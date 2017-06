El sector turístico de Gipuzkoa afronta el mayor crecimiento hotelero desde la Belle Époque

Los turistas que entran al Louvre dedican únicamente 1,8 segundos a apreciar la famosa Mona Lisa. Es decir, el tiempo justo que tardan en enfocar el cuadro con sus móviles, pulsar el botón de 'captura de imagen' y comprobar que la foto no ha salido borrosa. Con este dato, el diputado de Turismo, Denis Itxaso, ejemplificaba los nuevos ritmos de los turistas, sus intereses y planteaba la incógnita de cómo Gipuzkoa puede entrar en la rueda de las nuevas demandas sin perder la esencia que le caracteriza. Los 'subsectores' turísticos (alojamiento, restauración y comercio) coinciden de forma irrebatible que el trabajo conjunto es la clave para afrontar el nuevo escenario que llegará con el aumento de 2.000 plazas hasta finales de 2019.

Una mesa redonda, organizada por DeustoForum Gipuzkoa y el área de Turismo de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, donde se planteó ayer un debate en torno al turismo, su democratización, banalización y los retos a los que debe hacer frente Gipuzkoa desde una perspectiva territorial. En el debate, con Itxaso como moderador, recordaron que la llegada de turistas a Gipuzkoa superó en 2016 el millón de personas, un dato que el coordinador de la asociación de Hoteles de Gipuzkoa y director de asociaciones de Adegi, Paul Lizeaga, calificó de «muy bueno» y con el que remarcó que «resulta curioso que cuando en otros sectores se cierran años buenos no se suscita ningún debate al respecto».

Así, quiso insistir en que el sector debe afrontar «el mayor crecimiento hotelero desde la Belle Époque», pero subrayó que ni hace unos años la oferta hotelera era limitada «como se pensaba», ni el número de plazas que habrá a partir de 2019 «será excesiva». Será un «nuevo escenario» en el que, insistió, el trabajo conjunto es determinante «porque no vale de nada que un visitante duerma bien, pero coma mal, con eso no se queda satisfecho», indicó.

Controlar los pisos «ilegales»

El control y la regulación de los pisos turísticos no tardaron en mencionarse y desde la asociación hotelera volvieron a arremeter contra aquellos que funcionan de forma «ilegal», cuyos precios más bajos, fruto de evadir impuestos, son el eslabón que «contribuye a una pérdida de control del turista que viene».

LAS FRASES



Paul Lizeaga Adegi Hoteles «Debemos hacer una labor conjunta. De nada sirve que un visitante duerma bien, pero coma mal» Asier Pereda Aparture «El debate no es si se quieren o no pisos turísticos, sino cómo gestionar los que ya hay» Maite Valmaseda Federación Mercantil de Gipuzkoa «Hace falta una apuesta firme por el turismo de compras, que se considere un plus de atractividad» Kino Martínez Asoc. Hosteleros de Gipuzkoa «Nos preocupan mucho las barras de pintxos que están repletas de 9 de la mañana hasta las 21 horas»

En este sentido, Asier Pereda, presidente de la asociación de pisos turísticos de Euskadi, Aparture, señaló que el debate no debe centrarse en si la ciudadanía «quiere o no las viviendas turísticas, porque han venido para quedarse, sino en cómo gestionar lo que ya hay». Y defendió que es muy limitado el perfil de inmueble que resulta rentable una vez regularizado, sobre todo teniendo en cuenta que «la ocupación anual ronda el 40%».

En este debate, la voz de la hostelería, representada por el secretario general del colectivo guipuzcoano, Kino Martínez, pidió en cierto modo prudencia. «Se esta perdiendo la excelencia gastronómica y nos preocupan mucho esas barras de pintxos repletas desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, con el producto completamente oxidado», criticó. Además, lanzó el guante a las instituciones y a las empresas privadas y sus departamentos de marketing para que «cuando traigan visitas, el viaje de negocios esté complementado con una oferta turística más global que incluya conocer el entorno».

Además de la hostelería y el alojamiento, el sector comercial intenta hacerse un hueco entre las prioridades de quienes nos visitan. Maite Valmaseda, directora de la Federación Mercantil, reivindicó una apuesta firme por el turismo de compras, de tal forma que «sea considerado un plus de atractividad». Asimismo, señaló que se está trabajando en la devolución del IVA extracomunitario «para que ese dinero se quede en la ciudad y no en los duty frees» y aprovechó para interpelar al Ayuntamiento donostiarra, el cual no estaba invitado a la mesa, una revisión de las ordenanzas municipales «porque estandarizan edificios singulares. Por ejemplo, si la Relojería Olazabal hiciera una obra tendría que quitar el reloj de la entrada y eso empobrecería su imagen», concluye.