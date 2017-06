«A Joseba lo han condenado a morir»

Viernes 16 de junio de 2017: te perdemos. Dicen que la línea entre la vida y la muerte es muy delgada. En ocasiones, incluso que es cuestión de minutos el que nuestra vida gire en una dirección o en otra. En el caso de mi hermano, resulta claro que los minutos han sido cruciales para que su camino haya finalizado con la muerte.

Joseba Zubialde, 33 años, periodista que trabajó en este mismo medio, persona ejemplar en todos los sentidos, el mejor hermano del mundo y un hijo más que amado. El 16 de junio salió a correr a las 20:24 de la tarde, y a eso de las 20:37, tal y como afirman los testigos, mientras corría, Joseba desfalleció súbitamente y cayó al suelo. De inmediato fue socorrido por una local, y asimismo una vecina de la c/Kosta telefoneó al 112 para solicitar una ambulancia. A pesar de que aquella mujer hubiese solicitado una ambulancia a las 20:39, al ver que no aparecía, a las 20:41 otra vecina de Hondarribia tomó la iniciativa de llamar al 112 y notificar que «hay un chico inconsciente en el suelo, ¡tiene que venir una ambulancia ya!», a lo que desde el teléfono de emergencias se le respondió que no se preocupara, dado que la ambulancia ya estaba avisada. A las 20:44 llegó la Ertzaintza. Las personas allí presentes no podían dar crédito, los minutos pasaban y ninguna ambulancia llegaba, únicamente existía el desconcierto y la agonía. Así, la segunda mujer decidió volver a marcar el número de emergencias, a las 20:46, y gritar desesperadamente a la teleoperadora haciendo hincapié en que la situación era muy grave, que le perdían, a lo que la teleoperadora, después de solicitarle que no le chillara, le expuso: «es que las dos ambulancias que están en la zona están ocupadas. La que viene, viene de Oiartzun». Ante la incredulidad de estas palabras, tal y como narra la testigo, ésta decidió reprocharle que ya se le había dicho en la anterior llamada que la ambulancia estaba de camino, y que el estado de Joseba era de gravedad muy elevada, con lo que se le pasó con un médico con quien se comunicaron telefónicamente. Éste expuso que habría que practicarle la RCP. A las 20:50 llegó una enfermera que pasaba por la zona y que acudió a socorrer a mi hermano, encargándose de realizarle la RCP junto con los Ertzainas. Tal y como afirman diversos testigos, desde un primer momento, y hasta este preciso instante, 20:50, Joseba tuvo pulso, su corazón aún latía.

Tal y como afirman los testigos, a las 21:00 llegó la ambulancia ligera, a las 21:04 la ambulancia medicalizada. Tuvieron que pasar 20 minutos hasta que llegó la primera ambulancia a socorrer a Joseba, esa que supuestamente desde las 20:39 había sido avisada. Posteriormente informó la médico de la ambulancia que mi hermano habría sufrido una arritmia. Tal y como conocen los médicos, las arritmias son fáciles de sacar adelante, y más en personas jóvenes, siempre y cuando se intervenga a tiempo, en los primeros minutos, concretamente en los 4-5 primeros minutos tras el desfallecimiento, dado que estos son cruciales. A partir de ahí no resulta aconsejable perder minutos, máximo hasta los 10 quizás, dado que cuanto más tiempo pasa el cerebro sin oxígeno, más zonas del mismo resultan afectadas, provocando así lesiones graves.

El tiempo de llegada aproximado de una ambulancia ligera, desde que se le notifica la necesidad de asistencia a un lugar determinado, ronda los 2-3 o incluso 4 minutos, no más. En la actualidad, en la Comarca del Bidasoa existen 3 ambulancias circulando, 2 correspondientes a Irun, y 1 a Hondarribia. Ninguna acudió a socorrer a Joseba. La c/Kosta está a tan solo 2,8 km del Hospital Comarcal Bidasoa de Irun, a 5 minutos en coche. La ambulancia que finalmente asistió, lo hizo 20 minutos más tarde del primer aviso, y correspondía a Oiar-tzun. ¿Qué tipo de chapuza es esta? ¿Cómo se le puede dejar perder la vida así a un joven de 33 años? Mi hermano luchó durante 12 minutos, su corazón latió durante 12 minutos más tras haberse desplomado, esperando a que una ambulancia llegara con un desfibrilador para volver a ordenar el ritmo de su gran corazón. Pero injustamente no le dieron la oportunidad. Le dejaron morir en la calle, tirado en esa acera desde las 20:37 hasta las 21:15 que notificaron su muerte. La mujer que llamó al 112, aturdida y afectada al conocer el fallecimiento de Joseba, se acercó a uno de los médicos a pedir explicaciones en cuanto a la tardanza de la ambulancia, a lo que le respondieron que «aunque hubiésemos llegado antes no hubiésemos podido hacer nada. Esto es lo que hay, es lo que tienen los recortes... Ha tenido que morir una persona para que se den cuenta».

Desde los 18 años en los que Joseba comenzó a trabajar, contribuyó con sus impuestos a este sistema del que nos obligan a formar parte, siendo un ciudadano ejemplar y atento con las personas. En cualquier caso, una vez llegado el momento en el que Joseba ha necesitado de los recursos de ayuda, no se le ha dado la más mínima oportunidad, lo han condenado a morir. Las arritmias son reversibles, hoy estaría abrazando a mi hermano. Hoy mis padres podrían besar a su hijo. Hoy, finalmente, nos han matado a todos.