«Vaya preguntitas que me estás haciendo chico»

Las acusaciones se esforzaron ayer en cuestionar las afirmaciones que realizó el psicólogo Joseba Urkiola respecto a su cliente, el acusado Luis Serrano. El primero en hacerlo fue el fiscal Jorge Bermúdez.

- «La bondad que ha descrito sobre el acusado, ¿en qué manual de Psicología esta descrito?, preguntó.

- «Lo utilizamos mucho cuando una persona no expresa. Pero ese sentir tiene la misma acción que damos a la que es capaz de expresar», respondió.

Más beligerante fue el letrado Iñigo Iruin que trató de desvirtuar las valoraciones del testigo-perito, al considerar que sus afirmaciones era más propias de un psiquiatra y que por lo tanto no tenía capacitación para hacerla.

El intercambio de preguntas y respuestas que letrado y perito se dirigieron estaban cargadas tensión.

- Usted ha tratado al señor Luis Serrano como psicólogo o sicoterapeuta.

- Como psicólogo clínico y psicoterapeuta.

- Usted no es psiquiatra.

- Soy psicólogo clínico.

- El concepto de trastorno de despersonalizado es un concepto de la psiquiatría, de la psicología, de la psicoterapia...

- Es un concepto de la psicopatología y como psicólogo clínico tengo potestad para discernir, hacer informes y ser capaz de diagnosticar

- Pero el trastorno de despersonalización aparece en los catálogos de enfermedades mentales. ¿El psicólogo es un especialista en trastornos mentales?

- El clínico, sí.

- Pero la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra no es precisamente que el primero es médico y puede diagnosticar enfermedades?

- El psicólogo clínico tiene capacidad para hacer un informe pericial ante un trastorno mental. Es el especialista de la psicología.

- Sí claro, de la psicología como dice usted.

- Yo emito informes porque me permite mi titulación. Y nunca ha habido problemas como usted pretende plantear.

- Yo lo que planteo es ¿cuál es la distinción entre un psicólogo clínico y un psiquiatra?

- La diferencia es que el psiquiatra es médico y el psicólogo clínico no lo es. Pero eso no impide tengamos la potestad de realizar esos informes. Los hacemos todos los de Gipuzkoa

- No solo es la potestad, sino la formación.

- ¿Usted es médico?

-Ya sabe usted que no, usted tampoco.

- Dígaselo al jurado.

- No soy médico.

- ¿El psiquiatra es médico?

- Sí, claro, pero eso no lleva a nada. Si con ello quiere decir que el psicólogo clínico no puede emitir un informe, va usted muy mal señor Iruin. Ese razonamiento está mal hecho. Todos en la sala sabemos que el psiquiatra es médico. Pero no quita para que nosotros no podamos hacer informes clínicos.

-¿Puede usted prescribir la hospitalización de un paciente por enfermedad mental.

- No.

-¿Y un psiquiatra?

-Vaya preguntitas chico que me estás haciendo.

Fue el momento de que el presidente del tribunal interviniera.