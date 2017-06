Brazadas para visibilizar la ELA

Jaime Caballero lleva luchando por dar visibilidad a la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) desde 2008, año en el que fue cofundador de la asociación 'Siempre Adelante'. Desde entonces, ha realizado numerosos actos con el objetivo de recaudar fondos para su investigación. La historia de este nadador es de sobra conocida. El fallecimiento de un familiar afectado por esta enfermedad le hizo replantearse su afición a la natación y ahora cada reto que se propone -cruzar a nado el Canal de la Mancha, dar la vuelta a Manhattan o a la isla de Ibiza, cruzar el lago Leman o el lago Ness, entre otras- tiene como meta luchar contra esta dolencia.

Por su parte, Francisco Luzón fue hasta su jubilación en 2012 uno de los grandes hombres de la banca en España. Su nombre está ligado al milagro de Argentaria, fue número dos de Botín en el Banco Santander y se llevó una jubilación de 65 millones de euros (de los cuales Hacienda se llevó la mitad). En noviembre de 2016 hizo público que sufre de ELA desde octubre de 2013. El exbanquero ha creado la Fundación Francisco Luzón para combatir la enfermedad y apoyar la investigación.

«La enfermedad no sabe de cuentas corrientes. No es justa ni injusta, es lo único que iguala a los seres humanos», escribe en 'El viaje es la recompensa', libro publicado recientemente donde cuenta su lucha y trata de concienciar sobre lo que sufren los pacientes y los familiares que se enfrentan a esta enfermedad.

Siendo ambos personajes conocidos y que dedican gran parte de su día a día a combatir la ELA era cuestión de tiempo que Caballero y Luzón se pusieran en contacto para unir esfuerzos. «Fue en noviembre de 2016 -explica el nadador guipuzcoano- cuando Paco nos invitó en Madrid a desayunar a Dámaris Domínguez (viuda de Fran Otero, afectado de ELA, fallecido el verano pasado y con quien Jaime Caballero tenía una estrecha relación). Quería conocernos y saber de nuestra labor en la lucha contra esta dolencia».

Desde entonces no ha habido casi un día en el que no se hayan enviado mensajes a través del móvil. Los dos buscan dar visibilidad «a esta enfermedad invisible» e invierten sus esfuerzos en lograr que se aumenten las inversiones en investigación. Las conversaciones han terminado, como no podía ser de otra manera, teniendo a Jaime Caballero de coprotagonista, en una travesía a nado. «Francisco Luzón veranea en Sotogrande por lo que este verano nos acercaremos hasta allí para completar mi próximo reto».

Será una travesía de Sotogrande a Marbella y vuelta. Un recorrido de 90 kilómetros por la costa gaditana repartido en dos etapas. «Todavía no hemos decidido si haremos todo del tirón o en dos etapas, una de ida y otra de vuelta. Lo más seguro es que nos decantemos por esta segunda opción para poder hacer la travesía más participativa y además así evitamos los ataques de las medusas por la noche». Las medusas y las corrientes serán, una vez más, compañeras de viaje de Jaime Caballero en su próxima travesía benéfica.

Apoyo de Francisco Luzón

Será la primera semana de agosto, «estaremos allí del 1 al 8 y lo más probable es que el reto se complete los días 4 y 5 de agosto». El objetivo de Paco Luzón es convertir esos días en una semana de concienciación sobre la ELA. «Está aprovechando su experiencia tanto profesional como vital así como su agenda para ponerse en contacto con un montón de gente y realizar varios actos. Quiere organizar un campeonato de golf, sorteos, alguna cena benéfica para recaudar fondos... Yo cariñosamente le llamo 'ensamblategi' porque está moviendo a todo tipo de personas y asociaciones para montar una buena». Al evento asistirán, además, miembros de la Plataforma Nacional de Afectados de distintas comunidades como Navarra, Galicia, Valencia o Andalucía.

Como siempre Jaime Caballero estará acompañado por su equipo habitual que le asistirá durante su travesía. Ahí estarán el doctor Arratibel, Andrés Azpilicueta, Gabriel Artiach y, «por su puesto, el principal e imprescindible Txapete». El nadador guipuzcoano entrena, como es habitual, varias horas al día y sigue compitiendo para mantener el tono. El pasado mes de abril se impuso en la décima edición del descenso del Bidasoa con aletas, en mayo en la 43 Travesía Internacional de las Tres Playas y más recientemente en la IV Batalla de Rande en Galicia por lo que horas de vuelo no le van a faltar para afrontar el reto.