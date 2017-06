Bergara se vuelca con Leire

«No tenemos palabras para agradecer tanta solidaridad. La respuesta de Bergara y otros lugares está siendo increíble», compartían en una reflexión Ana Pineda y Javi Martín, padres de Leire, la bergaresa de 12 años a la que hoy dedican una gran fiesta que culmina el proceso de recaudación de fondos para la investigación de la atrofia muscular espinal (AME), que la mantiene postrada en un silla de ruedas eléctrica.

«Por ahora no tiene tratamiento aunque estamos esperanzados en un nuevo medicamento y varias líneas de investigación», confían. Padece el grado dos de una afección de baja frecuencia «rara». Sus músculos no disponen de la cantidad necesaria de una proteína que los hacen funcionen. «Desde hace unos años se mantiene más o menos estable», y puntualiza su madre, «no es el grado más severo porque los del grado uno, que son los peores casos, no son capaces de levantar la cabeza, tienen dificultades para deglutir alimentos o incluso necesitan respiradores. Leire hace un vida 'relativamente' normal, va a la escuela, sale con las amigas...».

En el estado son 1.500 las familias afectadas por esta enfermedad que se caracteriza por una pérdida progresiva de la fuerza muscular y por el deterioro de la musculatura «Es una enfermedad degenerativa», apuntan sus padres.

El diagnóstico llegó a los 18 meses de vida tras detectar los progenitores la dificultad y retraso al andar o para mantenerse en pie. «Fue un trago duro, pero hemos aprendido a vivir el día a día y a pelear para que se investigue el AME», apunta Ana, que es también representante en Euskadi de la Fundación Atrofia Muscular espinal (FundAME). «Empezamos a ver algo de luz al final de túnel. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado el uso de un fármaco con el que puede mejorar. Esperamos que llegue lo antes posible. En Estados Unidos el tratamiento cuesta 800.000 euros. Vamos a luchar para que se negocie el precio con las farmacéuticas. Además hay otras líneas de investigación importantes que necesitan de apoyo financiero», añade.

No sabe si su hija podrá recuperarse, «pero trabajamos para que en el futuro con un tratamiento, la enfermedad pueda desaparecer o controlarse».Javi, Ana, Leire y su hermana Ane viven estos días con cierto nerviosismo. Hoy son el foco de atención de la fiesta que cierra la campaña cuyos fondos se destinarán a la investigación vía FundAME y a paliar los gastos extras que provoca a la familia los tratamientos de rehabilitación, viajes periódicos a Barcelona y equipamientos especiales. «Lo más importante es que ahora todo el mundo sabe lo que es la atrofia muscular», manifiestan.

Centenares de colaboradores

El colectivo IGAM, un grupo de atletas volcados en proyectos solidarios con aportaciones anteriores a Intermon Oxfam o al Maratón del Sahara, puso hace unos meses el objetivo en una de sus vecinas. «Vimos a la madre por televisión y pensamos que si recaudamos para fuera también podíamos hacerlo para alguien de casa», señala Txus Iglesias.

El boca a boca y con una primera campaña de venta de camisetas en la que han superado las 2.300 unidades, han logrado reunir para hoy a medio millar de colaboradores. Así, con un festival coral en el Frontón, rock en la Plaza, dj en el gaztetxe, cena popular con condimentos donados por el comercio bergarés, venta de cuadros cedidos por más de 40 pintores, camisetas y boletos, y un sinfín de elementos, ponen en pie una jornada solidaria, festiva y emotiva. «Cada puerta que hemos tocado se ha abierto y es de agradecer», resume Jon Ander Garitano, de IGAM.