Cofiño: «El barrio en el que nacemos determina nuestra salud de mayores»

El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Jefe del Servicio de Evaluación de Salud y Programas de la Dirección General de Salud Pública de Asturias, Rafael Cofiño, ofrece esta tarde a las 19.00 horas en el Palacio de Miramar una actividad abierta de los Cursos de Verano organizada en colaboración con Aula DV. Disertará sobre la manera en la que influye en la salud de las personas el lugar en el que viven o la manera de relacionarse con el entorno.

- La conferencia de esta tarde se titula 'El código postal puede modificar tu código genético'. ¿Qué va a explicar?

- Explicaremos cuáles son los determinantes de salud y de qué manera influyen en la sociedad y en algunas poblaciones. En función de estas características hay desigualdades que son evidentes entre barrios. Estos determinantes sociales influyen en la biología humana y tienen consecuencias en temas de salud. El código postal puede influir en el código genético. Y ambos pueden influir en la salud de la población.

- ¿Vivir en un barrio u otro de qué forma influye en la salud?

- Vivir con determinadas desigualdades económicas genera mecanismos de estrés que pueden producir problemas. Desde la infancia hay situaciones de vulnerabilidad que pueden producir modificaciones genéticas. Hay estudios que ya dicen en qué medida exposiciones nutricionales o ambientales pueden provocar problemas en la edad adulta. Otras investigaciones también señalan cómo haber estado expuesto desde la infancia a entornos vulnerables producen la aceleración de problemas genéticos.

- ¿De un barrio a otro también cambian las enfermedades que podemos contraer?

- Es así. En España ya hay estudios que señalan que en unos barrios u otros la esperanza de vida y la mortalidad es diferente. El lugar en el que vives tiene influencia en términos de salud. Pero hay factores que pueden ser modificables y donde podemos encontrar resultados de mayor equidad. Hay hipótesis que señalan que hay enfermedades cardiovasculares relacionadas con las diferencias entre los barrios. De hecho, en grandes ciudades las diferencias son bestiales en patología bascular.

- ¿Cómo conseguimos esa mayor equidad?

- En Asturias agrupamos los determinantes en cuatro grandes bloques. Están los socioeconómicos, las conductas, la calidad del sistema sanitario y las condiciones ambientales. La Sociedad Española de Epidemiología hace unos años por ejemplo decía que el mayor problema de salud que había en nuestro Estado era el paro. Las condiciones de trabajo mejoran automáticamente nuestra salud. Tener comunidades con mayor nivel de cohesión, más equitativas, también provoca esa mejora.

- ¿Qué importancia tienen las instituciones en todo esto?

- Desde Salud Pública insistimos en que la administración tiene un peso importante en mejorar la salud de la población. Tener una buena red de Atención Primaria, una buena red Hospitalaria y una buena atención a personas enfermas es fundamental. Hay que emplear políticas de igualdad, de desarrollo urbanístico o medioambientales para que tengan un impacto en la salud de la población.

- El barrio en el que hemos nacido o vivimos, ¿también influye en nuestra forma de ser?

- Sí, aunque es un tema complejo. De alguna manera nuestra respuesta psicobiológica tiene que ver en nuestras conductas. El entorno del barrio tiene una relación muy importante en modular nuestra biología. También determina cómo nos vamos a comportar de mayores o cómo vamos a actuar ante una situación de estrés. Son procesos educativos que tienen mucho que ver con el contexto en el que vivimos. Además, es algo dinámico porque va cambiando a medida que avanzan los años.

- ¿De qué manera favorece un barrio amigable?

- Uno de los grandes bloques de esos determinantes es el tema ambiental. Las exposiciones a la contaminación del aire, del agua o acústicas tienen un impacto enorme en la salud. Vivir en zonas donde haya más espacios verdes o donde el diseño urbanístico favorece que las personas puedan pasear, caminar o relacionarse posibilita que la gente se comunique mejor y haya una mayor cohesión.

- ¿Los servicios sociales llegan de la misma manera a todas las zonas de las ciudades?

- Muchos de los problemas que tenemos ahora mismo, como el envejecimiento de la población, tienen que ver con la protección social de la población. En algunos casos los tratamientos farmacológicos son fundamentales pero tiene mucho que ver que tengas un entorno de cuidados favorables. Ahí los servicios sociales tienen su importancia. Una reivindicación clara es una ley de dependencia fuerte que es fundamental para garantizar la salud de la población. A veces tenemos una orientación muy marcada hacia temas biomédicos pero tener unos servicios sociales fuertes es un elemento básico y una de las mayores prioridades que debemos tener.

- ¿Los servicios que se prestan son suficientes?

- En el País Vasco no me atrevería a decir cómo está la situación porque no lo conozco al detalle. En otras comunidades los tenemos pero hay cosas que mejorar. Tenemos buenas estructuras de servicios sociales, sanidad y educación pero hay áreas de mejora y tenemos que incidir sobre ello.

- Una persona mayor que viva sola, salga a la calle, la gente la conozca y la salude, ¿qué importancia tiene?

- Desde la perspectiva de comunidades cohesionadas, este es un elemento básico en el sentido de garantizar que esos años los vivamos mejor. Hay que garantizar que pueblos y ciudades cuiden a nuestros mayores.

- ¿Qué se puede hacer como individuo para mejorar el entorno?

- Dentro de la comunidad encontramos varias estructuras. Las administraciones e instituciones pero también está la ciudadanía. Es decir, los que están organizados de manera más informal. En este sentido, es muy importante que haya una cohesión de todos los agentes de la comunidad. Es importante tener una administración pública que funcione bien, que sea efectiva y orientada a trabajar con la ciudadanía pero también el movimiento asociativo es un elemento clave.

- ¿Somos una sociedad cada vez más individualista?

- Tenemos experiencias concretas de barrios. En el País Vasco tenéis ejemplos de historias muy bonitas pero tenemos ejemplos de distritos de reciente construcción más individuales con otros perfiles. Pero hay barrios históricamente muy unidos con procesos comunitarios muy fuertes donde hay un movimiento reivindicativo muy importantes.