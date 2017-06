Un hombre tranquilo en la dirección del proceso

Ha dirigido un proceso que a priori se intuía complicado. Y lo ha hecho de manera serena, pausada, tranquila. El papel que ha desempeñado el magistrado presidente Augusto Maeso ha sido determinante para que el juicio se haya desarrollado por los cánones de la normalidad.

No era sencillo. Le ha correspondido presidir el juicio, probablemente, más relevante que se ha celebrado en Gipuzkoa en los últimos años. La muerte de Julen Serrano reunía todos los elementos. Se juzgaba el fallecimiento de un menor de 13 años. El imputado era su padre. Las circunstancias que lo rodeaban estaban plagadas de enigmas. Además, en el estrado, junto al fiscal Jorge Bermúdez, se sentaban dos de los penalistas de mayor prestigio en el Estado como Miguel Castells e Iñigo Iruin, que desde el primer momento dejaron claro que iban a batallar jurídicamente hasta la extenuación. Y por si lo anterior no fuera suficiente, una de las pruebas periciales clave para el proceso reunía a dos de los mejores expertos en medicina forense que se pueden encontrar en la actualidad como son los doctores Luis Miguel Querejeta Casares, jefe de patología del Instituto de Medicina Legal de Donostia, y el profesor de la UPV y presidente de Aranzadi, Francisco Etxeberria Gabilondo.

Confianza al jurado

Junto al elenco de personalidades, y aunque probablemente la procesión iría por dentro, el magistrado ha sido el 'hombre tranquilo' del proceso. Ha sabido liderar las sesiones, ha transmitido confianza al jurado, que no es poco, y ha logrado mantener a los 'notables' en el lugar que les correspondía, con tolerancia, pero a la vez dejando clara su autoridad, como cuando a un testigo, tras un intenso cruce de preguntas y respuestas con Iruin, le indicoó «a mí no me interrumpa cuando hablo».

La figura del presidente fue elogiada por el abogado de la acusación particular. «Deseo expresar mi reconocimiento a la manera en la que ha llevado y dirigido un juicio complicado, largo, con cuestiones procesales difíciles de resolver, máxime cuando la Ley Orgánica del Tribunal del jurado no da soluciones a muchas de ellas», afirmó al inicio de su informe Iñigo Iruin, quien calificó la actuación del magistrado de «equilibrada y ponderada».

Al presidente le queda ahora la compleja tarea de redactar el objeto del veredicto. Su última actuación en este caso será la de la elaboración de la sentencia en los términos que el jurado haya acordado en sus deliberaciones.