Gipuzkoa, el territorio con menos examinadores por habitante

Gipuzkoa es el territorio vasco con menos examinadores del permiso de conducir por habitante. Aproximadamente uno por cada 143.000 habitantes. Según datos oficiales de la DGT, cuenta actualmente con cinco examinadores en activo.

La Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa viene denunciando desde hace tiempo la espera «agónica» a la que están sometidos los ciudadanos que aspiran a sacar el carné de conducir, así como el hecho de que hasta dos días antes del examen no se conozca la fecha y que haya que pagar una tasa para aplazar la convocatoria en caso de no poder asistir. Añaden que la Jefatura de Tráfico ha sufrido en quince meses una reducción de plantilla de un 50%, y advierten de que mientras no se reponga la plantilla que le corresponde al territorio no se solucionará el tapón actual.

Gipuzkoa es el territorio vasco con el número de examinadores más bajo de la comunidad. Con un total de cinco, hay uno por cada 143.000 habitantes. Le sigue Bizkaia con 15 examinadores (uno por cada 76.600), es decir, casi el doble que en Gipuzkoa. En cuanto a Álava, es el territorio con más examinadores por habitante. Un total de siete, uno cada 45.800, aproximadamente.

«Se sabía desde hace tiempo que se iban a jubilar y no se han buscado sustitutos, así que el problema ha ido creciendo hasta situarnos en este punto», se queja Carmen Aragón, de Autoescuela Aragón.