«No me puedo sacar el carné y lo necesito para hacerme con un empleo»

«Como no apruebe hoy el examen práctico se me caduca el carné», lamenta Eva Muro. Al igual que ella, 240 guipuzcoanos se han visto afectados ya por la huelga convocada en todo el Estado por la Asociación de Examinadores de Tráfico, Asextra, y que prevé prolongarse cada lunes, martes y miércoles hasta el próximo 31 de julio.

Gipuzkoa es el único territorio vasco en el que el 100% de sus examinadores, cinco en total, han secundado las cuatro jornadas de huelga que han tenido lugar este mes (la primera fue el día 2). Sus efectos están siendo evidentes, tanto en la lista de espera de aspirantes, como en el colapso que empieza a provocarse en las autoesculas.

En las cuatro jornadas de huelga desarrolladas este mes, un total de 240 guipuzcoanos -60 por día- se han quedado sin poder realizar la prueba, según Asextra. De seguir así hasta el 31 de julio, se verán afectados 1.080 alumnos en todo el territorio. Los datos oficiales de la DGT confirman este balance y especifican que entre el pasado lunes y ayer se han suspendido 184 pruebas en Gipuzkoa.

«En condiciones normales hubiese tenido unas dos o tres opciones más de hacer el examen práctico en caso de que hoy lo suspenda», explica Eva, nerviosa ante su última oportunidad para aprobar. A finales de julio caduca su carné de conducir, al cumplirse los dos años desde que aprobó el examen teórico. «He estado estudiando fuera y los meses de verano eran mi única oportunidad de sacarme el práctico. Ni de lejos me imaginaba que iba a encontrarme con este panorama», reconoce esta donostiarra de 22 años.

«Teniendo en cuenta cómo está la situación con la huelga, no voy a volver a entrar en las listas para hacer la prueba durante el mes de julio. En agosto no hay exámenes y en septiembre vuelvo a irme fuera. Ni el examen teórico ni las treinta clases prácticas habrán valido para nada y es dinero perdido», añade.

El 100% de los examinadores de la Dirección General de Tráfico de Gipuzkoa ha secundado este paro convocado para demandar un aumento de la plantilla que permita desatascar la situación de colapso que dicen sufrir, pero también una subida del complemento salarial específico. Esta huelga ha derivado en la suspensión de pruebas prácticas en los tres territorios, que alcanzan ya las 300 cada día, según datos de Asextra.

Durante los cuatro primeros días de huelga, el territorio más perjudicado ha sido Bizkaia, que tuvo que anular aproximadamente 760 pruebas. Le sigue Gipuzkoa, con 240 futuros conductores que se quedaron sin hacer el test práctico, y otros 200 en Álava. El seguimiento de la huelga en Euskadi durante las cuatro primeras jornadas ha sido de un 89,6%, según Asextra. Los datos oficiales de la DGT apuntan que en los últimos tres días se han suspendido en Gipuzkoa 184 pruebas, en Álava 51 (la mitad de las previstas) y en Bizkaia 509, lo que suma 744.

Dos días antes del examen

En el conjunto del Estado, los niveles de huelga han oscilado entre el 90% del día 2 y cerca del 80% las demás jornadas (19, 20 y 21 de junio), con un total de unas 6.000 pruebas suspendidas en toda España al día. Desde Asextra denuncian que «la DGT no ha dado ni un solo paso con el fin de cumplir con lo que se prometió y firmó en la desconvocatoria de huelga de 2015».

En las autoescuelas del territorio la situación se ha vuelto insostenible. «No podemos inscribir a nuestros alumnos a las listas de exámenes. Durante muchos años lo normal era que cada semana hubiese una convocatoria. Luego, cuando la plantilla de examinadores se redujo, llegamos a los veinte días. Ahora la espera es indefinida», se queja Alberto Aragón, director de la Autoescuela Aragón de Donostia, precisando que quienes se han quedado estos días sin hacer la prueba la harán hoy, y los que podrían haberla hecho hoy la harán más adelante, «y así sucesivamente».

Si algo les resulta especialmente molesto es no disponer de un calendario de exámenes para poder organizarse con sus alumnos. Además, «esto funciona por sorteo y nunca sabes bien en qué fecha te va a tocar hacerlo hasta dos días antes. Como no puedas ir, tienes que abonar, además de la tasa de examen que ya has pagado, otra de aplazamiento, de 8,30 euros, y presentar una justificación, para que al menos no te corra la convocatoria», detalla. Recuerda que habiendo «tan pocos examinadores» en el territorio, el proceso es muy lento.

La frustración es claramente visible en su rostro. «Es que no se lo pueden creer. Muchos alumnos se ven colgados porque han esperado al final de curso para ponerse con el carné y ahora se topan con un muro, y con que posiblemente termine julio y no se hayan sacado el permiso. En agosto no hay exámenes y después empieza el curso otra vez», apostilla Aragón, preocupado por la paralización que esta situación provoca en su autoescuela, dado que «muchos alumnos, al ver que no van a poder hacer el examen, deciden no recibir clases».

Los jóvenes no son el único colectivo afectado por la huelga. José Luis Carrillo tiene 51 años y la idea de que seguramente no pueda sacarse el permiso antes de mediados de julio no le deja dormir por las noches. «Me estoy jugando un puesto de trabajo y con él mi futuro», dice este donostiarra. Obtener el permiso de tipo B -que autoriza el manejo de un ciclomotor de 50cc- sería el pase definitivo para obtener una plaza laboral para la que solo le falta tener carné. «Lo necesito para mediados de julio y veo que no voy a llegar. Llevo siete años sin trabajar y esta era mi oportunidad. Siento una impotencia bestial porque no puedo hacer nada», dice afligido.

Argumenta que apuntarse a una autoescuela ha supuesto un sobreesfuerzo económico que «no se va a ver recompensado», y que cuando obtenga el permiso, «ya en septiembre, será demasiado tarde; habré perdido el puesto». Ahora mismo solo espera que la situación se solucione lo antes posible «para poder sacar a la familia adelante con dignidad».

Por su parte, la Asociación de Examinadores de Tráfico, Asextra, publica en su blog las palabras del presidente, Joaquín Jiménez, quien denuncia que «hemos llegado a ser más de 900 examinadores antes de la crisis y actualmente la plantilla se encuentra alrededor de unos 700. Siguen produciéndose jubilaciones anticipadas y cambios de destino, consecuencia de que este puesto de trabajo no está valorado ni retribuido por la Administración tal y como merecen sus altas responsabilidades», concluye.