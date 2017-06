«No tuve la sensación de que el padre de Julen me mintiera sobre la muerte de su hijo»

Si el lunes fue el psicólogo Joseba Urkiola quien se mostró convencido de que Luis Serrano, el padre de Julen, dice la verdad cuando asevera que no mató de una cuchillada a su hijo, este martes ha sido un psiquiatra donostiarra, Tomás Burutarán, quien se ha pronunciado en parecidos términos, aunque no ha sido tan rotundo como el primero. El médico ha manifestado que no tuvo la «sensación» de que el acusado tratara de ocultarle datos sobre la muerte de su hijo, ni que le estuviera «engañando». El especialista examinó al acusado dos semana después de los hechos.

Ya solo restan tres sesiones antes de que el jurado se reúna a deliberar. El viernes finalizará una de las fases del juicio con la exposición de los informes a cargo del fiscal Jorge Bermúdez y los letrados de la acusación particular y defensa, Iñigo Iruin y Miguel Castells respectivamente. A la vista del desarrollo que está teniendo el proceso, no parece que los posicionamientos iniciales de una y otra parte vayan variar. Salvo que se produzca una sorprendente revelación de última hora, todo induce a pensar que las acusaciones mantendrán la imputación de asesinato contra el padre, en tanto que la defensa argumentará que su cliente no mató a Julen.

«Se dirigió a las rocas con la idea de acabar con aquel sufrimiento tan grande que tenía»

Pero mientras llega ese momento, la vista oral sigue su curso. Este martes ha comparecido en la Audiencia el psiquiatra Tomás Burutarán, que examinó al acusado después de que el progenitor regresara tras haber permanecido en paradero desconocido desde el 1 de diciembre de 2011, el día de la muerte de su hijo. «Llamaron de parte de la familia pidiéndome una valoración urgente. Los hechos eran conocidos y me indicaron que estaban preocupados por su situación. Decían que no le veían bien», ha afirmado Burutarán.

El psiquiatra examinó al acusado en una única consulta, en Policlínica Gipuzkoa, y la exploración tuvo una duración de 45 minutos. El acusado llegó acompañado de su madre

«Le dije que me explicara cómo se encontraba y relatara lo sucedido. Me llamó la atención que lo primero que dijo fue: ‘estoy como en una nube. Soy como un niño y me llevan’, en una referencia a que él no tomaba ninguna iniciativa», ha explicado el testigo a los miembros del jurado.

Burutarán ha indicado que tras este inicial comentario, el acusado hizo un relato de lo acontecido no solo la mañana en la que murió Julen, sino que se retrotrajo en el tiempo dos semanas atrás. «Luis Serrano señaló que, por asuntos económicos, su mujer había pedido la separación, una circunstancia que, según me dijo, había vivido muy mal y que le llevó a tener ideas de suicidio, por las que estuvo ingresado varios días en el servicio de Psiquiatría del Hospital».

El doctor ha explicado que tras su salida del centro el acusado le manifestó que «seguía estando mal. Afirmó que intentaba ver a los hijos pequeños a la salida del colegio y que con Julen había tenido una relación más intensa, ya que era mayor».

El día de autos

El relato llegó así al 1 de diciembre. El psiquiatra, de acuerdo a las manifestaciones del padre, realizó la misma narración de hechos que efectuó el padre en su declaración. «Dijo que Julen y él fueron al domicilio familiar a recoger algunos objetos y que estando en el salón escuchó un ruido fuerte en la habitación donde estaba su hijo y que al llegar, le vio con un cuchillo clavado en el pecho. Añadió que le retiró el arma y que de la herida salió sangre a borbotones. Detalló que se quedó acurrucado intentando hablarle y darle consuelo hasta que le dijo que quería vomitar».

«Cuando llegó a la consulta estaba mal, abatido, triste...Lloro durante la sesión»

El psiquiatra ha afirmado, siempre conforme a la versión facilitada por el padre, que en aquel instante el hijo perdió la consciencia y que él también lo hizo. «Cuando volvió en sí dijo que se hizo unos cortes con un cuchillo en brazos y cuello».

El doctor ha indicado que en aquella situación que definió como «de shock, de despersonalización, de disociación», el acusado salió a la calle y se dirigió a las rocas de Igeldo «con la idea de acabar con aquel sufrimiento tan grande que tenía. Permaneció allí un tiempo y cuando tuvo sed se dirigió a una fuente en el pueblo de Igeldo. Y de allí siguió deambulando hasta que encontró un barco abandonado donde permaneció un tiempo. Encontró también una chabola, donde estuvo tirado y de donde salía solo a beber». El experto ha indicado que en aquella situación, «un día se acordó de su madre y decidió regresar».

El médico ha afirmado que cuando el acusado llegó a su consulta, una semana después de que acudiera a la comisaría de la Ertzaintza de Donostia, seguía en estado de shock. «Estaba mal, abatido, triste... Lloró durante la sesión. Comentó que estaba con bastante angustia, sobre todo al recordar a Julen, a quien intentaba quitárselo de la cabeza porque le producía muchísimo malestar y angustia».

Incomunicación con su mujer

El psiquiatra ha sostenido que durante la consulta observó asimismo que Luis Serrano tenía un segundo motivo de preocupación «al que daba muchas vueltas. Era la incomunicación que tenía con su mujer».

El médico ha indicado que, de acuerdo a las palabras del acusado, aquellos días «se pasaba las horas sin ninguna actividad, dormido o dormitando, con poco apetito y que no se concentraba en nada. Estaba en shock, como alguien que después de un trauma se encuentra anestesiado, bloqueado».

Tomás Burutarán ha indicado que su diagnóstico sobre el paciente fue que presentaba una reacción aguda a estrés y ha manifestado que «no tuvo la sensación de que estuviera queriendo ocultar nada relacionado con la muerte de su hijo». En este sentido, ha indicado que «con nuestra experiencia y formación vemos y podemos entender si una persona estar diciendo o no la verdad o intentando engañarnos. Y en el caso de Luis no tuve esa sensación».

En la sesión los letrados han pedido al doctor que explicara por qué el mismo día de su detención, la psiquiatra de guardia del Hospital Donostia que atendió al acusado no observara la situación emocional que él había descrito. «El ámbito, el contexto de una y otra consulta es distinto. La confianza que puede generar una de ellas le pudo llevar a expresar con más tranquilidad o naturalidad», ha afirmado.

Asimismo, ha reconoido que no era posible que el acusado estuviese en estado de shock en la fecha en la que él examinó y no una semana antes. Los letrados acusadores han recordado que la médico del hospital no apreció ninguna anomalía en este sentido y que tampoco lo hizo otro psiquiatra que también exploró al acusado. Añadieron, además, que ninguno le prescribió tratamiento alguno. «Una cosa es que no lo demandara y otra que no lo necesitara», señaló.

- «Pero si hubiesen visto al acusado en situación de shock, de estrés y trastorno de despersonalización, ¿no le habrían prescrito algo?», ha preguntado Iruin.

- «Nosotros estamos obligados a tratar de un paciente cuando pone en riesgo su vida o la de los demás. En el caso de un problema de angustia, poco podemos hacer si nada quiere, ha afirmado el psiquiatra», respondió.

En la sesión de este martes también ha comparecido un miembro de la Ertzaintza que llevó a cabo un estudio de los sms que el acusado envió a su exesposa. El agente ha dicho que el 29 de noviembre, dos días antes de los hechos, le remitió tres mensajes por cuatro más el día 30.