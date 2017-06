Corrales: «Las empresas valoran que uno sepa sacarse las castañas del fuego»

Mondragon Unibertsitatea ha organizado para este jueves su V Feria de Empleo y Formación Lanbai, abierta a todas las personas que busquen trabajo o quieran cambiar de puesto, independientemente de dónde hayan estudiado. Amaia Corrales, del servicio de orientación para empleo, recomienda acudir «con una actitud proactiva».

- ¿Con qué talante hay que ir a una entrevista de trabajo?

- Lo más importante es una actitud proactiva y el interés. Si la empresa recibe diez solicitudes de personas con el mismo nivel y prácticamente la misma experiencia, lo que valora es el interés y la predisposición a saber defenderse por uno mismo, saber sacarse las castañas del fuego. Necesitan gente con iniciativa, autónoma y con capacidad de adaptarse a diferentes entornos. Los idiomas y las estancias en el extranjero son imprescindibles.

- ¿Esas competencias transversales deben aparecer en el currículum o hay que dejarlas para la entrevista?

- Dentro del currículum. Antes se incluían en la carta de presentación, que ahora está denostada porque los responsables de recursos humanos tienen tantos papeles que no pueden guardar todos. Debajo de la foto y los datos personales debe incluirse lo que se denomina extracto, un texto en el que se puede incluir qué se ofrece además de la parte académica y de experiencia. También es imprescindible.

- ¿El currículum debe ser muy minucioso o hay que seleccionar?

- En función de la edad que se tenga. Si eres menor de 30 años debe ocupar menos de una hoja porque tu formación académica y tu experiencia no es muy amplia. Después, con un bagaje laboral en dos o tres empresas, hay que explayarse. A la hora de hablar de la experiencia hay que seguir un patrón. Poner el año, la empresa y, sobre todo, las funciones que has realizado. En cuanto a la formación complementaria, recomiendo que sean cursos de más de cien horas. Uno de diez horas no tiene peso.

- Me refiero a si alguien que ha estudiado Administración y Dirección de Empresa y está optando a un puesto relacionado con su formación debe poner que en verano ha trabajado como camarero.

- No hay que eliminar otras experiencias laborales porque dan plus y valor. En esta vida, todo lo que haces tiene un peso. Una no se pasa los fines de semana trabajando de camarera mientras estudias sin aprender un montón de competencias y habilidades muy requeridas por las empresas: iniciativa, responsabilidad...

- Tras leer nuestro curriculum la empresa nos llama para una entrevista. ¿Cómo debemos ir vestidos?

- Primero hay que ir a la web para informarnos de su cultura empresarial, en función de ella nuestra vestimenta será diferente. Si es un banco o una consultoría, tengo que ir más vestido, con un traje, con algo más protocolario. Si es una S.L., una S.A. o una cooperativa, la recomendación es ir con un look informal profesional. Hay que cuidar la vestimenta, pero tampoco ir impostado porque nos van a descubrir enseguida.

- Si nos hacen preguntas demasiado personales, ¿hay que contestarlas?

- La mayoría de esas preguntas están hechas por algo. Quizás no buscan una verdad sino una reacción, cómo te desenvuelves, qué recursos tienes para salir de la situación. Lo importante es el nivel de resolución ante un aprieto.

- A la hora de contratarnos, la empresa indagará en nuestras redes sociales. ¿Hay que tener un tipo de perfil determinado?

- Las redes sociales personales deben ser cerradas porque todos los reclutadores van a indagar en ellas si pueden para ver cómo es la persona a la quieren contratar. A través de ellas se puede descubrir mucho que no tiene nada que ver con el mundo laboral al que se va a acceder y puede dar pie a que el contratante tenga una opinión equivocada o piense que no se es adecuado al puesto. Un 20% de las candidaturas son descartadas por los perfiles en las redes sociales.

- Han pasado bastantes días desde que nos hicieron la entrevista de trabajo y no tenemos noticias de la empresa. ¿Tenemos que llamar?

- Lo mejor es que al concluir la entrevista se pregunte si van a contactar con nosotros por teléfono, tanto si ha sido seleccionado como si no, para saber a qué atenerse. Si no se sabe y no se tiene noticias, recomendamos llamar a los 15 ó 20 días para preguntar cómo va a el proceso de selección y si no ha sido seleccionado preguntar por qué para aprender de cara a futuras entrevistas.