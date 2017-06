Las acusaciones no varían sus posiciones y piden la condena por asesinato para el padre de Julen

Tres semanas después, acusaciones y defensa siguen firmes en sus posiciones. Las más de cincuenta horas de juicio han servido para que las partes introduzcan leves modificaciones en sus escritos de conclusiones definitivas que este jueves han dado a conocer. El fiscal Jorge Bermúdez y el abogado Iñigo Iruin, que representaba a la madre del menor fallecido, han mantenido la imputación de asesinato contra Luis Serrano por la muerte de Julen. El primero de ellos solicita 18 años de prisión; el segundo, 20. Miguel Castells, letrado del acusado, ha defendido la inocencia de su cliente y ha reclamado la absolución.

«No hay nada que nos diga que hay sufrido algún tipo de trastorno, ha dicho la médico forense

El juicio por el fallecimiento del menor de 13 años la mañana del 1 de diciembre de 2011 ha cerrado este jueves la fase más importante del proceso con la exposición de los informes por parte de los letrados. El primero en dirigirse al jurado será el representante del ministerio público. Le seguirá el letrado de la acusación particular y cerrará el abogado defensa. Los tres tratarán de convencer a los miembros del tribunal de que la verdad está de su lado y que las pruebas que han presentado son las de mayor peso. Le pedirán que se pronuncien a favor de sus posicionamientos. Después de este trámite, el juez concederá la última palabra al acusado.

Este jueves, las acusaciones han introducido pequeñas modificaciones en sus escritos de acusación. Bermúdez e Iruin han suprimido del relato de hechos que la motivación por la que el padre convenció a su hijo para que le acompañara al piso fuera «el pretexto de recoger enseres y efectos personales». Asimismo, ha insertado un cambio, según el cual fue el padre quien condujo al menor a la habitación.

Castells también ha modificado su escrito. No descarta la hipótesis de que Julen se suicidara y respecto a la «posibilidades accidentales», ya no se centra exclusivamente en que el menor se clavó cuando intentaba abrir una hucha en forma de casco con el cuchillo, sino que abre el abanico a la posibilidad de que lo hiciera cuando manipulaba cualquier otros elemento. Tampoco descarta que no estuviera subido sobre la banqueta.

Densos informes

Las conclusiones se han dado a conocer al término de la última de las pruebas de este proceso: la pericial psicológica y psiquiátrica realizada sobre Luis Serrano. En la sesión han intervenido la médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal Mari Carmen Baigorri, y el psicólogo también forense Fernando Álvarez. Por parte de la defensa han comparecido la psiquiatra Blanca Morera y la psicóloga Ana Sánchez.

Los peritos judiciales examinaron al padre en el marco de otro proceso en el que Luis Serrano se vio inmerso por un delito de coacciones, después de que, ante los deseos de separación de su mujer, manifestase su voluntad de suicidarse delante de ella y sus hijos. El día en el que la esposa le hizo entrega de los documentos del divorcio, el padre protagonizó un episodio de autolesión con una navaja. Como consecuencia de estos hechos, los peritos judiciales examinaron el estado mental del acusado. Su valoración se llevó a cabo los días 16 y 30 de enero de 2012, por lo tanto con posterioridad a la muerte de su hijo Julen.

La médico Carmen Baigorri, experta en psiquiatría, ha sido concisa y contundente. Ha concluido que de la exploración que practicó y tras valorar los informes del psiquiátrico, donde el acusado estuvo ingresado, y del servicio de Urgencias de Hospital Donostia el mismo día en el que regresó del monte, «no hay nada que nos diga que haya sufrido ningún tipo de trastorno. En ningún momento ha tenido un problema psicopatológico», ha afirmado.

Aun cuando varios testigos han sostenido que en el momento en el que el padre fue atendido en Urgencias se hallaba en estado de shock, la doctora Baigoirri ha precisado que de haber sido así esta circunstancia habría sido advertida por la psiquiatra que entonces le examinó. En opinión de la médico forense, el discurso «hilado, coherente, centrado que mantuvo en el hospital» es «incompatible» con el de una personan inmersa en un trastorno.

La doctora, asimismo, ha dicho no haber percibido en Luis Serrano una alteración «de pérdida de contacto con la realidad» ni un estado de ansiedad o estrés. Y tampoco detectó que tuviera lagunas de memoria.

Tanto la doctora como el psicólogo forense han señalado que el conflicto en el que el padre estaba inmerso por la separación matrimonial le llevó a instrumentalizar a sus hijos. «Reconoció que le estaba comunicando a Julen aspectos de la separación para que pudiera ayudarle en su deseo de restablecer la relación», ha señalado Álvarez. El experto ha precisado en este sentido que el acusado hizo partícipes del conflicto a los niños, bien mediante la realización de un gesto autolítico en presencia de ellos o explicándoles que se iba a marchar de casa y que se iban a quedar sin padre.

Principal preocupación

Los peritos judiciales asimismo han indicado que la principal preocupación del acusado era la separación matrimonial. «Era el hecho que movía toda su conducta. Toda su actividad estaba encaminada a resolver este tema. Era un hecho que no aceptaba y que le producía un malestar emocional».

En este sentido, el psicólogo Fernando Alvarez ha recordado que aun cuando la muerte de Julen se había producido en fechas recientes, «centró su malestar y tristeza fundamentalmente en la problemática de la relación de pareja. Concedía más importancia a este tema que a la muerte de su hijo cuando la lógica indicaba que, por lo reciente del hecho, la naturaleza del mismo, debía haber un mayor acercamiento. Se distanciaba de esa situación, minimizaba este problema».

Los peritos han afirmado de la misma manera que las autolesiones que el acusado se había infligido tenían por «objeto llamar la atención y evitar la ruptura de la pareja y de la familia. Sin embargo, su intención no era quitarse la vida sino llamar la atención».

«Allí no estaba nadie»

La psiquiatra Blanca Morera, por su parte, ha dado por veraz el relato realizado por el acusado sobre cómo acontecieron los hechos. «Allí no estábamos ninguno y el nivel de certeza que puedo adquirir es el moralmente aceptable para mí, pero nunca es una certeza absoluta. Me puede contratar la defensa, pero me ha tomado juramento el magistrado porque soy perito del juzgado y tengo una exigencia de honestidad y objetividad. Si pensara que me ha mentido, no estaría aquí», ha indicado.

Morera ha afirmado que Luis Serrano vivió la ruptura matrimonial de una manera «catastrófica». Ha indicado que en el plazo de dos semanas, «una familia idílica desapareció sin ninguna razón aparente; perdió todos sus negocios porque firmó la cesión con deudas y, de pronto, sus ‘modus vivendi’ desapareció. Y en ese mismo contexto se produjo el fallecimiento de su hijo con un cuchillo en el pecho y que se desangra en sus brazos. No sé cómo creen que esto se traga psicológicamente, pero considero que no hay ninguna dificultad para entender que esta es una situación de shock».

La perito ha señalado que del relato del acusado y su posterior comportamiento «errático» por la casa, las autolesiones y los desplazamientos más tarde por la zona de Igeldo, «son congruentes con algo que tiene un nombre: trastorno por despersonalización, que es habitual en situaciones traumáticas de alta intensidad, en el que una persona queda automatizada. Y es un trastorno transitorio que aparece y desaparece».

La psiquiatra ha manifestado que cualquier otra explicación no se sostiene. «En cualquier otra situación habría actuado de manera diferente. Y cuando se resolvió pasó a ser la persona inicial: dubitativa, que minimiza, que todo su interés era mostrar que estaba bien. Y que no atraviesa ninguna dificultad. Y esto es importante porque me ayuda a saber que no hay simulación».

La experta ha indicado que en un caso de engaño, lo habitual habría sido que el afectado fingiera una enfermedad o amnesia. «Pero no haría el intento de ayudarme a recordar y tampoco aparecer como la persona más sana del mundo y que no pasa nada, porque todo eso va en su contra».