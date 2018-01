«Sin la Abogacía no hay defensa; y sin esta no hay libertad ni Estado de Derecho»

Lurdes Maiztegui (Donostia, 1955) acaba de ser reelegida para dirigir durante otros cinco años el destino del Colegio de Abogados de Gipuzkoa. Maiztegui obtuvo un apoyo mayoritario de sus compañeros de profesión. En los comicios votaron 499 letrados, de los que 358 apoyaron a Maiztegui. La decana sostiene que la «dedicación, el rigor y la seriedad» han guiado su labor y la de su equipo en su primer mandato y se ha marcado nuevos retos para la próxima legislatura.

- Tras cinco años al frente de la institución, ¿qué le motivó para volver a presentarse?

- Haber cumplido con el compromiso adquirido hace cinco años. Hemos tomado decisiones, realizado acciones de dirección, organización y gestión, que son la expresión de un cambio en beneficio exclusivo del colegio y de los colegiados y colegiadas que lo integramos; y una sólida base que consolidada y afianzada en el futuro evidenciará un cambio con voluntad de permanencia y perdurabilidad. Percibí que muchos compañeros me hacían llegar que tenían el mismo sentir.

- Su victoria fue aplastante. ¿Satisfecha?

- Sí. Al poco tiempo de empezar el recuento de los votos, percibimos que la diferencia iba a ser importante. La proporción fue de cinco votos frente a uno. Estoy y estamos satisfechos porque los siete miembros de la candidatura que me acompañaban tuvieron un resultado muy similar.

- ¿A qué atribuye el respaldo mayoritario que ha recibido de sus colegas?

- Fundamentalmente al trabajo que hemos hecho durante estos años y, probablemente también a mi forma de trabajar con dedicación, rigor y seriedad. Se contaron 499 votos válidos, 132 más que en las últimas elecciones del año 2012 al puesto de decana. La participación expresa que hemos llegado a compañeros a los que antes el colegio no llegaba.

- ¿Cómo valora los años de permanencia al frente del Colegio de Abogados?

- El trabajo durante estos años ha sido mucho e intenso y ha requerido una dedicación muy importante, incluso más allá de la dirección y coordinación del colegio, funciones propias del Decanato, también en la gestión diaria colegial.

- ¿De qué aspecto o aspectos se encuentra más satisfecha?

- Lo explicábamos ampliamente en nuestro programa. Gestión eficaz y transparente, mejora de la comunicación colegial, fomento de la formación continuada, defensa firme de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio. También hemos trabajado en el fomento del euskera, en poner al Colegio en el camino de la transformación digital y en consolidar nuestra colaboración en la docencia y gestión de prácticas externas en el Máster Universitario en Abogacía. El Colegio ha estado más abierto para el colectivo, más cercano y participativo. Nuestras relaciones institucionales con la Abogacía y otros órdenes y nuestra presencia en ellas se han consolidado.

- ¿Le queda algún proyecto que no ha podido resolver?

- Todo lo que he comentado no está resuelto definitivamente. La manera de avanzar es no ser complaciente y tener un espíritu crítico positivo. La Abogacía tiene un proyecto común como reto: que se cuente con nosotros en todos los ámbitos. En el día a día percibimos los conflictos y no debemos ser sujetos pasivos con los ciudadanos de las decisiones unilaterales de las administraciones. También somos un pilar básico del Estado de Derecho porque sin la Abogacía no hay defensa, sin defensa no hay libertad y sin libertad no hay Estado de Derecho.

-¿Cuál ha sido el peor momento en estos cinco años?

- De los momentos malos, me suelo olvidar. Sólo me vienen a la cabeza para aprender, si los hubo, de los errores.

- ¿Cuál es el principal reto que se ha marcado para la próxima legislatura?

- En la Abogacía y en el mundo que vivimos sería insensato marcarse un único reto como principal. Todo se tiene que trabajar con dedicación y rigor. Le voy a decir dos. Uno, prestar a nuestras colegiadas y colegiados dentro de la disponibilidad económica del colegio los mejores servicios a los que alcancemos. Otro, que la digitalización de la Justicia, una exigencia de la era tecnológica en la que vivimos, sea con los instrumentos que provea la Administración, segura, eficaz, tecnológicamente neutra e interoperable. También los que estén por venir y que desconocemos.

- La asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio han sido uno de los caballos de batalla en años anteriores. ¿Cómo se encuentra actualmente este servicio?

- Hemos tenido un año muy peleado, con pretensiones de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin que el servicio público que prestamos los abogados lo necesitara ni lo justificara. La escasa compensación económica que recibimos por el trabajo que realizamos, que no es retribución ni salario, se pretendió que estuviera sujeta a IVA. También algún despropósito más alentado por quien desconoce la necesidad y realidad de este fundamental servicio público. A nivel autonómico estamos mejor que en el año 2012. Entonces estábamos haciendo frente a un decreto que regulaba la organización y gestión del servicio público con unas previsiones que no podíamos ni asumir ni consentir. En este momento espero que esté muy próxima la publicación de un nuevo decreto que en gran parte atenderá nuestras demandas de organización y gestión del servicio.

- ¿Cree que hay aspectos por mejorar?

- Sin duda. Una compensación económica justa acorde con nuestro trabajo y dedicación, porque la que recibimos está notablemente alejada de lo que se percibiría por el mismo trabajo en el mercado libre y eso que los importes que son abonados por el Gobierno Vasco, que tiene transferidas las competencias de Justicia a estos efectos, están por encima de los que abona el Ministerio de Justicia en territorio común, u otras comunidades. A las administraciones les corresponde informar a la ciudadanía en general de que la Asistencia Jurídica Gratuita, es un servicio público que sin la Abogacía no podría prestarse con la calidad, formación e inmediatez con que se realiza y por ello le corresponde un reconocimiento social que no percibimos.

- En su programa planteaba fomentar la formación de los profesionales. ¿En qué ámbitos?

- En todos los ámbitos en que se evidencie la necesidad con el deseo de incorporar a este servicio la tecnología para intentar evitar que siempre tenga que ser necesariamente presencial.

- Dijo que apoyaría a los jóvenes abogados. ¿Cómo piensa hacerlo?

- La abogacía joven es importante en la Abogacía en su conjunto. En el colegio tenemos, recién elegida, una nueva Junta de la Asociación de Jóvenes Abogados. Fomentaremos la relación y ayudaremos para que a través de ella los y las jóvenes tengan su propio espacio de actividad en el colegio. Su perfeccionamiento y crecimiento profesional tendrá que ser acorde a su formación y a su juventud.

- Buena parte de ellos trabajan a cambio de percepciones económicas bajas. ¿Alguna reflexión al respecto?

- Desgraciadamente, como los mayores, los jóvenes están sufriendo la crisis económica al igual que otros profesionales que prestan servicios. La reflexión siempre la comparto con ellos, con trabajo serio, dedicación y buen trato al cliente se sale adelante porque ‘grano a grano hace granero’

- Si tuviera que realizar una radiografía de la profesión en Gipuzkoa diría que....

- El perfil sociodemográfico lo tenemos bastante parecido a la primera macro encuesta sobre igualdad a 2.000 abogadas y abogados que ha realizado el Consejo General de la Abogacía. En números absolutos contamos con 2.175 colegiados ejercientes y no ejercientes. Estamos en un 50% mujeres y un 50% varones. Si tomamos sólo los que están en situación de ejercientes, 1.627, prácticamente estamos en mismos porcentajes. De éstos, hay que añadir que 353 están por debajo de 40 años y 223 son abogadas y 130, abogados. La brecha generacional de género es una realidad en la Abogacía española y también en nuestro colegio. El ejercicio individualizado de la profesión, frente al colectivo, ha venido tendiendo a no especializarse, lo que parece que está cambiando. La crisis económica ha llevado a algunos profesionales a compartir servicios. La tecnología, herramientas, plataformas, ya están presentes en todos los despachos.

- ¿Dentro de cinco años volverá a presentarse al cargo?

- No tengo ni idea. Acabamos de empezar.

- De la otra candidatura que se presentó, ¿rescataría algo de su programa?

- Me gustaría poder rescatar lo que denominaban ‘revisión de las cuotas colegiales’. No matizaban, pero entiendo que lo decían a la baja. Durante los años 2016 y 2017 hemos reducido las cuotas un total de un 5,6%. Para el año que acabamos de arrancar, aunque la previsión del IPC es de un 1,1 %, las hemos mantenido. Con estos antecedentes y atendiendo las obligaciones económicas del colegio, una cosa es querer y otra poder.