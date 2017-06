«¿Qué es lo primero que haría Julen con una hucha entre sus manos?»

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. La de este viernes no ha sido solo una imagen, ha sido una escenificación la que ha hecho bueno este proverbio. Iñigo Iruin había agotado ante el jurado los primeros tres cuartos de hora de su informe final. Intentaba rebatir la versión de la defensa, según la cual Julen Serrano se habría clavado el cuchillo al intentar abrir una hucha en forma de casco de moto subido sobre una banqueta. Iruin se ha puesto en pie, se ha dirigido al estrado, se ha detenido junto a la misma banqueta. Y ha arrancado: «supongamos que tras entrar en casa, el padre le dijera a Julen que fuera a por las huchas. Supongamos que éstas estaban en la balda superior del armario. Supongamos que Julen no llegaba a ellas sin una banqueta. Sigamos suponiendo e imaginemos que fue a la cocina a por una banqueta, la cogió y regresó a la habitación».

El letrado ha continuado el relato y subido sobre la misma banqueta del escenario de los hechos y con una de las huchas en su mano ha preguntado: «¿que haría un granujilla como Julen nada más cogerla? El letrado ha agitado entonces la hucha. «Julen constataría que no había nada dentro porque esas huchas no las utilizaban para guardar sus ahorros. ¿Por qué entonces abrirla si no había nada?».

Iñigo Iruin Abogado de la acusación La bolsa de chuches que había sobre la cama es la prueba que dejó Julen de lo que realmente pasó»

El abogado ha ido todavía más allá. «Supongamos que había dinero o billetes, que no suenan, y supongamos igualmente que subido en la silla trató de abrir el tapón y no pudo. Pero vamos a seguir suponiendo que decidió ir a la cocina a por un cuchillo. ¿Qué habría hecho?: bajar de la silla, dejar el casco en algún lugar, encima de la cama o de la propia silla, e ir a a por el cuchillo. Cuando regresó, ya no tenía que subirse a la banqueta, la hucha no estaba en el armario. Por lo tanto, no se produjo ninguna caída desde la banqueta, porque Julen no estaba sobre ella. La hipótesis de la defensa se desvanece».

El argumento que ha desarrollado del abogado que representa a la madre del menor ha sido un torpedo en la línea de flotación a una de las versiones que la defensa de Luis Serrano ha esgrimido como causa más probable de la muerte, aquella mañana del 1 de diciembre de 2011.

La vista oral por el fallecimiento de Julen ha finalizado este viernes con los informes del fiscal, la acusación particular y el abogado de la defensa. Los dos primeros imputan la muerte al padre y han pedido la declaración de culpabilidad para el progenitor como autor de un delito de asesinato. La defensa ha sostenido que no hay pruebas para condenar a Luis Serrano, a quien el presidente del tribunal le concedió el turno de la última palabra: «No tengo nada que decir ya», ha afirmado.

El fiscal Jorge Bermúdez e Iñigo Iruin han defendido que Julen murió como consecuencia de la cuchillada que la asestó su padre. Iruin ha tenido emotivas palabras para la madre de Julen. «Este juicio lo he vivido como un auténtica pasión por la justicia y la causa que he defendido. Llevo más de cinco años manteniendo relación con la madre de Julen y he superado con ella momentos críticos y duros. Por tanto, es algo más que lealtad al cliente, dignidad ética... es un compromiso con la idea de justicia para Julen», ha afirmado.

Las acusaciones han coincidido en señalar que el móvil no era otro que el de la venganza por la negativa de la exmujer a reanudar la relación a la que Itziar Loinaz había decidido poner fin. Las acusaciones han indicado que el progenitor había intentado evitar la ruptura, primero con una tentativa de suicidio para llamar la atención, más tarde mediante las reiteradas llamadas y mensajes que envió a su expareja y también a través de la mediación de terceras personas, entre ellas de su suegra, un amigo ertzaina y la de su propio hijo Julen, al que «instrumentalizó».

«Esto fue generando en Luis Serrano una frustración y una ira. Y quiso hacer daño a la madre. Y qué mayor forma de hacerlo que a través de sus hijos», ha afirmado Jorge Bermúdez.

El fiscal e Iruin han mostrado su discrepancias con las valoraciones de los médicos forenses que en un primer momento consideraron como hipótesis más probable la del suicidio y más tarde la de una muerte accidental, compatible con la caída de Julen desde lo alto de la banqueta al intentar abrir la hucha. «La única explicación que soporta todas las pruebas es la que nos ofreció el perito Francisco Etxeberria. ¿Y cuál es esa? Que el acusado cogió un cuchillo, se dirigió a su hijo y se lo clavó frontalmente en el pecho, en un apuñalamiento frontal», ha dicho el fiscal.

Un niño feliz

Jorge Bermúdez Fiscal Quiso hacerle daño ala madre y que mayor manera que hacerlo a través de su hijo»

El representante del ministerio público ha indicado que aun cuando a los forenses este ataque les pareció que anatómicamente era incómodo, «a mí no me lo parece y puede ser hasta instintivo en alguien que se haya entrenado para golpear de esa manera. Hay un arte marcial en el que se impone el ataque frontal: el karate. ¡Caramba!, qué coincidencia, el acusado es cinturón negro. Puede que no tenga ninguna relación, pero estaba entrenado para ese gesto, le habría salido de forma natural».

Iñigo Iruin ha rechazado de manera categórica el suicido como causa de la muerte. «Los forenses ya han descartado esta hipótesis, pero es que ni tampoco el acusado lo creía. Hay más elementos: la situación personal de Julen. Hemos tenido testificales, de los abuelos, tías, compañeros de colegio... que nos han dicho que tenía proyectos para esa misma semana. No hay dudas, Julen era un niño feliz», ha afirmado el abogado de la familia materna que ha expresado su extrañeza porque la defensa no hubiese eliminado la hipótesis de suicidio, «aunque solo fuera por un mínimo de sensibilidad hacia los hermanos de Julen y hacia la familia de Itziar».

En sus informes, las partes acusadoras han rechazado que el padre hubiese estado sumido en un estado de shock tras el fallecimiento de su hijo. Han dicho en este sentido que Luis Serrano razonó los pasos que debía dar, aparentó que se quería quitar la vida y estuvo una semana en Igeldo, «en una zona conocida, donde tuvo tiempo para elaborar una versión. Y apareció en el centro de Donostia cuando consideró oportuno».

Iruin llevaba varias sesiones a vueltas con una bolsa de plástico manchada de sangre que apareció en la cama de matrimonio, en cuyo interior había unas chucherías . «La bolsa habla por sí misma, aunque esta evidencia ha estado en un segundo plano. No es solamente una simple bolsa de chuches. Es el último objeto que tocó Julen. Parece que lo dejó diciendo: ‘ahí lo tenéis, es la prueba de lo que realmente me pasó’», ha afirmado el letrado. Y ha proseguido. «La sangre de la bolsa nos dice que estuvo en el centro principal de la escena, donde se desarrolló la acción. Y está porque se le cayó a Julen de la mano. No sabemos si su padre se la entregó con anterioridad o le dijo que fuera al cuarto a buscarla».

El abogado ha argumentado que si dicho elemento se desprendió de su mano cuando se produjo la herida, «solo podemos obtener dos conclusiones: que la herida no fue de carácter suicida por que, como dijo el doctor José Cabrera, nadie se suicida con un bolsa de chuches en la mano. Y segundo, que la herida tampoco se produjo al tratar de retirar el tapón de la huchas. ¿Había tres objetos en dos manos? No es racional. Solo cabe una posibilidad: un tercero, en este caso su padre, le clavó el cuchillo y como consecuencia de ello, el menor soltó la bolsa, cayó al suelo se impregnó de sangre y más tarde su padre la dejó en la cama».

Las acusaciones han puesto, asimismo, de manifiesto algunas contradicciones en las que a su juicio habría incurrido el acusado, especialmente sobre el lugar donde el menor se encontraba en el momento del suceso. También han destacado la ausencia de restos de ADN de Julen en la banqueta utilizada y en el mango del cuchillo.

El lunes de la próxima semana, el magistrado presidente Augusto Maeso entregará el objeto del veredicto al jurado.