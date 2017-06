La Policía no halló ADN de Julen en la sillaen la que la defensa dice que estaba subido

Puede que no tenga mayor importancia. O tal vez sí y constituya un hecho relevante. Los miembros del jurado en el proceso por el fallecimiento de Julen Serrano tienen ante sí un nuevo elemento para el debate. En la sesión de este miércoles, los agentes de la Ertzaintza que analizaron las muestras recogidas de la banqueta en la que, según la defensa, el menor se hallaba subido cuando de manera accidental se clavó el cuchillo en el pecho, no encontraron ADN del menor, pero sí del padre, Luis Serrano. Además, los policías tampoco descubrieron restos de sangre de Julen en la hoja y mango del arma.

Son ya trece las sesiones celebradas. Solo quedan las del jueves y viernes. Los informes de los abogados cerrarán esta fase que se denomina probatoria. Este miércoles, dentro de este ciclo, han comparecido agentes de la Unidad de Genética Forense de la Policía Científica de la Ertzaintza. Los expertos han dado a conocer los resultados de los análisis realizados en los laboratorios que el Departamento de Seguridad posee en la base de Erandio, sobre unas muestras que fueron remitidas por sus compañeros. Las evidencias habían sido obtenidas tanto en la vivienda en la que se produjo la muerte de Julen Serrano como en algunas prendas que el padre portada cuando se entregó tras haber permanecido durante una semana huido en torno al monte Igeldo.

La finalidad de los expertos era establecer la presencia de ADN en los elementos que llegaron a sus manos y que fueron obtenidos por los policías que practicaron la inspección ocultar el día en el que Julen fue hallado sin vida en el piso de Ondarreta, donde la familia Loinaz-Serrano residió durante aproximadamente un año.

Los agentes han explicado que, entre otros, analizaron tres hisopos, los clásicos bastoncillos que forenses y cuerpos policiales utilizan para obtener ADN, con muestras obtenidas de la banqueta en la que Julen se hallaba subido cuando, de acuerdo a la versión de la defensa, se clavó el cuchillo al tratar de abrir la hucha en forma de casco de motocicleta.

Ausencia extraña

Los especialistas de la Policía Vasca han indicado que, sin embargo, en ninguno de los palillos hallaron muestras sanguíneas de Julen ni tampoco otros restos biológicos del menor. No obstante, sí descubrieron evidencias de sangre del padre. Además, encontraron cinco restos, cuatro de los cuales tenían ADN del acusado, mientras que en el quinto había una mezcla entre el padre y una mujer, de la que se ignora quién es.

La ausencia de todo vestigio de Julen en la banqueta no deja de causar cierta sorpresa. Este elemento se ha convertido en una de las piezas clave del proceso. De acuerdo a la teoría que defiende Miguel Castells, abogado del progenitor, a quien imputan el asesinato de Julen, cuando ambos accedieron a la vivienda de Ondarreta, el menor se dirigió a la habitación que fue del matrimonio, situada al fondo, para recoger las huchas de sus hermanos que se hallaban en la parte superior del armario. Mientras, el padre se quedó en el salón, próximo a la entrada. El padre sacó papeles de la cómoda y entre ellos encontró el álbum con las fotos de la boda. Mientras contemplaba las imágenes, Luis percibió que su hijo pasaba por el pasillo hacia la cocina y luego volvía en dirección al cuarto del fondo. Una de las veces le vio que llevaba una banqueta de la cocina. Fue posteriormente cuando, según declaró, escuchó el ruido, momento en el que se trasladó al cuarto y vio a su hijo con el cuchillo clavado en el pecho.

A juicio de las acusaciones, esta ausencia de restos biológicos de Julen resta «veracidad» a la tesis de la defensa. Resulta en cierto modo extraño, no tanto que no hallaran una sola gota de sangre en la banqueta ya que el cuchillo podría estar taponando su salida, sino que no hubiera dejado un solo rastro de tejido epitelial cuando fue un objeto que lo cogió con sus manos de la cocina y lo trasladó hasta el cuarto.

No obstante, los agentes que practicaron los análisis reconocieron que «podría ser posible» que Julen hubiese utilizado la banqueta y que los compañeros que tomaron las muestras no las localizaran. «Hay que tener en cuenta que nosotros no analizamos la silla en sí, sino el hisopo que lo han pasado por una zona de dicha banqueta», ha dicho uno de ellos.

Restos en el cuchillo

Los agentes de la Unidad de Genética Forense de la Ertzaintza también analizaron el cuchillo que produjo la muerte de Julen. Los expertos examinaron muestras que habían sido frotadas sobre la hoja y la superficie del mango. El resultado fue que tenía sangre del acusado, pero no de su hijo.

Los miembros de la misma unidad también analizaron la parte interior de la empuñadura, después de que las cachas fueran desmontadas. Al igual que en el caso anterior, al laboratorio policial llegó un bastoncillo. «Ante el color que presentaba efectuamos una prueba preliminar para determinar si era sangre. El resultado dio negativo. Sin embargo, se pudo extraer un perfil genético que se correspondía con el de Julen». La ausencia de restos de sangre de la víctima en el cubierto no deja también de ser sorprendente, si bien nadie duda que fue el arma que le produjo la muerte.

Los agentes, a preguntas de la defensa, han señalado, no obstante, que no toda persona que hubiese utilizado el cuchillo con anterioridad al acusado tiene que dejar forzosamente un rastro, «pero si hay dos personas que lo han usado, probablemente, aparezcan los dos».

Los expertos de la Ertzaintza asimismo constataron la presencia de ADN del menor, mezclado con el de su padre en la manilla de la puerta de acceso al piso de Ondarreta y también en el cinturón de un albornoz que se encontró colgado de la ducha del baño. También descubrieron sangre en los trozos de la camiseta que vestía el padre. Se constató que en todos ellos la sangre era del acusado y no de su hijo. De la misma manera, examinaron dos pantalones y una falda manchadas con la sangre del acusado.

En la sesión de este miércoles han declarado asimismo dos miembros de la Unidad de Balística y Trazas Instrumentales de la Policía autonómica. Ambos han sido requeridos para que confirmasen si las fisuras que presentaba una de las huchas casco se correspondían con los trozos en los que quedó hecho añicos una pieza después de que fuera incorporada al proceso como elemento de prueba.

Los ruidos del piso

La sesión de este miércoles ha permitido al jurado tener un mayor conocimiento respecto a cómo se transmite el ruido de una vivienda a otra. En jornadas precedentes declaró en el juicio una mujer que dijo haber escuchado en el piso donde sucedieron los hechos un ruido similar al que produce la caída de una banqueta, al que siguieron unos pasos.

El abogado de la defensa ha llevado a un arquitecto que, tras examinar diferentes documentos y visitar una vivienda de la planta inferior en el mismo edificio concluyó que «si una persona camina con zapatos de tacón o botas camperas se oye; si va con zapatillas, no se oye». No obstante ha añadido que en cualquiera de estas circunstancias si anda a saltos también se oye, incluso si lo hace con los pies desnudos o provistos de calcetines.

De la misma manera, el arquitecto ha afirmado que la caída de un cuerpo de 80 kilos, como el de Julen, también se escucharía. «Si una persona cae a causa de un mareo o un tropezón, los de la vivienda de abajo lo oirían. Y si lo que cae es una silla también lo percibirían. Entre uno y otro, sin ser yo experto en acústica, diría que los dos se iban a notar. El tono por la caída del cuerpo humano sería más grave, mientras que el impacto de una silla sería más agudo. Serían diferenciables», ha indicado.