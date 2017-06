La presentación de la memoria de Cáritas Gipuzkoa tuvo lugar en un escenario representativo del trabajo social que realiza la organización diocesana, el Aterpe. El comedor, situado en la trasera de la parroquia de la Sagrada Familia en el barrio donostiarra de Amara, proporciona comida, pero también «un poco de cariño y compañía» a las personas sin hogar. José Ramón Aramendi se refirió expresamente al problema de las personas sin techo que rechazan los recursos sociales, como el servicio Hotzaldi, otro clásico de Cáritas. «No es un problema de falta de camas, sino de que algunos no quieren aceptar esa ayuda», explicó. El último recuento realizado en Gipuzkoa el pasado mes de octubre cifró en 86 las personas que dormían al raso. «Que haya gente durmiendo en la calle es un fracaso», reconoció José Ignacio Munilla. Contó el obispo que hacía pocos días alguien le envió por whathsapp una fotografía de una persona durmiendo entre cartones junto al Buen Pastor. «Eso es un fracaso. No vale decir que podía haber ido a algún recurso y que no quiso. Esa respuesta no es suficiente», incidió. Cáritas ha reforzado precisamente la atención al colectivo con un programa de intervención en la calle.

El año pasado también se hizo especial hincapié en la ayuda a las personas refugiadas. Los programas de cooperación internacional recibieron 906.000 euros y llegaron a diez países. «Todo nuestro trabajo no podría hacerse sin los voluntarios», agradeció Aramendi. La entidad cuenta con el apoyo de casi un millar de personas que dedican parte de su tiempo a apoyar los diferentes servicios y centros. Pero se siguen necesitando más.