Gipuzkoa ramifica su solidaridad

Etiopía, Perú, Marruecos o El Salvador. Danza, gastronomía, cultura o deporte. Gipuzkoa ramifica su capacidad solidaria y emprende un programa que va más allá de la labor diaria, continua e «imprescindible» que desde hace décadas llevan a cabo las ONG y busca que las entidades con más raigambre social del territorio se impliquen, cada una desde lo que mejor sabe hacer, en proyectos de cooperación «con ojos y cara» en seis países de uno y otro lado del mundo. Se trata de hacer de «Gipuzkoa un referente en cooperación internacional», se marcó como objetivo el diputado foral del ramo, Denis Itxaso. Y para ello, la Diputación ha tirado de seis organismos profundamente asentados y socialmente reconocidos para que «despierten conciencias» y sean tractores de una Gipuzkoa donde todo su «tejido social, empresarial, educativo o cultural» forme parte de la extensa red de solidaridad.

La labor puede ser ingente. Los nuevos Objetivos del Milenio reformulados por la ONU para ver si esta vez se logra su cumplimiento antes de 2030 desdibujan la frontera Norte/Sur entre países más o menos desarrollados e impulsan el concepto de «socios» en un planeta compartido en el que se trata de coexistir en una convivencia pacificada, de repartir de forma equitativa el bienestar o de preservar nuestro hábitat. Como herramienta, las propias Naciones Unidas, explicó Itxaso, recomiendan ampliar «la base cooperante» en cada uno de los rincones dispuestos a poner su grano de arena. Y Gipuzkoa se propone hacerlo de la mano de «entidades que ya son un referente» aquí, pero que a partir de ahora intentarán serlo también fuera por su perfil solidario y servir de tarjeta de presentación de un territorio «con alto grado de compromiso con las regiones más desfavorecidas».

La escuela de hostelería de Karlos Arguiñano, el Material Physics Center, Tabakalera, el Zinemaldia, la fundación Real Sociedad y Kukai Dantza Taldea son esos primeros abanderados a los que la Diputación confía en sumar más en próximos años. Cada uno impulsará un proyecto relacionado con su 'especialidad', con objetivos diversos como la integración cultural, la prevención de la violencia o garantizar la alimentación en comunidades en situación de extrema pobreza. Es una iniciativa de cooperación «poliédrica», definió el diputado foral. Y estas son sus caras.

LAS FRASES



José Luis Rebordinos Zinemaldia «Adolescentes en situación de desigualdad podrán expresarse a través del cine, crearán cortos» Jokin Aperribay Real Sociedad «Queremos prevenir la violencia juvenil en El Salvador a través de los valores del fútbol» Ane Rodríguez Tabakalera «En Gipuzkoa hay un colectivo magrebí de artistas importante. Se visibilizará su obra»



Arguiñano, el grupo de danza Kukai o el Material Physics Center 'exportan' alimento y conocimiento



«Buscamos ampliar la base cooperativa en la sociedad y hacer de Gipuzkoa un referente», defiende Itxaso

Culinaria. Karlos Arguiñano no podía hacer otra cosa desde su escuela de hostelería Aiala que dar de comer. En este caso, a la población de Pachacútec, una localidad al norte de la capital de Perú en la que viven unas 180.000 personas en situación de extrema pobreza. Los 25.000 euros del proyecto que lidera el cocinero, que ayer no pudo asistir a la presentación pero envió su apoyo a través de un vídeo, no pueden estirarse tanto como para alimentar a toda la comunidad. Pero sí permitirán abrir un «comedor social» que garantice comida diaria a los alumnos de las escuelas de primaria, profesional o cocina que gestiona la fundación Pachacútec, la contraparte de la escuela de Arguiñano. «Tenemos ya el local, y queremos llegar a un acuerdo para que los alumnos que estudian cocina sean los que colaboren en el comedor», explicó ayer el director de la fundación Raúl González, que estuvo acompañado por Eva Arguiñano.

Audiovisual. El director del Zinemaldia quiere llevar el cine a Argentina. «A alguna escuela de zonas periféricas de Buenos Aires o Mar de Plata -está por decidir- donde un grupo de adolescentes de entre 13 y 16 años pueda aprender a expresarse libremente mediante la creación audiovisual». José Luis Rebordinos cuenta con un presupuesto de 65.000 euros para identificar a los adolescentes, llevar el material técnico y humano para enseñarles, y promover al final que una decena -cinco chicos y cinco chicas- de los protagonistas de los «cuatro cortos de 15 minutos» que rodarán sobre la temática que quieran puedan viajar a Donostia, donde se exhibirá su trabajo, conocer el Festival en persona y relacionarse con los 'grandes' del cine. «No ya como director del Zinemaldia, como ciudadano me parece muy interesante que se ponga ojos y cara a los proyectos de cooperación, que a veces no sabemos en qué se concretan», añadió Rebordinos, que recordó que todas las iniciativas serán evaluadas al final y, probablemente, reeditadas en posteriores años.

Deportiva. La Real Sociedad también se viste su camiseta solidaria para intentar luchar contra la violencia juvenil en El Salvador: Uno de los países más «inseguros» del mundo, brutalmente castigado por las «maras» que «están entrando ya hasta el interior de las escuelas», y donde los últimos diez años han muerto 35.000 jóvenes, retrató Jokin Aperribay. El presidente del club explicó que elaborarán el proyecto de la mano del franciscano bergarés Mikel Andueza, que lleva 30 años en el país y conoce perfectamente el terreno. En concreto, la iniciativa se desarrollará en la localidad de Ahuachapán y va enfocada a intentar «prevenir la violencia» a través de la práctica del deporte entre «1.247 jóvenes, la mitad mujeres, de entre 10 y 24 años». Aperribay explicó que desarrollarán 25 talleres diferentes, contarán con la colaboración de deportistas autóctonos y organizarán un torneo de fútbol «en el que la clasificación no irá en función de los goles marcados, sino de los valores aplicados». Valores, remarcó, como «el juego limpio».

Danza. Dar una oportunidad a bailarines que, sin ayuda, no podrían desarrollar su vocación y su talento. Addisu Demissie y Junaid Jemal Sendi lo consiguieron en su día. Alguien les vio en una calle de Etiopía y les abrió la puerta de las mejores escuelas de Inglaterra. Pero hace tres años ambos volvieron a su tierra para hacer lo mismo con otros jóvenes. Y ahora Kukai Taldea se suma a su iniciativa para «crear una escuela profesional con personas de colectivos desfavorecidos en Addis Abeba. Jon Maya, director de la compañía guipuzcoana, explicó la iniciativa para la que cuentan con una dotación de 20.000 euros y con la que pretenden favorecer que bailarines puedan «convertir la danza en un modo de vida y una manera de construir comunidad». Kukai organizará talleres para alumnos y para profesores, les enseñarán a gestionar una compañía de danza y promoverán el I Festival de Danza de África.

Científica. La única universidad pública de Bogotá, en Colombia, y los 25.000 alumnos de «clases cero, uno, dos y tres» -como se autodenominan los más desfavorecidos- no solo podrán estudiar Ciencias (Física, Química y Matemáticas) en la nueva facultad que el Material Physics Center viene promoviendo junto al CSIC, sino que ahora esa facultad dispondrá de un laboratorio de caracterización óptica equipado con un «elipsómetro especial». Javier Aizpurua, director del centro guipuzcoano, quiere exportar «la excelencia» científica «sin paternalismos». «Es una colaboración, más que cooperación», aseguró.

Artística. También Ane Rodríguez, directora de Tabakalera, ve como un proyecto de beneficio recíproco el que su institución va a emprender con artistas marroquíes. «Se trata de visibilizar y difundir su obra en el espacio público, tanto en Casablanca como en Donostia, favorecer la relación entre los artistas de ambos lugares, y elaborar contenidos consensuados», explicó. El formato de esa expresión artística intercultural será «un cómic-gaceta-mural» en Marruecos, o un formato digital en su exposición en Donostia. «Cooperación cultural como elemento de unión».