2016 deja otra cosecha de excelente calidad

La de 2016 se unirá sin ninguna duda a algunas de sus predecesoras y pasará a la historia como otra excelente añada de txakoli. Las bodegas de la Denominación de Origen Getariako Txakolina han conseguido grandes resultados, produciendo un total de 2.852.324 litros, un 11% más que los 2.563.519 de la campaña anterior. Tanto el clima como las vides se han comportado de manera muy favorable y han propiciado una recolección abundante y de muchísima calidad.

La climatología de la primavera fue óptima para el cuajado de la flor, por lo que la cantidad fue muy buena; y un verano seco pero no perjudicial, seguido de un otoño con alguna precipitación pero con muchos días despejados, propició una buena maduración de la uva. El gran estado sanitario de las vides facilitó que la vendimia se realizara de forma bastante escalonada, alargándose durante prácticamente un mes desde el inicio hasta el final.

En líneas generales, las bodegas de la D.O. se muestran encantadas con el resultado que han obtenido. Inaxio Ameztoi, de Ameztoi, califica la cosecha como “espléndida. De cantidad ha estado francamente bien y de calidad, también. Nos hizo un final de verano y un paso de septiembre a octubre fantástico, que permitió que, además de sana, entrara uva de gran calidad y madura. El txakoli de 2016 es muy equilibrado, muy en la línea que queremos que sea esta bebida moderna y de futuro”, sostiene.

Cuidar los racimos uno a uno

Ander Rezabal, de Rezabal, por su parte, añade un tercer factor a la climatología y el estado de salud de las vides. “Es el humano. Los franceses hablan del concepto ‘terroir’ y nosotros también entendemos que en la expresión de la tierra intervenimos. Es decir, la tierra siempre se estresa, pero la cuestión es interpretarlo y solucionarlo con el factor humano. Es la clave. Intentamos mimar las vides y dar solución en cada momento a las circunstancias climatológicas que se presentan para seguir cuidándolas. Todo va en esa dirección. Cuidar los racimos uno a uno, con pasión. Es fácil estropear una buena materia prima; lo difícil es hacer algo bueno sin ella”, argumenta convencido.

Joseba Lazkano, de Gaintza, está especialmente contento con el resultado que han obtenido: “La madurez de la uva ha sido un poco mayor y esto ha facilitado que, después de la vinificación, este txakoli tenga alguna décima más de grado y más cuerpo y consistencia. Luego, sobre todo tiene que tener acidez, porque ésa es su esencia y su mayor característica, pero ese punto de madurez y ese cuerpo la enmascaran un poco también, al mismo tiempo. Yo creo que incluso la gente más reticente por la acidez está muy contenta con el resultado final de este año”, sentencia.

Profetas en su tierra

Iñaki Txueka, de Txomin Etxaniz, describe su vino al detalle: “Un txakoli con grado suficiente, 11º-12º, y con una acidez media buena; y, sobre todo, muy característico y con personalidad en boca y nariz. Esto es muy importante de cara a las ventas, principalmente fuera de Euskadi, aunque nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos realmente es ser profetas en nuestra tierra. Al final, hay que recordar que somos una D.O. pequeña y un porcentaje muy elevado de nuestro producto se consume aquí”, reconoce abiertamente.

bodegueros En la imagen superior, Joseba y Urtzi Lazkano, de Gainza. Debajo a la izquierda, Txomin Etxaniz en los viñedos homónimos. A la derecha, Mireya Osinaga y Ander Rezabal.

La creación de la Denominación de Origen abrió un nuevo mundo de posibilidades. “Siempre se ha exportado, pero antes eran cantidades mínimas. Ahora Estados Unidos está pegando muy fuerte, pero en España, aunque va un poco al alza, no se consume demasiado, más que nada en Barcelona y Madrid”, reflexiona Inaxio Ameztoi, con el que coincide plenamente Joseba Lazkano: “sobre todo lo vendemos en las ciudades grandes. Es bastante difícil; el consumo que hay en España no tiene nada que ver con el que se da en Euskadi. Quizás por la cultura, la gastronomía y el conocimiento. En España hay 73 denominaciones de origen de vino, por lo que destacar ante el resto es difícil. Hay tanta oferta que no sabes qué elegir”, aceptan desde Gaintza.

Lo cierto es que da gusto escuchar hablar sobre el txakoli y todos los procesos que lo rodean a alguien como Ander Rezabal, que se declara abiertamente “un auténtico apasionado de esto. Nosotros trabajamos sobre todo con Hondarrabi Zuri, que aporta viveza, frescura y frutosidad, pero también utilizamos Hondarrabi Beltza, que es suave, aterciopelada y delicada. Ha sido un año muy bueno: primavera suave, cuajado perfecto, racimos enteros, equilibrio viveza-acidez…”. Lo dice alguien que se ha dedicado en cuerpo y alma al txakoli desde 1996, aunque “en cuanto a dedicación, prácticamente ha sido toda la vida, con ciertos lapsus infantiles y juveniles. Estudié ingeniería, pero lo dejé, acabé volviendo con convencimiento, sabiendo que tenía vocación”, celebra.

Pioneros en la exportación

Tanto desde Gaintza como desde Txomin Etxaniz fueron de los pioneros en exportar txakoli. A los primeros, la revista ‘Decantar’ les concedió “una medalla de bronce por nuestro txakoli original”, aunque Lazkano destaca que el rosado, el favorito en los Estados Unidos y que “cada vez tiene más adeptos, es extraordinario esta vez. Yo se lo recomiendo a todo el mundo”. Txueka, por su parte, señala que “iniciamos hace unos 20 años esfuerzos importantes de cara a la exportación y están dando sus frutos. Es complicado, porque estamos exportando a 24 países y para conseguir entrar en algunos de ellos hay que hacer muchísimo esfuerzo para tratarse de una bodega mediana. No obstante, estamos muy contentos con los resultados”, festeja.

La espectacular evolución del txakoli ha llevado a que cada vez más gente lo conozca e Inaxio Ameztoi hace especial hincapié en que “la gente cada vez entiende más y más de txakoli. El cliente se informa y sabe lo que es bueno y lo que no, más allá de los gustos. Busca marcas, que se le sirva en copa, que se cuide más la temperatura... En esto último nosotros no podemos entrar, pero esa exigencia nos viene muy bien porque nos obliga a ser competitivo si no queremos perder terreno respecto a los demás”.

En el mismo sentido, distinguirse de los demás y tratar de sobresalir, en Txomin Etxaniz también son pioneros: “Iniciamos un proyecto de enoturismo hace ya unos 10 ó 12 años y en este momento nos visitan cada año entre 3.000 y 4.000 personas al año, con un porcentaje superior al 50% de gente de fuera. Hoy mismo tenemos un grupo de alemanes y otro de japoneses, lo que pasa es que exige un sacrificio y una dedicación importantes. Que te visiten miles de personas al año y puedas darte a conocer de viva voz es importantísimo para bodegas como la nuestra, es una de las mejores promociones que podemos hacer. Completamos la visita y la explicación del proceso de fabricación con una cata acompañada de antxoas y bonito de Getaria, y queso Idiazabal”.