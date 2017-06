«La primera vez que te cuesta decir 'no' estás en el umbral de la adicción»

Aergi, la asociación de alcohólicos y adictos en rehabilitación de Gipuzkoa, inició su andadura en 2012 con el convencimiento de que trabajando de una manera abierta y estructurada se podría llegar a conseguir una mayor visibilización de la enfermedad adictiva. Su labor de rehabilitación se traduce en que durante estos años ha ofrecido ayuda a más de 400 enfermos y a más de 150 familiares desde el punto de vista de la adicción entendida como enfermedad. Es por ello que Aergi ha diseñado un Plan de Prevención de Adicciones dirigido a colegios e institutos del territorio.

«El consumo de cualquier droga conlleva una afectación a nivel cerebral», advierte Josean Fernández, presidente de Aergi, a varios alumnos de bachillerato y profesores del colegio Summa Aldapeta de Donostia. María, Josu y José Mari, de 16 y 17 años, escuchan atentos las explicaciones de Fernández, que les previene de los efectos de cualquier droga en su salud y su futuro. «Todo lo que consumamos a lo largo de nuestra vida va a incidir mucho a la hora de tomar decisiones importantes, ya sea a nivel laboral o personal», añade.

El presidente de Aergi cuenta desde su experiencia personal que existe una salida a las adicciones, «aunque solo uno de cada seis» consigue superar este duro y largo proceso. «Ver a gente adulta como yo a vuestra edad os puede hacer pensar 'si este ha salido yo también', pero de verdad que no es tan sencillo. Nosotros somos dos sobrevivientes», agrega refiriéndose a él y a su compañera y secretaria de la asociación Yolanda Anguera.

Josean Fernández probó su primera gota de alcohol cuando tenía 13 años. 13,6 es la edad media de inicio en su consumo. «Me creía un campeón», lamenta. «En mis tiempos, para ser un hombre había que fumar y beber. Yo tenía muchas inseguridades, muchos complejos, y el alcohol me daba alas. Cuando empecé a consumir, ni de lejos pensaba que llegaría a romperme, me creía fuerte. Hay personas que tenemos una determinada carga genética que hace que en cuanto probamos el alcohol nos lancemos», cuenta ante la atenta mirada de alumnos y profesores.

Precisa que la incidencia del 56% de carga genética en casos de adicción es determinante, aunque también tiene mucha importancia el entorno social y el carácter de la propia persona. Cuando estos tres factores se conjugan, «adicción asegurada». Fernández lleva ya 17 años sin consumir, «pero cuando llegué a la rehabilitación iba hecho añicos, de mí quedaba muy poquita cosa, aunque mi vida fuese aparentemente normal, con tres hijos, trabajo... pero realmente era un borracho», concluye.

Cambio en los hábitos

Anguera pasó por una experiencia similar. «Mi recuerdo es que de cría era muy insegura. Un día, con 13 años, probé una cerveza y no es que me gustase el sabor, pero sí cómo me sentó y pensé 'ya está, he encontrado la llave'. Desde entonces fui a galope, empecé a beber más y más», recuerda.

Desde Aergi aseguran que los hábitos de consumo han cambiado en los últimos años. Los últimos informes de Estudes demuestran que ha habido un repunte en el policonsumo. «Muchos jóvenes empiezan a coquetear con otro tipo de sustancias, no solo tabaco o cannabis, sino también cocaína e incluso heroína cada vez más. Es tal su producción, que tiene un precio más económico», precisan.

Maite Álvarez, directora de Bachiller, y Víctor Vitoria, profesor del centro, asienten con cara de pesadumbre. Los tres jóvenes se miran con cara de sorpresa. María Fossati asegura que cuando está con sus amigos y todos beben «es muy difícil decir que no. Además, ellos siempre te incitan a probar, diciéndote 'olvídate de todo, disfruta'», sostiene.

El presidente hace un parón en la mesa redonda para advertir de algo importante: «La primera vez que te cuesta decir 'no', estás en el umbral de la adicción». Desde la asociación tienen una recomendación clara. Cero alcohol, ni siquiera en Nochebuena. Sobre el hecho de que muchos jóvenes aseguren «necesitar» emborracharse para divertirse cuando salen de fiesta, Fernández responde que «hay una máxima que dice, si lo necesitas, déjalo. La gente joven que bebe los fines de semana cree que no tiene ningún problema, pero en realidad sí que lo tiene».

Josu Urretabizkaia 16 años «Persigo mis ideales y no pienso beber una gota de alcohol hasta cumplir los 18» María Fossati 17 años «Cuando sales con los amigos y todos beben es muy difícil decir que no» José Mari Asencor 16 años «He llegado a tener la tentación de pagar por mejorar en un juego»

Entre los tres jóvenes hay uno que mantiene un postura firme. Josu Urretabizkaia asegura tener «una convicción muy grande» de que no va a beber. «Yo suelo tomar mosto, persigo mis ideales y no pienso beber hasta que alcance la mayoría de edad», apostilla.

Respecto a las campañas de concienciación sobre un consumo responsable, Fernández denuncia que «una sustancia que por su propia naturaleza es descontroladora no puede consumirse con control. Su consumo está totalmente normalizado y socialmente aceptado», se queja.

La directora de bachiller interviene, y apunta que «la situación con el tabaco, por ejemplo, ha cambiado muchísimo desde que éramos jóvenes. Es una prueba de que las cosas pueden cambiar, porque antes las salas de profesores eran una sauna de tabaco», a lo que Fernández responde que «en los jóvenes no ha cambiado mucho el consumo», y Vitoria añade que «al menos la gente ha asumido que fumar produce cáncer. Pero el alcohol todavía se ve como algo placentero, como un premio, por ejemplo en las series o programas de televisión. Antes fumaban, ahora beben», añade.

Desde Aergi explican que si hasta el año pasado se decía que uno de cada dos fumadores iba a morir de cáncer, ahora los parámetros apuntan a dos de cada tres, «porque la gente sigue pensando que no le va a tocar».

Más jóvenes ludópatas

La edad media de los pacientes en rehabilitación de Aergi es de 46,1 años, el 52% mujeres y el 48% hombres. Además, el 100% se mantiene sin consumir ninguna sustancia a excepción de tabaco. Asimismo, el índice de recaídas esporádicas en la sustancia o conducta principal durante el último año fue del 7,1%. El 31% de los pacientes eran adictos al alcohol y al tabaco, y el 24% solo al alcohol. El 21% eran policonsumidores (tres o más sustancias entre las que se cuenta el tabaco), y el 7% ludópatas.

Cada vez hay más gente joven adicta al juego, «sobre todo chicos, y la cifra está creciendo a un ritmo muy rápido. Ya no solo juegan a través del ordenador, sino también del móvil, y es cuando la situación se vuelve incontrolable». José Mari escucha atento lo que dice Fernández, porque el tema le resulta cercano. «Yo he visto a compañeros de clase absolutamente enganchados a juegos de apuesta, con mucho dinero perdido y pensando que iban a ganar la semana siguiente», explica. El director de Aergi le responde que eso es precisamente lo peor que puede pasarle a un novato: ganar, puesto que la mayoría de los ludópatas a los que asisten lo hicieron la primera vez.

«Hay chavales que se han dejado más de 6.000 euros en juegos. También está pegando fuerte el tema de los juegos de rol. Son supermotivadores y la gente se engancha, hasta el punto de pasar 20 horas seguidas jugando. A los adictos al juego les cambia el carácter, se vuelven agresivos, cambian sus hábitos de limpieza, de alimentación, pierden amistades. Es un verdadero problema», añade Fernández.

«A mi me ha pasado llegar a tener la tentación de pagar dinero en juegos para mejorar. De hecho dejé de jugar porque notaba que pasaba muchas horas frente al ordenador», culmina José Mari, poniendo punto final a este debate sobre adicciones entre alumnos, profesores y trabajadores de Aergi.