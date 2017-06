«Luis Serrano tiene rasgos narcisistas, es una persona centrada en sí misma, egocéntrica»

Todo los peritos presentes en la sala de vistas de la Audiencia han coincidido en señalar que el acusado presenta rasgos de personalidad narcisista. «Es una persona centrada en sí misma, egocéntrica. Todo giraba en torno a él. El eje de su vida era solucionar el problema de pareja. Y en esta situación, la proyección de la culpa iba dirigida a su mujer o al entorno de ella. No compartía que una parte de la responsabilidad en el proceso se debía a su conducta», ha afirmado Carmen Baigorri, medico forense. Tanto ella como el psicólogo Fernando Alvarez han destacado como rasgos de las personalidad del acusado su ausencia de empatía. «Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro y en este caso no parecía que la tuviera. Él mismo se definía como insensible y frío. No era capaz de trasmitir verbalmente ni gestualmente los sentimientos que tenía».

Los expertos han indicado asimismo la predisposición del acusado a rehuir y evitar los problemas, sin afrontarlos de manera adecuada. «Las reacciones de huida y el bajo estilo de afrontamiento de los problemas y la instrumentalización de los hijos son características que tienen mucho que ver con el ejercicio de la violencia psicológica», ha afirmado Fernando Álvarez, quien, no obstante, ha precisado que no les consta que amenazara con causar daño físico a la mujer ni tampoco a los hijos.

Por su parte, la médico psiquiatra Blanca Morera, ha destacado del acusado su «expresión emocional disociada». Ha dicho que «sonríe mientras llora. Luis tiene un problema en la expresión emocional. Tiende a inhibirla. Puede aparecer sonriente cuando está relatando algo dramático», ha afirmado.

La doctora asimismo ha coincidido con los forense respecto a la inclinación que tiene Luis Serrano por eludir y evitar los problemas.