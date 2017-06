Un bastón rojo-blanco para visibilizar a los sordociegos

Un nuevo bastón rojo-blanco ayudará a identificar al colectivo sordociego. Dos franjas rojas se incorporan al bastón blanco ya identificativo de las personas con discapacidad visual grave, con el objetivo de «visibilizar y distinguir de estos al colectivo de sordociegos, que presentan una discapacidad única», afirmó ayer Josu Domínguez, presidente de Asocide, «algo que supone un avance en la integración de estas personas, con unas necesidades comunicativas y de movilidad diferentes».

La presentación, organizada por la Asociación de Personas sordociegas Asocide y ONCE y enmarcado en la Semana de la ONCE en Euskadi, reunió a Aitziber San Román, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Donostia; Javier Domínguez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, y a Josu Domínguez.

Distintas distribuciones

El bastón bicolor ya es aceptado internacionalmente como indentificativo de las personas sordociegas. En este caso, se ha optado por añadir las franjas rojas en el segundo y cuarto tramo del mismo, algo que ayuda a los transeúntes y conductores a percibir mejor el color.