Ruth Mozo: «Ahora se reconoce al txakoli como un vino de calidad»

Como secretaria gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Getariako Txakolina, Ruth Mozo conoce perfectamente todas las vicisitudes de la espectacular evolución que ha protagonizado el txakoli a lo largo de los últimos casi 30 años. Forma parte de la D.O. desde que ésta fue reconocida por parte del Gobierno Vasco, allá por 1989, aunque anteriormente ya había colaborado en el proceso de formalización de las bodegas, con el registro de las mismas y otros trámites legales necesarios para crearla.

Todo el mundo coincide en destacar la progresión que está protagonizando el txakoli…

Desde luego, el mundo del txakoli ha cambiado de una forma impresionante desde la creación del Consejo Regulador. No sólo en cuanto a las bodegas, sino en cuanto a los viñedos y el trabajo. Hoy en día, el sector es profesional y todos los que tienen bodega son viticultores primero, con lo cual cuidan todo el proceso productivo, algo vital. Ésa es la base de nuestra Denominación de Origen: trabajar la tierra, sacar la materia prima y elaborarla para que el consumidor pueda disfrutar de un buen txakoli.

¿Qué beneficios ha conllevado esa profesionalización?

Hoy en día todas las familias de las bodegas que forman parte de nuestra D.O. viven del txakoli y eso implica cuidar mucho la materia prima y todas las técnicas que se utilizan. Los viñedos y bodegas no tienen nada que ver con los de hace 30 años y podemos decir con total satisfacción que el nivel medio de las instalaciones de txakoli es sensacional: depósitos de acero inoxidable, control de la uva, de la temperatura de fermentación… la profesionalización ha supuesto un salto de calidad tremendo.

Y se han recuperado los viñedos de forma espectacular, ¿no?

Así es. Las D. O. tienen como fin defender un producto que está a punto de desaparecer y, a su vez, mantener esa población rural que se dedica a su producción. A comienzos de los 80, el viñedo casi había desaparecido en Gipuzkoa y Getariako Txakolina nació justo para recuperarlo. Entonces había dos o tres familias que vivían exclusivamente del txakoli y apenas quedaban 20 hectáreas entre Getaria y Zarautz; y en superficies muy pequeñas. Hoy en día son 427 las hectáreas de viña que se trabajan.

¿Cómo fue ese proceso?

Pues aquellos productores se unieron y formaron una asociación porque, con la entrada de España en la CEE, ya se veía que la única vía para mantener el cultivo de la viña y la elaboración del txakoli era poseer una Denominación de Origen. Siempre de la mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco y con el inestimable apoyo de los cocineros de la Nueva Cocina Vasca, se consiguió dar ese último paso para crear la D.O. y poder competir así con cualquier otro tipo de vino blanco.

¿Se mantiene el carácter familiar de las bodegas o se ha perdido un poco?

Se mantiene bastante. Con la apertura de la D.O. a todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa cambió un poco la organización de las bodegas, pero todas vienen a ser empresas pequeñas. Hay algunas que son sociedades, pero la mayoría son familiares y trabajan las familias con ayuda de gente de fuera, claro. En total se calcula que más de 150 personas trabajan del txakoli, con la característica de que muchas de ellas hacen trabajos de todo tipo, ya sea en la bodega, el viñedo o la comercialización.

¿Se puede decir que el txakoli vive su mejor momento?

Bueno, ésta es la vigesimoséptima cosecha bajo la Denominación de Origen y no sé si el mejor, pero dentro de los vaivenes que ha habido, desde luego que el txakoli atraviesa por un buen momento. Eso sí, creo que nos lo hemos currado, que las bodegas han hecho un trabajo excelente en formarse y en comercialización, en salir a otros mercados, y todo ello ha acabado dando sus frutos, lógicamente. Ahora nuestra D.O. es reconocida en todo el Estado y en el extranjero como un vino de calidad.

¿Se asocia demasiado el txakoli con el aperitivo?

Puede ser. Quizá hay gente que sólo lo toma en ese momento por costumbre, porque es blanco y fresco, pero cada vez hay más gente que sigue con él durante una comida o cena. Ahora quizá se consume más vino por las noches y es un trabajo que se puede hacer, intentar abrir la mente del consumidor, pero por ahora tampoco hay excedentes. En Euskadi se consume el 80%, sobre todo de marzo a septiembre, y luego repunta en Navidad. Seguramente el turismo contribuye mucho a ello.

¿Queda mucho trabajo por hacer para ampliar su consumo fuera de Euskadi?

Hombre, siempre quedan nichos de mercado en los que no estás presente y aunque se va abriendo el mercado, se puede hacer más. Pero hay que tener en cuenta que en 1989 igual se elaboraban 300.000 botellas y en la cosecha 2016 ya han sido nada más y nada menos que 3.800.000. Se mantiene más o menos fijo un 20% de exportaciones, pero cada vez sobre un volumen muchísimo mayor. De todas formas, la exportación no es la salvación por su coste, no sólo económico, sino también de esfuerzo.

¿Así que la idea tiene que ser reforzar su consumo sin importar dónde?

Eso sería lo ideal, lo que pasa es que, ya sea por salud, porque hace deporte o por lo que sea, la gente cada vez bebe menos vino. Creo que su consumo por habitante y año está en 16 litros, cuando antes estaba en 35, y ahora se produce muchísimo más. Quizá la madre del cordero sea acercar a los menores de 30 al txakoli y reforzar nuestro mercado local, que nunca está de más. El presente sigue siendo optimista, pero hay que seguir trabajando en la comercialización para asegurar el futuro.