La pobreza que no sale de la crisis

Los 'nuevos' pobres han dejado de ser nuevos para ser simplemente pobres. El adjetivo se añadió durante la crisis para designar a un colectivo de personas que no habían vivido hasta entonces en la exclusión pero que acabaron cayendo en la precariedad económica, principalmente debido a la pérdida de empleo o a los problemas de vivienda derivados de impagos de hipoteca o desahucios. Casi diez años después del descalabro, y hoy ya con los primeros síntomas de recuperación en los datos macroeconómicos, muchas de aquellas personas que cruzaron la línea no han podido deshacer el camino y siguen ahí «ancladas». «Las personas pobres están siendo más pobres que en los años pasados, es decir, no hay mejora en las capas sociales más bajas de la sociedad y se percibe una mayor precarización en las condiciones de vida». Es el crudo retrato social que dibuja Cáritas Gipuzkoa, una fotografía poco esperanzadora que además no cambia demasiado respecto a la que hicieron hace un año. Y ahí reside el problema. Que no han detectado una mejoría proporcional a los datos que hablan de la salida de la crisis. «Los datos de la recuperación económica no coinciden con el retrato social de la incidencia de la pobreza. No lo estamos comprobando», advirtió el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que estuvo acompañado ayer por el director de Cáritas Gipuzkoa, José Ramón Aramendi, y Kontxi Elespe, miembro del equipo directivo de la organización diocesana.

La presentación de la memoria de actividad de la ONG de la Iglesia fue un calco del diagnóstico realizado hace un año. Apenas cambian los datos, y si lo hacen, casi siempre es para indicar que «la cronificación de la pobreza es un hecho», como reflejó Aramendi. El número total de personas que fueron atendidas, tanto en centros como de forma directa en las parroquias, fue de 26.709, apenas un 2% menos que los beneficiarios en 2015. Las ayudas económicas que se repartieron, en cambio, sí han tenido que crecer para hacer frente a esas mayores necesidades. En total se entregaron 3.088.071 euros, un 8,6% más que hace un año, «lo que refuerza la tendencia social de cronificación de las situaciones de pobreza más severas», remachó. Ese dinero sirvió para paliar principalmente problemas de subsistencia y de vivienda. Familias monoparentales, parejas jóvenes con hijos, personas migrantes en situación administrativa irregular y personas sin ingresos en general dibujan el perfil de la demanda habitual de ayudas.

Un problema «estructural»

En Cáritas la botella se ve medio vacía. «El tiempo que llevan ya estas personas en exclusión y la intensidad de las situaciones nos indican que están para quedarse de forma estructural en nuestra sociedad», vaticinó Kontxi Elespe, miembro del equipo directivo de la entidad diocesana. Ese horizonte viene plagado de obstáculos. Especial hincapié hicieron ayer desde Cáritas en el desempleo de larga duración, «uno de los indicadores más preocupantes que tenemos». De ahí que reclamaran a las administraciones públicas un esfuerzo en ampliar la oferta de recursos formativos, ocupacionales, prelaborales y empresas de inserción. Piden más trabajo, «pero no vale cualquier tipo», advirtió Elespe ante el aumento de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes y necesitan apoyos, una realidad que también toca a las puertas de Cáritas y que tiene su reflejo en la demanda de ayudas sociales. El 20% de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se corresponden a ese perfil.

Cáritas volvió a romper una lanza a favor del sistema de protección social. Preguntado por la reforma que plantea el Gobierno Vasco, Aramendi dejó claro que la entidad «siempre apoyará las políticas sociales para que nadie salga perdiendo. Y si sale mal, Cáritas lo denunciará».