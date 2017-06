«La medicina convencional es víctima de su propio éxito y abusa del medicamento»

La homeopatía sigue teniendo muchos detractores, pero él defiende que existen numerosos estudios científicos que demuestran su eficacia. El doctor británico Peter Fisher es una figura referente en la medicina homeopática e integrativa, y es investigador y médico en el Royal London Hospital de Medicina Integrativa en Londres, uno de los centros médicos académicos más extensos de Reino Unido y el mayor de medicina integrativa a nivel público de Europa. Pero además, es conocido por ser el médico homeópata de la reina Isabel II de Inglaterra. Hoy participa en San Sebastián en la I Jornada sobre Evidencias Científicas en Homeopatía.

- En su intervención va a dar a conocer los últimos avances científicos que se están dando a nivel internacional en homeopatía. ¿Cuáles son los más importantes?

- Lo primero que hay que tener en cuenta es que la principal controversia en torno a la homeopatía se produce por las ultradiluciones. Los detractores piensan que no es posible que al diluir las sustancias originales, tal y como se hace con la medicina homeopática, ni una sola molécula de la sustancia original permanezca aún en las disoluciones, y que por tanto, estas no sirven para nada. Sin embargo, existen muchos estudios científicos que han demostrado que eso no es así, en los que se ha probado tanto con modelos celulares humanos como animales.

- Continúe.

- Hay también un estudio muy interesante con ratones que se llama 'Dark and Light' y que sirve para testar la eficacia de ciertos tranquilizantes. Consiste en poner al ratón entre dos espacios, uno iluminado y otro oscuro, y se ha comprobado que la mayoría del tiempo lo pasan en el oscuro. Cuando se les trata con estos medicamentos, el animal pasa al espacio iluminado. Hemos demostrado que con la homeopatía se obtienen efectos muy similares con los mismos resultados.

- ¿Por qué si existen tantas evidencias científicas que avalan esta terapia, sigue siendo tan criticada por buena parte del sector sanitario?

- Porque contradice el punto de vista materialista. 'No hay moléculas, no puede funcionar'. Y no van más allá. Los que lo rechazan lo hacen de manera vehemente, porque lo consideran un problema científico. De hecho, muchos denominan a la homeopatía 'pseudociencia'. Piensan que no puede ser efectiva, que los resultados son producto del efecto placebo.

- También existen ciertas reticencias de la sociedad en general.

- Es cierto, porque muchos asocian la homeopatía con alguna gente extraña que lo usa o lo practica. Se asocia con gente peculiar, un poco 'loca'. Y también está el problema del intrusismo, gente que sin tener titulación médica se dedica a recetar homeopatía. Lo que la sociedad debe saber es que el medicamento homeopático está regulado por el Parlamento Europeo, pero la enseñanza y la práctica no.

- Usted es investigador y médico en uno de los principales hospitales de medicina integrativa de Europa. ¿Cómo funciona este modelo?

- Trabajamos conjuntamente con otros especialistas médicos como pediatras u oncólogos. Son doctores con una mente abierta que saben que la homeopatía puede ayudar a mejorar el estado de salud de sus pacientes. Nuestra relación es totalmente pragmática. Cuando ellos creen que una persona puede mejorar o necesitar de nuestras terapias, nos lo consultan y se aplican. Tratamos mucho con enfermos de cáncer, por ejemplo, para aliviar su dolor o la fatiga que causa la enfermedad.

- ¿Cree firmemente que la medicina integrativa es la más completa y eficaz?

- Tiene lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de la complementaria, que aúna la homeopatía, la acupuntura, la osteopatía y demás. Sería estúpido no reconocer la eficacia de la medicina convencional y los avances que se han realizado, pero se ha convertido en una víctima de su propio éxito. Se usan muchos antidepresivos, analgésicos... medicamentos con los que es muy fácil empezar pero que es muy difícil dejar de tomar. Tampoco se debe obviar que las medicinas complementarias son efectivas y contribuyen además a rebajar el consumo de medicamentos, que se ha convertido en un grave problema en todo el mundo, especialmente con los antibióticos.

- Explíquese.

- Se recetan muchos, especialmente para infecciones en las vías respiratorias altas. Esto está provocando un problema a nivel mundial de resistencia a ciertos medicamentos. Existe un último estudio que se ha realizado en Francia y del que hablaremos en las jornadas, en el que han participado más de 8.000 personas, y el resultado deja en evidencia que los homeópatas usan muchos menos medicamentos que el resto de médicos, hasta un tercio o la mitad. Esto es muy positivo por varias razones.

- ¿Cuáles?

- Primero porque se dejan de tomar muchas medicinas que pueden tener efectos secundarios en el sistema digestivo. Segundo, porque evitan la adicción a ciertos tranquilizantes o antidepresivos. Y por último, supone un 20% menos de coste. Por lo tanto la homeopatía necesita menos medicamentos, genera los mismos resultados y es más barata. La consulta con un homeópata puede ser algo más cara que con un médico convencional, pero a la larga, el coste es menor.

- Usted es también miembro de la asesoría de expertos de la Organización Mundial de la Salud en medicina tradicional y complementaria. ¿En qué están trabajando?

- La OMS tiene una estrategia que implantamos en 2014 y que está proyectada hasta 2023 para poder fomentar la medicina integrativa, porque considera que las terapias tradicionales y complementarias pueden contribuir en gran medida a mejorar la salud mundial, especialmente la homeopatía.

- Es el médico de la reina Isabel II. ¿Es la homeopatía la razón de su buena salud?

- Puede ser. Su familia lleva muchos años tratándose con ella, desde la época de la Reina Victoria. La Reina Madre, que murió a los 101 años, iba a las carreras de caballos hasta dos meses antes de su muerte. Y la Reina tiene 91 años y sigue trabajando. Su hijo Carlos de Inglaterra usa homeopatía hasta con sus vacas, y lo bueno es que al no usar antibióticos no tiene que tirar la leche.

- ¿Es una gran responsabilidad?

- No hay que darle importancia, es una paciente más. Cometería un error si hiciera excepciones con ella.

- ¿Es buena paciente?

- No voy a contestar.