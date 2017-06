«No percibí un estado de duelo» en el padre de Julen, relata la psiquiatra que le atendió

Fue una exploración médica «larga». El reconocimiento se practicó en el servicio de Urgencias del Hospital Donostia la misma noche en la que Luis Serrano, el padre de Julen, regresó a casa, una semana después del fallecimiento de su hijo. La psiquiatra que entonces le atendió ha afirmado este jueves que el acusado atribuyó la muerte del menor a un desgraciado accidente, «aunque no entró en detalles». La médico, no obstante, constató que el padre mantuvo durante la entrevista una «baja expresividad emocional» y que le llamó la atención que, ante aquella situación de duelo tan «potente», se mostrara más preocupado por el conflicto con su esposa que por el fallecimiento de Julen. «No vi un estado de duelo ni tampoco de desesperanza ni una sintomatología depresiva», ha dicho.

El proceso judicial por la muerte el 1 de diciembre de 2011 del menor de 13 años agota los plazos conforme a los planes previstos. Mañana viernes concluirá la segunda semana de sesiones. La próxima será la última antes de que el jurado se reúna a deliberar.

Este jueves han sido siete los testigos convocados, entre ellos una doctora del Hospital Donostia que examinó a Luis Serrano, de 44 años de edad, instantes después de que se personase en las dependencias de la comisaría de Donostia. El acusado, a quien se le imputa un delito de asesinato, permaneció desaparecido desde el mismo día en el que Julen fue localizado sin vida hasta el 7 de mismo mes.

«Sin idea de suicidarse»

El padre fue conducido al hospital por agentes de la Ertzaintza debido a las heridas de autolesión que se había infligido. La finalidad «era valorar si había existido una intencionalidad de suicidio y si estas ideas persistían», ha dicho. Se trataba, por lo tanto, de determinar si el progenitor debía ingresar en la Unidad de Psiquiatría o bien bastaba con prescribirle un tratamiento urgente en aquel instante. «O, en realidad no había falta nada», explicó la doctora.

La médico ha detallado que en primer lugar se practicaron pruebas complementarias analíticas y de búsqueda de tóxicos en la orina «para ver había alguna influencia en su estado mental», y posteriormente, se le realizó una exploración psicopatológica.

Ha añadido que completado el reconocimiento, entrada la madrugada, se descartó cualquier patología mental y, de igual manera, se desechó que Luis Serrano tuviera cualquier idea suicida, por lo que, únicamente, se le prescribió un antibiótico para evitar que las lesiones que presentaba pudiera infectarse.

La médico ha señalado que ya entonces no apreció en el acusado indicios de que pudiera autolesionarse. Pero, además, ha informado de que el propio Luis Serrano le negó en aquel momento que cuando tras la muerte de Julen se hizo varios cortes con un arma blanca en su cuerpo tuviese la intención de quitarse la vida. «Yo las catalogué como impulsivas, dentro de la ansiedad bajo la que se encontraba. Además, negó que tuviera ideas o planes autolíticos durante la semana que permaneció en el monte ni en el momento de la entrevista», ha afirmado.

A preguntas de las acusaciones y defensa, la médico ha ofrecido también detalles de cómo se desarrolló la consulta. Ha explicado que el paciente permaneció en todo momento atento y orientado. «Su discurso era lógico, hilado, coherente, fluido, centrado. No tenía saltos y no variaba de una a otra cosa. Y en ningún momento tuvo una pérdida de contacto con la realidad. No había tampoco una psicosis». De igual manera, ha señalado que el acusado no presentaba «fallos de memoria» o alucinaciones y que tampoco tenía una «pérdida al control de la realidad».

Pocos detalles

La médico del Servicio de Urgencias ha explicado también que sobre la muerte de Julen el padre «entró en muy pocos detalles. Indicó que estaban en un piso que había sido domicilio familiar y que haciendo unas maletas sufrió un accidente con lesiones y que murió desangrado entre su brazos. Lo catalogó como una desgracia».

La médico ha reconocido que los factores que en aquellos instantes mayor ansiedad generaban en el acusado eran el fallecimiento de Julen y los problemas con su mujer derivados de la separación conyugal. De los dos, no obstante, «tenía cierta perseverancia con el conflicto con su mujer y no entraba en detalles respecto con lo que había ocurrido con su hijo».

La doctora ha precisado que esta circunstancia llamó su atención. «Aquel momento correspondía a un duelo muy fuerte y no vi ese estado de duelo. Tampoco observé una expresividad emocional. Sí que verbalizó una tristeza, aunque ésta no se acompañaba de un lenguaje gestual. Nosotros vemos a muchos pacientes y los que están tristes suelen estar abatidos, tirados, llorando. Muchos ni siquiera son capaces de mantener el contacto visual cuando los duelos son muy potentes», ha dicho la doctora, que tampoco observó «una actitud de desesperanza». «Con un duelo de estas características, hay gente que se tira sobre la mesa. Lo hemos visto otras veces».