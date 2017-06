El fin del roaming rebajará la factura del móvil a miles de guipuzcoanos que viven en la muga

«Ah, ¿pero que por fin es verdad lo del roaming?», dice asombrada María Gómez, de 39 años, mientras pasea por Hendaia. Al igual que ella, miles de guipuzcoanos que ahora viven en los municipios fronterizos se verán beneficiados desde hoy por el fin de la itinerancia móvil, los costes adicionales que los usuarios de telefonía tenían que pagar por utilizar su dispositivo en otros países dentro del espacio único europeo.

Más de diez años le ha costado a la UE eliminar el roaming. Ha sido una década de tira y afloja con las operadoras, que se oponían a dejar de cobrar a los usuarios por utilizar sus servicios fuera del territorio nacional.

María asegura que hasta el año pasado, cuando cambió su línea a una compañía que le eliminaba el roaming, utilizar el teléfono había sido «un auténtico rollo». Por vivir en Hendaia, tenía que pagar más cada vez que su dispositivo se conectaba a la cobertura de una compañía francesa. «Por recibir llamadas también teníamos que pagar más, así que el día de mi cumpleaños imagínate», explica María. La factura no era el único problema, «aunque sí el principal». Cada vez que el móvil cambiaba de cobertura, la llamada se cortaba.

«Hasta la batería del móvil se agotaba antes. Aunque pueda parecer mentira, el aparato se volvía loco», añade. Los sustos a la hora de ver la factura del teléfono empujaron a María a contratar una tarifa que no le diese problemas al cambiar de un país a otro. «Dependiendo incluso del barrio de Hendaia en el que estés, coge una cobertura u otra», detalla.

Sin embargo, desde hoy se podrá utilizar el móvil tanto para realizar llamadas como para conectarse a internet en los 28 países de la Unión sin tener que pagar un sobrecoste. Los clientes pagarán lo mismo que en su país de origen con la tarifa que tengan contratada. Es decir, llamar por teléfono, recibir llamadas o mensajes o navegar por internet costará lo mismo en Donostia que en Berlín, por poner un ejemplo.

Adiós a la preocupación en cada viaje al extranjero por que la factura del teléfono no se dispare, o a tener que desconectarlo directamente. Para hacerse una idea de esa carestía, basta apuntar que desde 2007 la UE ha impuesto a las compañías reducciones de precios de las llamadas desde el extranjero del 92%, y el roaming de datos es ahora un 96% más barato que en 2012, cuando se aplicó el primer tope máximo de precios para la navegación por el móvil, según datos de la Comisión Europea.

Problemas incluso en casa

Los principales beneficiarios de esta medida en Gipuzkoa serán los que residen en Hendaia o los vecinos de Irun y Hondarribia, que cada día tienen que andar con precaución de que su teléfono no cambie de cobertura y capte un operador francés. «Todos los que vivimos en la frontera andamos igual. Ponemos los móviles en búsqueda de red manual para no tener ningún susto», cuenta Laura Garmendia, una irundarra de 36 años. De esta manera evita que su dispositivo seleccione la red de manera automática. «Cuando pasamos a Hendaia, si nos coge cobertura de nuestra compañía, pues perfecto. Y si no, ando desconectada hasta que vuelvo», añade.

Hasta ahora el sobrecoste se pagaba según lo establecido por la Comisión Europea. Un precio de 3,2 céntimos por minuto de voz y 7,7 euros por cada gigabyte de datos, cuando se usaba el teléfono en un país europeo distinto al que se contrató. Pero serán las operadoras quienes a partir de hoy asuman ese cargo, y ya no repercutirá en la factura del cliente.

«Espero que esto solucione nuestros problemas, porque el roaming hace que nuestro día a día sea incómodo incluso en casa», dice Paqui Baldó. Asegura que en su vivienda de Hendaia, «según en qué habitación estés, se coge una cobertura u otra, y como tenemos desactivado el roaming, pues directamente nos quedamos sin línea».

Un problema que se agrava «si, por ejemplo, estás esperando una llamada de teléfono importante por algún asunto de trabajo», lamenta. La experiencia le ha llevado a tener controladas las zonas del municipio fronterizo hasta las que llega la cobertura de su compañía. «Aun así, andar pendiente de eso es bastante molesto. Cuando vamos al colegio del niño perdemos la conexión. Así que esperamos que el fin del roaming suponga el fin de este problema», añade Paqui.

María Gómez Hendaia «Dependiendo del barrio en el que estés coge una u otra cobertura, y eso puede disparar la factura» Paqui Baldó Hendaia «Es muy incómodo estar buscando zonas a las que llegue la cobertura, más si esperas una llamada» Laura Garmendia Irun «Tengo el móvil en búsqueda de red manual para no tener sustos, y a veces ando sin cobertura» Ainhoa Mendiburu Liverpool «El fin del roaming es muy beneficioso para los que estamos fuera y queremos llamar a familia y amigos» Jokin Franco Arnhem «Para mi Erasmus he tenido que contratar una tarifa especial y pagar 14 euros más al mes»

Pero el fin de este peaje que grava las facturas de los usuarios que utilizan su móvil más allá de sus fronteras no es tan sencillo, ya que tiene limitaciones. En los casos en los que se detecte que en los últimos cuatro meses el usuario ha utilizado más su móvil en el extranjero que en el país de origen, su operadora podrá pedirle explicaciones. El cliente tendrá un plazo de 14 días para ofrecer una respuesta y justificar que se encuentra en otro país por una causa razonable, como, por ejemplo, un desplazamiento de empresa o estar disfrutando de una estancia Erasmus.

La medida llega tarde para Jokin Franco, un donostiarra de 22 años para quien en pocos días termina su experiencia Erasmus en la ciudad de Arnhem, en los Países Bajos. «Ya era hora de que llegara esta medida. Yo he tenido que contratar una tarifa especial con mi compañía», se queja. Le ha supuesto un sobrecoste de 14 euros mensuales. Aún así, se alegra de que la itinerancia móvil haya llegado a su fin, «porque cada vez que pasamos la frontera nos cobran extra o estamos incomunicados, y es muy incómodo».

¿Qué ocurre con Reino Unido? Ha habido mucha confusión con este tema en las últimas semanas, pero lo cierto es que la postura de la Unión Europea y las operadoras británicas sobre este tema es clara. Reino Unido eliminará desde hoy el roaming como el resto de países de la Unión Europea. Sin embargo, la situación podría ser diferente en el futuro. Todo dependerá de cómo avancen las negociaciones por el Brexit.

De momento la noticia es positiva para Ainhoa Mendiburu, una donostiarra de 26 años que desde hace cuatro vive en Liverpool. «La verdad es que el fin del roaming es muy beneficioso para todos los que estamos fuera. Yo siempre intento llamar a mis padres y amigos utilizando la llamada whatsapp, ya que es gratis, pero no es lo mismo. Más que por mí, por ellos incluso, por el miedo a que les cueste mucho», aclara.

Hasta ahora tenía que pagar por adelantado los minutos de voz que creía que iba para llamar fuera de Reino Unido, pero desde hoy ya no tendrá que hacerlo más, aunque añade que «no hubiese estado de más que lo hubiesen hecho antes».