Domingo Comas: «En los ambientes políticos ha calado el apoyo social a regular el cannabis»

Con el título 'El cannabis en la agenda política', los Cursos de Verano de la UPV iniciaron ayer una reflexión sobre los cambios legislativos significativos que se están dando en las distintas administraciones de todo el mundo y en qué punto está en España. Entre los ponentes se encuentra Domingo Comas, presidente de la Fundación Atenea, uno de los integrantes de un grupo interdisciplinar de expertos, denominado Grupo de Estudios de Políticas sobre Cannabis (GEPC), que ha realizado una propuesta de regulación del cannabis, con el objeto de estimular un debate social y político.

- ¿Cuál es el trabajo que ha realizado este grupo de expertos?

- Hemos presentado la propuesta del GEPC, que es un grupo independiente en el que nos encontramos profesionales con formación en criminología, derecho, salud, antropología, sociología, prevención y reducción de daño. Se ha creado a propuesta del TNI, el Transnational Institute, un instituto internacional de investigación e incidencia política que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible, y de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Ellos nos animaron a realizar una propuesta, cuyo resultado es totalmente independiente.

- ¿Y en qué consiste esa propuesta?

- Es una propuesta de autorregulación en tres aspectos: el cultivo, los clubs cannábicos y mercado y distribución. Básicamente establece que tanto el autocultivo como los clubs pueden ser totalmente legales y que un mercado puede y debe existir. Establecemos las regulaciones administrativas que requerirían y los pasos que hay que dar para iniciar ese cambio.

- ¿Considera que se dan las condiciones sociales para ese cambio?

- En este momento, en España hay una mayoría social que lo apoya y que ha calado en los ambientes políticos después de los repetidos fracasos de los últimos años. El mundo está evolucionando en este tema y ya hay muchos países que están aprobando distintas políticas pero no para todas las drogas, aunque supongo que en el futuro habrá que regular las diferentes sustancias. No pueden estar en la mera prohibición, en la persecución y en la victimización de los usuarios. Es un camino complejo. Cualquiera que lo vea de fuera dirá ¡madre mía, cuántas regulaciones!, pero es la única manera de avanzar de una forma correcta hacia esa demanda que pide la sociedad.

- ¿Esa regulación del consumo del cannabis que proponen supondría barra libre?

- En absoluto, para nada. De hecho somos excesivamente reglamentistas. Todo está muy limitado y de forma muy clara. No es una legalización sin más.

- Recuerda constantemente la predisposición de la sociedad para esa regulación, pero ¿y los políticos? Parece que PSOE, Podemos y Ciudadanos sí tienen voluntad.

- Eso no lo puedo decir, porque ninguno de ellos como partido político se ha definido, pero sí algunos de sus interlocutores como miembros de comisiones del Congreso o de distintos parlamentos autonómicos. También la ley de drogodependencias del Gobierno Vasco ha abierto esa puerta con un apoyo mayoritario de los partidos del Parlamento de Vitoria. Todo esto demuestra que hay un cambio de tendencia, que las personas del ámbito político empiezan a decir 'estamos de acuerdo'. Supongo que en unos meses habrá una definición más clara porque en septiembre las proposiciones no de ley presentadas en el Congreso empiezan a ser debatidas y habrá varias propuestas. Eso creará un caldo de cultivo interesante.

- El Gobierno de Madrid no parece que está por la labor de la regulación ya que recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley vasca de Atención Integral a las Adicciones y Drogodependencias en el que se regulan, entre otras cosas, los clubs de consumidores de cannabis.

- Porque considera que toca aspectos que tienen que ver con el ámbito de Estado y con tratados internacionales. Pero yo creo que detrás de esto hay una posición más filosófica. De hecho, en la última reunión en las Naciones Unidas, cuando se trató el tema del cannabis, España se posicionó a favor de no tocar nada con extraños compañeros de viaje como Rusia, China y los países árabes, mientras que los países desarrollados en general optaron por una estrategia más regulatoria, aunque perdieron porque son menos.

- También a través de la conocida como 'ley mordaza' ha puesto impedimentos al autocultivo, al prohibir y multar por tener plantas visibles al público. Parece que en los últimos tiempos el Gobierno español se ha puesto más restrictivo.

- Una de las razones por la que hemos hecho esta propuesta es porque hemos pasado de una situación paralegal y de tolerancia a, en los últimos años, una cierta persecución y retroceso. Si el Gobierno no hubiese puesto trabas ni se hubiese llevado a personas a los tribunales y la fiscalía no hubiese pedido altas condenas, posiblemente una propuesta como la nuestra hubiese tardo más en llegar. No es una reacción contraria, porque llevamos mucho tiempo madurándola, pero ha cuajado ahora por esa razón. Cuando la tendencia internacional es la que es, parece un poco absurdo retroceder.

- Los clubs cannábicos también están notando esa presión. ¿Cree que son un buen medio para un consumo responsable?

- Nuestra propuesta apuesta por el autocultivo con su regulación, por la reglamentación de los clubs sociales de cannabis y lo mismo en el mercado. Lo hacemos así porque en algunos países solo se regula uno de esos aspectos. En España, los clubs existen y son una experiencia que no podemos echar por la borda. Han hecho una labor de contención muy interesante a lo largo de estos años. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el autocultivo. Estamos en un momento histórico donde cada vez más gente consume los calabacines que produce. Pues con el cannabis debe ser lo mismo: la autoproducción cooperativa, siempre que esté regulada. Además, de esta manera desaparecería el mercado negro.

- ¿Hay un despiste generalizado sobre qué está permitido y qué está prohibido en relación con el cannabis?

- Sí hay despiste, pero ya hay una mayoría social creciente que ve la necesidad de regularizar y los partidos políticos lo están aceptando y si no tendrán que hacerlo más pronto que más tarde. No se puede ir en contra de la opinión pública, aunque esta no sepa muy bien lo que quiere, qué tipo de regulación. Pero como se va a discutir bastante en los próximos meses, la gente ya irá teniendo una opinión más madura.