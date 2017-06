«No se ha aportado ninguna prueba» de que Luis matara a su hijo»

Miguel Castells, abogado de Luis Serrano, ha defendido este viernes la inocencia de su cliente. «Nuestra postura es muy sencilla: nosotros mantenemos que la desgraciada y terrible muerte de Julen se produjo por autolesión. Y esta ha sido nuestra línea desde que formulamos el escrito de conclusiones».

Castells ha recordado a los miembros el jurado que «es la acusación la que tiene que probar todo, la defensa no. No soy yo el que tiene que hacer un relato para que la acusación lo desmonte. Nunca ha sido así y aquí se pretende que sea. Me da la impresión de que la acusación está desplazando la obligación de probar hacia la defensa». Castells ha afirmado asimismo que mientras haya una «posibilidad razonable de que no haya habido homicidio, no se puede condenar por este delito».

El letrado ha sostenido que la acusación no había aportado «ninguna prueba» de que su cliente mató a Julen. «Lo que han aportado han sido refutaciones de las posibilidades que, a modo de ejemplo, dejo yo caer».

El abogado no ha descartado el suicidio como causa del fallecimiento y en este sentido indicó que Julen «estaba siendo utilizado para llevar recados de Luis a su exmujer. Esta quería separarse y Luis estaba muy enamorado y cometió un fallo. Por muy enamorado que esté, si la mujer le dice que no, se acabó. Pero no se puede estar insistiendo. Y le metió a Julen en el tinglado. ¿Que era un niño feliz y con planes de futuro?, me parece bien, pero evidentemente no estaba en la mejor de la situaciones entre el padre y la madre», ha dicho Castells que, asimismo expresó su disconformidad con los argumentos que hizo público el doctor José Cabrera Forneiro en torno a las estadísticas sobre suicidios de menores.

El abogado que defiendeal progenitor no descarta la hipótesis de que el menor se suicidara

Castells ha atribuído en buena medida la acusación que recae sobre su cliente a la exesposa del acusado. «Su hijo murió y su marido estaba allí. Aceptar como le dijeron los forenses que Julen se suicidó, no los acepta nadie», ha dicho el abogado que ha añadido que ante esta situación responsabilizó a la persona consideraba causante de «todos sus males».

El bogado del acusado ha opinado que las pruebas practicadas en las diferentes sesiones no desvirtúan su versión, según la cual el menor se clavó el cuchillo cuando intentaba abrir el tapón de la hucha. «Sobre un mismo hecho se pueden hacer múltiples versiones, contrarias unas y otras, pero eso no es una elaboración jurídica. La acusación tendrá que probar si las hipótesis son posibles. Y no basta que desde un punto de vista lógico sea posible. Hay que probar que fue así como ellos dicen. No porque sea la hipótesis más probable el jurado debe darla por cierta».

Castells ha restado importancia a los olvidos o imprecisiones de Luis Serrano en el interrogatorio. «A ver qué testigo aguanta tres horas sin confundirse en detalles. Y además pasando lo que pasó. Cuando hemos vivido un suceso traumático nos afecta a la memoria. No hace falta que venga un psicólogo o un psiquiatra a decirnos cómo se tuvo que encontrar en esa situación».

«A ver qué testigo aguanta tres horassin confundirse en detalles»

Castells ha dicho que como consecuencia del trauma vivido deambuló errático, con momentos de conciencia y otros en los que no lo tenía. «Hay grados y momentos y lo contrario no ha sido probado». Y ha añadido que «para pedir veinte años de cárcel, destrozarle la vida y crear una imagen errónea ante sus restantes hijos, no podemos andar con apariencias ni con posibilidades lógicas. Tienen que ser datos probados con la certeza jurídica que se exige en un caso de estos»

El letrado asimismo ha sostenido que si Luis Serrano hubiese deseado matar a su hijo habría empleado un cuchillo de mayores dimensiones que había en la cocina y, además, «habría introducido el arma hasta la empuñadura».