La ola de calor lleva a las residencias de mayores a activar el protocolo de prevención

Ilustran la crónica ortodoxa de una jornada de calor: cuerpos sanos, ligeros de ropa, en pleno desafío contra el termómetro, ya sea en la playa, en la piscina o en cualquier oasis acuático donde poder refrigerarse. Junto a la imagen, proliferan versiones jocosas de la tópica rebelión contra las condiciones meteorológicas. Hay contextos, sin embargo, donde el combate contra las altas temperaturas como las de ayer y el lunes cobra mayor seriedad por su incidencia en la salud de las personas. El creciente segmento de población que suponen para Gipuzkoa las personas mayores sufre especialmente las consecuencias de estos bochornos y las residencias donde habitan muchos de ellos han activado estos días medidas para hacerles frente.

Las estampas no son tan risueñas y desmelenadas en este tipo de centros cuando el mercurio se dispara. «Se nota que el calor afecta a muchos residentes. A algunos se les ve más alterados y a otros, todo lo contrario, adormilados debido a la bajada de tensión que padecen», cuenta Joana Uranga, enfermera de la residencia que la Fundación Zorroaga que regenta en Donostia con 302 inquilinos.

La sofocante mezcla entre sol y viento sur ha aconsejado activar en su centro un protocolo anti calor ya que «el cuerpo de las personas mayores tiende a estar más deshidratado que el de gente joven por lo que las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para ellos».

A esta circunstancia hay que unir que «las personas con demencia no se expresan tan bien como otras y no son capaces, por ejemplo, de transmitir si necesitan beber». Por eso, la primera medida consiste en «proporcionar agua o líquidos cada dos horas a quienes no pueden acceder a ellos y recordar al resto la necesidad del aporte hídrico». Agua, infusiones, limonadas, cafés... todo valía ayer a la hora de hidratarse.

Por lo demás, las cortinas opacas de las habitaciones permanecieron cerradas ayer y el lunes durante el día, y la ventanas en estado estilovatiente durante la noche. Tras la ducha o baño de la mañana, las puertas se cerraron con celeridad para no transmitir calor a la habitación y, en cuanto a la vestimenta, «les recordamos que va a hacer calor y les sacamos la ropa más holgada y fresca, porque hay quienes no tienen capacidad para elegir adecuadamente», explica Uranga. «Menos mal que en el salón encendieron el aire acondicionado del que desde 2003 dispone el centro merced a una inversión de la Diputación», concluye la enfermera.

Y es que la ola de calor volvió a derretir ayer Gipuzkoa. Hay quien vio en ese par de grados que bajó la temperatura respecto al lunes un atenuante a la sofoquina, pero muchos consideraron como agravante la concatenación de la segunda jornada de calores inusuales en el territorio mientras asumían que hoy, el primer día del verano, se completará el tríptico ardiente.

Mañana vuelve la normalidad

La máxima de ayer no alcanzó los 37 grados registrados el lunes en Hondarribia, pero se quedó en 36,3 grados en Alegi. En la localidad bidasotarra la máxima fue ayer de 33,5 grados, cumpliendo con la ligera bajada de temperaturas anunciada. Pese a ello, municipios como Tolosa, Beasain, Azpeitia o Elgoibar rondaron los 35 grados en las horas centrales del día, incluso en la costa se sufrieron temperaturas de 34 grados hasta que por la tarde una ligera brisa alivió el panorama. Los dos o tres grados menos que el lunes en todos estos puntos que no evitaron la sensación de asfixio.

La calurosa jornada llegó, eso sí, después de una noche que concedió una tregua. Poblaciones como Aretxabaleta o Elgeta registraron temperaturas por debajo de los 20 grados a las 7.00 de la mañana, algo que no sucedió en la costa, donde la bajada nocturna dejó los termómetros en torno a los 23 grados de mínima en Donostia.

Las temperaturas repuntarán hoy de nuevo, con valores máximos cercanos a los 35 grados en el litoral y los 38 en el interior, lo que ha hecho que vuelva a activarse el aviso naranja «por temperaturas altas persistentes» en todo el territorio. Los cielos se presentarán poco nubosos y por la tarde se formarán nubes de evolución diurna, siendo posible que se produzcan chubascos tormentosos con granizo. El viento volverá a soplar del sur y habrá que esperar a la tarde para sentirse reconfortados con algo de brisa en la costa.

La ola de calor desaparecerá mañana con la llegada del viento del noroeste a lo largo del día, primero en el litoral y poco a poco en el resto del territorio. Así, las temperaturas máximas bajarán de forma acusada y se situarán por debajo de los 30 grados, quedándose en torno a los 25-26 en puntos costeros.

De esta manera, los planes de ocio no tendrán que convivir con la sensación extrema de calor y las personas más vulnerables -sobre todo de avanzada edad- no tendrán que tomar tantas medidas para evitar mayores males en su salud. El verano se volverá a parecer más a los veranos de Gipuzkoa.