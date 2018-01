40.000 cajas más de fármacos al día para combatir la gripe Juan Piera, gerente de la Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa, junto a cajas llenas de medicamentos preparadas para repartir. / USOZ En las dos últimas semanas las ventas en las farmacias de Gipuzkoa se han disparado por el repunte de la epidemia AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 10 enero 2018, 13:38

En los últimos días los almacenes de la Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa han funcionado a pleno rendimiento. El repunte de la gripe, que este año se ha adelantado, ha disparado la demanda de medicamentos para combatirla. Entre el día de Navidad y el de Reyes, los pedidos por parte de las farmacias del territorio se han triplicado.

Porque durante estas fiestas a la ingesta de turrones se ha sumado la del ibuprofeno, el paracetamol, los antitusivos y demás remedios para frenar los efectos de la gripe y el resfriado que han afectado a buena parte de la población vasca. Según los últimos datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el repunte de la epidemia que se produjo desde el 25 de diciembre y que aún perdura, ha provocado que se pase de los 160 casos a los 277 por cada 100.000 habitantes, siendo la población más afectada la de los menores entre 0 y 4 años.

El aumento de personas enfermas se ha visto inevitablemente reflejado en el número de medicamentos expedidos en las farmacias. La Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa da buena cuenta de ello. Durante la última semana del 2017 y la primera del 2018, el número de cajas de medicamentos vendidos ha superado con creces los datos de ventas registradas durante el mismo periodo del año anterior. Así lo constata Juan Piera, gerente de la entidad, quien asegura que «se ha producido un incremento del 15% en la venta a farmacia de productos antigripales».

7.000 pedidos En las dos últimas semanas los pedidos desde las farmacias se han triplicado, pasando de las 2.500 habituales a las 7.000 al día.

Ese porcentaje, traducido en número de cajas de medicamentos, supone que en los días de más demanda la Distribuidora ha llegado a repartir hasta 100.000 en una sola jornada, cuando la media suele situarse en torno a las 60.000. Asimismo, los pedidos realizados desde las 330 farmacias a las que abastece casi se han triplicado, pasando de los 2.500 diarios que se reciben habitualmente a los 7.000 que se han registrado en los días de más trabajo.

Stock para tres meses

Aunque las cifras sean muy significativas, desde el almacén que gestiona la distribución de fármacos afirman que no existe riesgo de desabastecimiento. «La gente puede estar tranquila. Cuando se inicia la campaña de la gripe reforzamos nuestro stock de medicamentos para combatirla, y pasamos a tener una reserva como para dos o tres meses. Lo mismo ocurre con los antiestamínicos con la llegada de la primavera. Son periodos previstos en los que nos preparamos para que a ninguna farmacia le falten medicamentos», aclara el gerente de la DFG, que recuerda que realizan tres servicios diarios de reparto.

Asimismo, el almacén también se ha nutrido de un buen número de dosis de vacunas para la gripe, «porque aunque la mayoría se vacuna a través de Osakidetza, siempre hay quien prefiere comprarla en la farmacia y que se la ponga su médico», asegura Piera.

Los efectos de la gripe Incidencia Osakidetza la sitúa en los 277 casos por cada 100.000 habitantes, aunque aumentará. Medicamentos La Distribuidora ha llegado a repartir hasta 100.000 cajas en un solo día. Vacunas Este año se ha dado una mayor cobertura, con un aumento de las vacunas del 4%.

La gripe no les ha pillado por sorpresa. «Todos los años hay picos en los que la demanda es mayor, pero siempre estamos preparados para momentos de más demanda», señala Piera. Sin embargo, el aumento de pedidos ha provocado que el ritmo de trabajo en los últimos días haya sido frenético. «Hemos tenido mucho trabajo, en unas semanas en las que además hay días festivos y empleados de vacaciones», admite el gerente, quien reconoce que a pesar del esfuerzo extra de los trabajadores, «sin el sistema de robótica con el que contamos sería imposible asumir tal aumento de pedidos».

Los últimos datos aportados por Osakidetza reflejan que desde que empezó la temporada, 124 personas han sido hospitalizadas por gripe, 49 de ellas graves, de las cuales once han fallecido. El Departamento de Salud reveló que la mitad de ellas no estaban vacunadas, a pesar de que pertenecían a los grupos de riesgo (ser mayor de 65 años y padecer enfermedades crónicas). Las consultas de Atención Primaria y de Urgencias se han visto también saturadas a consecuencia del repunte de los casos de gripe, que seguirá al alza, tal y como vaticinó Enrique Peiró, responsable de los programas de Salud Pública de Osakidetza, que sitúa la incidencia en un contexto de normalidad, y anuncia que «todavía no se ha llegado al pico epidémico que el año pasado rondó los 400 casos por cada 100.000 habitantes».

Aumentan las vacunas

En cuanto a la vacunación, cuyo periodo se amplió hasta el pasado sábado, las cifras muestran una mayor cobertura, con un 4% más de personas vacunadas que en la temporada pasada, según informan desde el Departamento de Salud. Unas vacunas que tienen un alto efecto de protección «frente a casos graves y mortalidad en personas mayores», según un estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

Los resultados muestran que los pacientes mayores de 65 años vacunados en la temporada de estudio y en temporadas anteriores tuvieron una protección del 31% para prevenir ingresos hospitalarios por gripe no grave, un 74% para evitar ingresos en UCI, y un 70% para prevenir fallecimientos asociados a la gripe, en comparación con aquellos pacientes que no se habían vacunado en la temporada de estudio ni en las tres anteriores. Asimismo, en aquellos pacientes en los que la vacuna no logró evitar la infección por gripe y requirieron ingreso en hospitales, la vacuna redujo en un 55% el riesgo de padecer formas clínicas graves por este virus.

Según los investigadores, el efecto de la vacunación para prevenir formas graves podría ser mayor del estimado en estudios previos de evaluación de la vacunación antigripal. El informe ha sido llevado a cabo en 20 hospitales de distintas comunidades, entre ellas Euskadi.