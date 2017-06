Ned Capeleris: «Mi reto va a ser impulsar Donostia como destino de lujo en el mundo»

Stijn Oyen, quien durante cinco años ha sido director del hotel María Cristina, cede su testigo al australiano Ned Capeleris. Recién llegado del Rich Carlton de Herzliya (Israel), lleva 17 años liderando la gestión de algunos de los hoteles más lujosos del mundo. De Singapur, a Dubai, pasando por Doha o California. Ahora, aterriza en San Sebastián con el handicap del idioma, superado gracias a que su mujer es santanderina y con la energía necesaria para aprender, adaptarse y «seguir dándole al hotel y a la ciudad una proyección internacional».

- Pregunta obligada. ¿Sabía algo de San Sebastián antes de que le comunicaran que sería su próximo lugar de residencia?

- La verdad es que nunca había venido, aunque sí había oído hablar de la ciudad porque mi mujer, Carmen, es de Santander. Además, en los últimos años, en mi estancia en países árabes hice amigos que conocían el País Vasco, y en concreto San Sebastián por varios motivos, porque conocieron a personas vascas, muy trabajadoras y con buenas empresas, lo que contribuye a trasladar una buena imagen; por la gastronomía y por el fútbol y la Real Sociedad. A raíz de que me comunicaran el traslado, empecé a leer mucho sobre las tradiciones, la historia, la cultura... Además que me encantan los hoteles que tienen una historia centenaria como la del María Cristina, que son un símbolo de la ciudad.

- Le esperan unos meses muy intensos a lo que debe sumar que en verano la ciudad es un no parar. ¿Le habían advertido?

- Sí (ríe). Ya me han dicho cómo va todo. Empezamos el día 1 con la incorporación de la chef Estrella Michelín Hélène Darroze, después vendrá el Festival de Jazz, el Festival de Cine... Tengo muchas ganas de vivirlo y de que las estrellas hagan que el foco esté puesto en el hotel María Cristina. Es un sueño y trabajaremos para potenciar la imagen internacional de San Sebastián.

- Llega directo del hotel Ritz-Carlton de Herzliya. ¿Va a cambiar mucho su vida a partir de ahora?

- En cierto modo sí. Soy australiano, de Sidney, y mi mujer es de Santander, llevamos 17 años viajando por países de todo el mundo, en hoteles de lujo, donde he aprendido muchísimas cosas. Idiomas, culturas, costumbres... Toda esta experiencia me ha servido para aprender a trabajar en equipo y es lo que voy a hacer aquí. Pero sí, para mi mujer, sobre todo, es una satisfacción volver después de tantos años viajando.

- En las 72 horas que lleva aquí, ¿qué le ha llamado la atención?

- Sin duda que hay compañeros que llevan 30 o 40 años trabajando en el María Cristina con un amor hacia el hotel que es muy raro de ver en otro lugar. Así que vamos a seguir trabajando en esa dirección, con el mismo nivel de compromiso y excelencia, pero con ganas de hacer nuevos proyectos. Ojalá que sea por muchos años.

- ¿Cuántos? ¿Hay una fecha tope hasta el próximo cambio en la Dirección?

- No hay años prefijados, pero normalmente solemos pedir estar en el mismo destino unos cuatro o cinco años, porque el primer año aprendes y te adaptas; el segundo, empiezas a mover otras cuestiones y no es hasta el tercer o cuarto año, cuando empiezas a ver los resultados. Ahora miro esta nueva experiencia para los próximos tres o cuatro años y los restantes serán 'bonus' que la Luxury Colletion me irá ofreciendo. De esta forma es como aprendemos, seguimos creciendo como profesionales y aportamos nuestra experiencia.

- A Stijn Oyen se le conoce por haber abierto el hotel a la ciudad. ¿Cuál es su reto?

- Promocionar de forma conjunta el hotel y la ciudad, ir a agencias, llamar a los contactos que tenemos de experiencias profesionales anteriores y utilizar esas conexiones para plantearles un destino único como es San Sebastián. Si vienen, hablarán con sus amigos y estos a su vez con otros amigos, etc. Las redes sociales también tienen una labor fundamental en este proceso.

- Y también en la promoción de pisos turísticos. ¿Le preocupa este fenómeno?

- El hotel tiene unos resultados excelentes desde su renovación hace cinco años. Los pisos turísticos de lujo son un fenómeno mundial que han llegado para quedarse, pero no nos preocupa porque el cliente que viene al hotel María Cristina no viene solo a dormir y comer, viene buscando una experiencia completa.

- Y, ¿la tasa turística?

- En este caso prefiero no responder. Solo llevo 72 horas aquí y necesito tiempo para entender y tener toda la información. En unos meses hablaremos de nuevo (ríe).