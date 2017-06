La mejor guipuzcoana quiere ser traductora

Cuando llega un reconocimiento por el trabajo bien hecho, la primera reacción de la persona galardonada se repite, en la mayoría de los casos, de forma sistemática: asombro, incredulidad y satisfacción, acompañados por una leve risa nerviosa. Tres emociones que también brotaron ayer en Raquel Cortés.

Esta donostiarra de 18 años no solo ha obtenido un 9,82 en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU), la antigua Selectividad, una nota como para estar de sobra orgullosa, sino que además ha sido la mejor marca guipuzcoana y la segunda más elevada de Euskadi, a escasos 0,06 puntos de la primera, de origen vizcaíno. «Tendrá plaza asegurada en la Universidad que desee», podrá pensar alguno. Pero lo llamativo de este caso es que en realidad no le hacía falta aplicarse 'tanto', porque el grado en Traducción e Interpretación que tiene previsto hacer «no tiene nota de corte, así que no me había marcado ningún objetivo», explica durante su clase de japonés, a la que no faltó pese a ser una jornada de celebración.

En cualquier caso, el día de ayer estuvo más alborotado de lo habitual para Raquel. «La nota está muy bien», reconoce. Pero lo que verdaderamente le impresionó fue su primer puesto en el podio guipuzcoano. «Había visto la nota y estaba muy contenta pero cuando me han llamado y me han dicho que era la mejor de Gipuzkoa... ¡Eso sí que no me lo esperaba! Me ha cogido totalmente por sorpresa», confiesa emocionada.

Ayer comenzaron las llamadas y los mensajes con felicitaciones y atrás quedaron, prácticamente olvidados, los nervios del primer día, porque a pesar de llevar el temario muy bien preparado, la primera toma de contacto con la prueba final, asusta ligeramente. Ahora bien, el resto de días, «estuve bastante tranquila», confiesa remarcando la palabra 'bastante' como si a ella misma también le hubiera desconcertado su propia calma.

Después de tanto estudio y tres días de exámenes, ahora que es conocedora de la nota encara el verano «con ganas». En dos días volará junto a sus compañeros de clase a Mallorca para disfrutar del clásico viaje de fin de curso, mientras decide si a partir del curso que viene será Barcelona o Salamanca su lugar de residencia.

Casi 10.000 estudiantes

Además de Raquel Cortés, la tercera mejor nota de Euskadi -segunda de Gipuzkoa- también es donostiarra y alumna de Ekintza: Ana Roldán, que ha obtenido una calificación de 9,77.

Asimismo, del total de estudiantes presentados a la Selectividad, el 98,15% de ellos ha aprobado el examen, según los datos facilitados ayer por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). A los exámenes se presentaron 9.916 estudiantes y la aprobaron 9.733, con un mayor índice de aptos entre los que hicieron el examen en euskera (98,86%), que los que lo hicieron en castellano (96,52).

Gipuzkoa fue el territorio con más (99%), mientras que en Álava y Bizkaia los resultaron fueron muy similares, con el 97,84 y el 97,61%, respectivamente. La convocatoria extraordinaria, para los que quieran subir nota y para los que suspendieron, se celebrará los días 5, 6 y 7 de julio.

Los alumnos aprobados deberán ahora confirmar su preinscripción en el grado universitario y esperar hasta el 15, 22 y 27 de julio para conocer si han conseguido acceder a la carrera deseada o no han superado la nota de corte. Esta nota se fija con la calificación del preinscrito que ocupa el último lugar de las plazas ofertadas, por ejemplo si una carrera oferta 60 plazas, la nota de corte será la que corresponde a la 60 mejor nota de los preinscritos, por lo que varía cada año.