal ante la previsión de otra noche bajo cero en Gipuzkoa Zumarraga ha vivido este viernes Zumarraga mínimas de -4,7 grados / Arizmendi La llegada de viento del noroeste provocará que vuelva a blanquear sobre los 400-500 metros y se repitan las heladas GAIZKA LASA Viernes, 9 febrero 2018, 18:56

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado a las 18 horas de este viernes el Plan de Vialidad Invernal en "Fase Operativa" ante la previsión de que la nieve y las heladas vuelvan a complicar la circulación conforme pasen las horas. También se teme que los termómetros registren otra noche más valores negativos en varias localidades vascas, tras una jornada en la que por la tarde se han recuperado algo las temperaturas. Este panorama invernal hará que otro día más la demanda de calefacción en Gipuzkoa llegue a máximos. Además, el viento se ha intensificado mucho al anochecer, sobre todo en la costa. Precisamente, en Gipuzkoa este sábado estará en vigor el aviso amarillo por fenómenos costeros.

El puerto alavés de Orduña, en la carretera A-2625, se encuentra cerrado al paso de todo tipo de vehículos por la presencia de nieve o hielo en la vía. Además, el alto de Opakua (A-2128) requiere el uso de cadenas para todo tipo de vehículos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. La presencia de nieve o hielo en la calzada también obliga a circular con precaución al paso del resto de puertos de montaña vascos, tanto de la red principal como secundaria de carreteras. Del mismo modo, hay que conducir con cuidado por este mismo motivo en la práctica totalidad de la red viaria vasca.

Durante la madrugada y las primeras horas de este viernes las temperaturas se han mantenido bajo cero en gran parte del territorio, incluso en puntos de la costa. La estación meteorológica de Aemet en Hondarribia ha registrado, por ejemplo, un valor de -0,6 grados. A medida que el efecto del mar se perdía en la distancia, el frío se ha intensificado. Zumarraga y Legazpi han vivido mínimas de -4,7 y -4 grados respectivamente, en la comarca de Goierri las temperaturas más bajas han oscilado entre 1,5 y 2,5 grados negativos, y en localidades de Oarsoaldea como Oiartzun y Errenteria, entre -1 y -1,5 grados. En el Goierri, en Segura se ha llegado a -2,2 y en Ordizia a -1,5. El récord se lo ha llevado Berastegi, con -5,0. Estas cifras han quedado, no obstante, lejos de la que se registró en Iturrieta -el pueblo más alto de Álava, a 972 metros-, que con sus 14 grados bajo cero ha marcado la mínima de Euskadi.

Los termómetros se han ido recuperando a lo largo de la mañana con la entrada de un frente que ha dejado precipitaciones en toda Gipuzkoa para aguar los desfiles de carnaval. La nieve no ha causado problemas porque durante el día la cota se ha elevado hasta los 1.000 metros, aunque por la noche se prevé que, una vez que el viento gire de suroeste a noroeste, vuelva a blanquear sobre los 400-500 metros y en muchas zonas haya heladas.

Esta situación provocará que este sábado amaneceremos en aviso amarillo por nieve en el interior hasta las 12.00 del mediodía. Podrá nevar a 400-500 metros, aunque a partir de esa hora la cota irá subiendo hasta situarse en los 1.000 metros por la noche. Las precipitaciones no serán tan abundantes como este viernes y se darán sobre durante la primera mitad del día. Los carnavaleros se deben encomendar, por tanto, al cambio del viento, del noroeste a oeste por la tarde-noche. No será mucho consuelo en otro día invernal, pero puede significar una tregua en cuanto a lluvias. Lo que no remitirá será el frío. Las temperaturas máximas descenderán, rondando los 6-7 grados en la costa y los 4-5 en el interior.

Eso sí, busquen el momento para lucir disfraces este sábado, porque la previsión de Euskalmet para el domingo es que se espera, principalmente, lluvia. La cota de nieve rondará los 1200-1400 metros, por lo que las precipitaciones, que las esperamos más abundantes que la jornada anterior, serán en forma de lluvia en su mayoría. Por la tarde-noche la cota de nieve bajará hasta los 800-900 metros. Viento del oeste-noroeste. Temperaturas máximas en ascenso.