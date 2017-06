Los clubes piden «sentido común» al aplicar la norma que impide a los niños hacer deporte fuera de su municipio

La nueva orden foral de deporte escolar que impedirá a los niños de hasta 14 años (hasta 12 el próximo curso) inscribirse en clubes fuera de su municipio de origen o de estudios ha generado una ola de incertidumbre y desconcierto entre los clubes guipuzcoanos de fútbol, baloncesto y balonmano, los tres deportes afectados por la normativa presentada el lunes por el diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Denis Itxaso.

La orden foral, que pretende «evitar el mercadeo que en ocasiones se da en edades muy tempranas», ha sido acogida con disparidad de criterios. Clubes como el Antiguoko o el Easo Saski Baloi Taldea consideran que puede ser «inconstitucional» limitar el derecho de los padres a elegir dónde deben practicar deporte sus hijos. «Es complejo porque tienen más que decir los padres que los clubs. Si se aprobase la nueva normativa se estaría cercenando la libertad de un padre para llevar a su hijo a hacer deporte al pueblo de al lado y ahí se podría estar vulnerando los derechos del menor. Hace cuatro días que la Real ha fichado a un alevín de Leioa. ¿Quieren hacer un decreto a la carta?», se pregunta el presidente antiguotarra, Edorta Salegi. «Sinceramente creo que Itxaso se ha equivocado. Es una norma que no tiene recorrido y que el Juzgado oportuno podría echar abajo. No hay por dónde cogerla. ¿Qué va a ocurrir con los chavales que juegan a baloncesto en el Azkoitia-Azpeitia?», incide el dirigente del Easo, Eneko Blasco.

Hay representantes que ven positiva la orden foral. Es el caso de Ion Izagirre, coordinador del fútbol base del Urnieta K.E. «A largo plazo será favorable. Hay equipos que son auténticas selecciones y que dejan a un lado el aspecto lúdico y priorizan el aspecto competitivo a unas edades demasiado tempranas». En la misma línea se muestra Hodei Arzak, presidente del Balonmano Egia, que destaca que la nueva normativa coincide con la idea de su club. «En esas categorías solo tenemos jugadores del barrio, de Egia. Entendemos que a estas edades deben practicar deporte en su entorno. Es una medida que afecta más a los clubs profesionales. No compartimos que un niño tenga que desplazarse todos los días X kilómetros para entrenar con un equipo que le hace soñar con ciertas aspiraciones que se pueden cumplir o no. Nos parece más importante dar otros valores».

LAS FRASES



En una posición intermedia se encuentra Jordi Telletxea, director deportivo de fútbol base del Hernani K.E, que considera que la orden foral supone retroceder en el tiempo. «Lo que plantea la Diputación supone recuperar historias de hace diez años que ya estaban pasadas y superadas. Nunca avanzamos, miramos a los clubes, a las eskola kirola, pero nadie pregunta a los padres o a los niños qué es lo que quieren». En esta línea, al representante hernaniarra le parece «bien jugar solo con chavales de tu municipio siempre y cuando se den las condiciones mínimas -entrenadores titulados, campos adecuados...- y se aplique el sentido común». Cita el caso de uno de sus jugadores alevines. «Su hermano juega en el equipo juvenil y él ha estado en la eskola desde pequeño. ¿Tras cuatro años tiene que buscar un nuevo club cuando ya está integrado aquí?».

«El fin de los modestos»

Iosu Sarasola, presidente del Danena K.E., expone las limitaciones que supone la medida para los equipos de localidades pequeñas como Zizurkil. «Tenemos un municipio de poco más de 2.000 habitantes y no nos podemos nutrir con niños únicamente del pueblo. De 2009 solo tenemos a cuatro niños por lo que tenemos que recurrir a localidades de alrededor que en muchos casos no tienen clubs como Asteasu, Alkiza o Larraul, por ejemplo». Sarasola es pesimista si se termina aprobando la orden foral. «Han querido poner trabas al espíritu depredador de algunos clubs y se han pasado de tuerca y nos han fastidiado a los demás, a los clubs de pueblos pequeños. ¿Qué debemos hacer con los niños que llevan tres o cuatro años con nosotros y que son de Tolosa y que tuvieron una mala experiencia en su localidad?».

Otro de los puntos conflictivos de la orden foral es la propuesta de reducir a la mitad el número de equipos que pueden participar en la categoría alevín de rendimiento. «Lo único que van a conseguir es hacer una élite muy discriminatoria con el resto porque van a competir entre ellos y van a tener un nivel superior. Si entre los niños de un mismo club que un año están en el equipo de rendimiento y los que no ya hay una diferencia importante al final de temporada, imagínate si se deja fuera a toda una categoría. No van a poder competir en la vida porque los clubes restantes no les van a alcanzar nunca», apunta Sarasola.

En este punto, Ion Izagirre echa de menos concreción en la normativa. «Han dicho que quieren hacer una reducción pero no en base a qué criterios ni de qué modo. ¿Cómo van a elegir los veinticuatro equipos de alevín rendimiento? Falta información».

Entre los encuestados ha causado sorpresa que el diputado asegurase que la norma responde a una «demanda generalizada de los clubes guipuzcoanos» -citó a un 90%- porque nadie se ha dirigido a ellos. «En todo caso, Itxaso tiene el apoyo de los colegios. No ha habido debate. Le invito a hacer una tertulia con los clubs. Está a tiempo de recular y no firmar una orden que es imprevisible en qué se puede convertir», finaliza Eneko Blasco.