La muerte de Julen, en manos del jurado

Llega la hora de la verdad, la fase en la que hay que decidir, resolver y establecer la verdad jurídica. Después de tres semanas de juicio, el proceso judicial por el fallecimiento de Julen Serrano, la mañana del 1 de diciembre de 2011, llega a su término. Es momento de emitir el veredicto. Seis mujeres y cinco hombres componen el jurado. Dos de ellos, que fueron elegidos como suplentes por si en el transcurso de las sesiones se producía alguna baja, abandonarán el tribunal. Lo harán en cuanto el magistrado presidente del proceso haga entrega, en torno al mediodía de mañana, del objeto del veredicto. No es más que una sucesión de preguntas que determinarán lo que, conforme a las pruebas y al sentido común de los jurados, sucedió en el interior de la vivienda del barrio de Ondarreta donde el menor encontró la muerte. De sus respuestas, por tanto, se concluirá si Luis Serrano es culpable o no del asesinato de su hijo y si merece pasar los próximos 18 ó 20 años privados de libertad, como solicitan las acusaciones.

LAS TRES HIPÓTESIS El suicidio de Julen 1 La defensa del acusado no descarta que Julen decidiera quitarse la vida. Sostiene esta afirmación en la crisis matrimonial que vivían sus padres. Las acusaciones niegan este extremo y afirman que «era un niño feliz». Muerte accidental 2 La defensa del padre afirma que Julen se pudo clavar el cuchillo de manera accidental cuando, encontrándose subido sobre una banqueta o en el suelo de la habitación, trataba de abrir una hucha con un cuchillo. Tampoco descarta que el menor estuviese manipulando cualquier otro objeto con el cuchillo. Muerte homicida 3 El fiscal y la acusación particular que ejerce la madre de Julen sostienen que el acusado asestó a su hijo una cuchillada en el pecho que le produjo la muerte. Mantienen que el acusado actuó guiado por un ánimo de venganza ante los deseos de la madre de poner fin a la relación conyugal, debido al comportamiento de Luis Serrano, que había contraído numerosas deudas a causa de su presunta adicción al juego.

El magistrado Augusto Maeso prometió que el cuestionario no sería extenso, más bien al contrario. Antes de hacérselo llegar al jurado, el juez presentará el documento al fiscal Jorge Bermúdez, al letrado de la acusación particular Iñigo Iruin y a los abogados Miguel Castells y Luis Pérez de Ciriza, defensores del acusado. Cualquiera de ellos podrá solicitar la inclusión o exclusión de aquello que estimen más favorable para los intereses de sus clientes. El magistrado podrá admitir o rechazar estas sugerencias. Seguidamente, en audiencia pública, se lo entregará a los jurados y les instruirá sobre el contenido de la función que tienen asignada, las reglas que rigen su deliberación y votación y la forma en que deben reflejar su veredicto. A partir de ese momento, los miembros del tribunal serán conducidos a la sala en la que habitualmente tienen lugar las deliberaciones y quedarán aislados.

Un caso complejo

Para las acusaciones no es lógico que el padre llevara al menor para recoger los enseres



La hipótesis de que el menor se suicidara es la que menos probabilidad tiene de prosperar

A nadie se le escapa que de los juicios celebrados en Gipuzkoa, éste es uno de los más complejos a los que ha tenido que hacer frente un jurado popular desde que en octubre de hace veintiún años se desarrollase la primera vista. El tribunal debe decidir si fue el padre quien mató a su hijo, o si la muerte de Julen fue de carácter suicida, o se produjo de manera fortuita, es decir de forma accidental.

Después de quince sesiones y en torno a setenta y cinco horas de pruebas, interrogatorios, visionados de fotos, varios power point, debates entre peritos... todo parecía indicar que la hipótesis del suicidio quedaba descartada por las partes. Pero no. La defensa del acusado considera esta probabilidad como una más. «¿Que Julen era un niño feliz y con planes de futuro?, me parece bien, pero evidentemente no estaba en la mejor de las situaciones entre el padre y la madre», recordó Castells en su informe final.

La probabilidad de suicidio fue la primera que se barajó como causa «más probable» del fallecimiento de Julen, después de que en el escenario de los hechos, aún cuando se sabía que además de Julen había estado otra persona, no se hallaran evidencias de lucha y se observara que la herida en el pecho tampoco presentaba las características propias de un acción criminal.

En las sesiones del juicio, las acusaciones han tratado de poner en evidencia que Julen no tenía ningún motivo para perpetrar una acción de estas características y que la separación de los padres no constituyó un trauma. Uno de sus mejores amigos llegó a manifestar en la sala de vistas que «Julen me dijo que ahora iba a tener doble paga, aunque también doble castigo».

A lo largo de la instrucción esta versión perdió fuerza después de que la propia defensa del acusado plantease que la lesión que causó la muerte se produjo al clavarse de forma accidental el cuchillo cuando el menor se disponía a abrir una hucha la mañana en la que acudió al piso con su padre a recoger algunos efectos que todavía quedaban en el domicilio tras la separación matrimonial de los Serrano-Loinaz. Parecía, por lo tanto, que la versión del suicidio comenzaba a esfumarse y el debate se reducía a si Julen murió víctima de un asesinato o como consecuencia de un desgraciado accidente.

Ausencia de pruebas

La defensa del acusado se ha esforzado en presentar que fue un accidente y ha rechazado el homicidio. Sustenta su demanda de absolución en la ausencia de pruebas que incriminan de manera directa a su cliente. Lo recordó el viernes en su informe final cuando sostuvo que no le corresponde a él demostrar la inocencia de Luis Serrano, sino a las acusaciones, de las que dijo solo habían aportado refutaciones a las diferentes posibilidades que, «a modo de ejemplo», había planteado sobre lo que pudo acontecer en la vivienda.

Miguel Castells ha terminado por abrir el abanico de posibilidades sobre lo que pudo suceder. Si al inicio de la vista mantenía que Julen cayó de la banqueta cuando retiraba el tapón de la hucha, el pasado viernes, al elevar a definitivas sus conclusiones, no descartó que la herida se la hubiese causado sin estar subido a la silla o cuando manipulaba otro objeto distinto a la hucha. «Nosotros mantenemos que la desgraciada muerte de Julen fue por autolesión», afirmó el abogado.

Para el veterano penalista, el acusado no desarrolló un comportamiento propio de alguien que ha causado la muerte a otra persona. Recordó en este sentido el reguero de evidencias que dejó en el escenario que le involucraban directamente, algo impropio en quien ha planificado un asesinato. «Y no se fue a Igeldo huyendo. Cualquiera que viva en Jaén va a pensar que este monte es el refugio de malhechores. Aquí sabemos perfectamente que cuando alguien se quiere escapar se va Iparralde. Si Luis hubiese querido huír, habría ido a Francia». Son palabras de Castells.

«Anatomía de un asesinato»

Frente a la defensa, las acusaciones sostienen la tesis contraria. No dudan en afirmar que Luis Serrano llevó a su hijo a la vivienda con la finalidad de darle muerte, en un acto de venganza hacia su madre por haber puesto fin a la relación matrimonial. «Lo que quería es hacerle daño a Itziar».

Para Iruin, en su «anatomía del asesinato», la fecha del crimen no fue casual. Aquel 1 de diciembre era el primer día que iban a la vivienda el acusado y su hijo, pero además, el último que Luis podía ir, ya que tenía que entregar la llave. Por lo tanto, a partir de ese día no disponía de un escenario «privado y controlado en el que pudiera hacer lo que quisiera. Era ese día o ningún otro», sostiene el letrado.

Las acusaciones, además, consideran incongruente que, como sostuvo el padre, fueran a recoger enseres, máxime cuando Julen debía marcharse en unos minutos al Instituto y el acusado ni siquiera disponía de medios para la mudanza. Si para las acusaciones ya estas primeras manifestaciones de Luis Serrano resultan poco creíbles, lo que luego dijo que aconteció, mucho menos. A su juicio, la teoría del accidente se desvanece por sí sola. La ausencia de restos biológicos en la banqueta que, según el padre, cogió Julen para subirse al armario a buscar las huchas, echa por tierra la versión. Pero además, se preguntan dónde está la hucha que el menor manipulaba y que necesariamente se le tuvo que caer de las manos. Ninguna de las fotografías tomadas por la Policía Científica y los forenses el mismo día de los hechos muestra este objeto. Y de poco les vale a las acusaciones que la defensa sostenga que en la caída pudo haber quedado dentro del armario. Advierten, además, que el tapón no presentaba ninguna incisión a causa de la manipulación con el cuchillo.

Por tanto, las acusaciones sostienen que Luis Serrano condujo a su hijo a la habitación, a un «fondo de saco», del que no podía escapar, y le asestó la cuchillada en el pecho, una «estocada», propia de una persona acostumbrada a manejar armas, cinturón negro de karate como es el acusado. Y concluyen que fue una herida limpia porque fue una ataque sorpresivo. «¿Qué hijo espera que su padre le clave un cuchillo? Nadie. Por eso no hay en el escenario elementos de lucha ni objetos tirados por el suelo».