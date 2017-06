«Ni la madre de Luis ni yo creemos que matara a su hijo»

Era un testimonio que, a priori, había despertado interés. Las manifestaciones de la mujer que en la fecha de autos tenía como empleada de hogar a la madre del acusado y abuela de Julen podían aportar luz al caso. Sin embargo, las seis contradicciones en las que incurrió restaron veracidad a sus palabras durante su declaracion este jueves en el juicio.

La mujer fue testigo de lo que aconteció la mañana y primeras horas de la tarde del 1 de diciembre, fecha del hallazgo del cadáver de Julen. Reconoció, no sin algún titubeo, que aquella mañana, la madre del acusado llegó sobre las diez y media a su domicilio. «Me dijo que Luis no había ido a desayunar con ella, que le había llamado y que no le contestaba». La testigo indicó que , incluso, ella misma telefoneó al acusado desde su móvil y que le envió un sms.

La mujer señaló que la primera de las llamadas la realizó poco después del mediodía y que hasta ese momento no percibió que la abuela paterna de Julen estuviese «excesivamente» preocupada por la ausencia de Luis Serrano.

La testigo dijo no recordar el contenido de una declaración que efectuó en el juzgado, según la cual la madre del acusado le manifestó que había llamado al restaurante de la familia para que un ertzaina amigo acudiera al piso de Ondarreta y fuera a ver si Luis estaba allí. La testigo relató que en un momento en el que la abuela de Julen se ausentó de la vivienda para ver si su hijo se había olvidado el móvil en casa, lo que justificaría la falta de respuesta, llamaron desde el asador para decir que «habían encontrado a Julen y que se había suicidado. Dijeron también que Luis no estaba. Luego, cuando vino la madre, fui yo quien le dije lo que pasaba. Y fuimos a la comisaría».

La empleadora indicó que tras pasar por las dependencias policiales se dirigieron al restaurante. «Para entonces, la madre de Luis ya sabía que Julen era la persona fallecida. Al llegar, primero entré yo y pedí permiso, ya que la relación entre las familias no era buena. Fuimos las dos a darle un abrazo a Itziar».

La mujer negó que su empleada hiciese alguna manifestación pública en el bar. En este sentido, rechazó la versión ofrecida estos días por miembros de la familia Loinaz, según la cual la madre del acusado responsabilizó directamente de la muerte de Julen a su hijo.

La testigo dijo no recordar que la víspera de los hechos hubiese hablado con el acusado, aun cuando el letrado de la defensa le informó de que Telefónica certificó que desde su móvil se habían efectuado dos llamadas al de Luis Serrano. Una de ellas tuvo una duración de unos cuatro minutos y medio, y otra, media hora después, de dos minutos. El letrado mostró su extrañeza porque entre el 17 de noviembre de aquel año hasta el 30, la testigo no le hubiese telefoneado ningún día y que el anterior a la muerte hablase con él en dos ocasiones en un corto intervalo de tiempo. «No lo recuerdo», dijo.

La mujer manifestó también que en fechas anteriores al fallecimiento de Julen notó que Luis estaba «triste, porque su mujer quería divorciarse. Él no lo deseaba, quería continuar con Itziar. Estaba enamorado y no quería perderla. Puede que estuviera un poco obsesionado, me pareció normal. Una persona enamorada lo que no quiere es dejar la relación».

La mujer indicó que desde la muerte de Julen había estado con el acusado en varias ocasiones y precisó que en ninguna «Luis me contó lo que había ocurrido con Julen. Nunca lo ha hecho y a día de hoy, tampoco. Y no se lo he preguntado; a la madre tampoco ni ella me ha contado. No hablamos de ese tema», dijo la testigo que afirmó no recordar haber declarado que el acusado le manifestase que tras su huida había estado en una borda y tampoco que la madre le dijera que no veía a los niños porque Luis no le dejaba. Sus palabras fueron leídas en la sala. «No recuerdo haber dicho eso».