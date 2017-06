«Es una vergüenza hacer esta cola durante horas y que te elijan para maestro por orden de llegada»

«¿La escuela? Soy la madre de... y hoy no voy a poder ir a recogerle». Esa llamada telefónica era una de las decenas de planes que se tuvieron que cambiar ayer desde el Complejo Educativo de Eibar. El Consorcio Haurreskolak había decidido el lunes abrir la inscripción de personal para optar a plazas de sustitución estableciendo como únicas fechas las de ayer y hoy, y como único punto el Complejo Educativo de Eibar donde tiene sus oficinas, frente a las cuales más de un millar de profesores hizo ayer cola.

Las listas de sustituciones se encontraban cerradas desde el año 2011 y se planteaban dos únicas jornadas para inscribirse antes de que se vuelvan a cerrar, con el añadido de que el orden de inscripción se convertía en baremo. La circunstancia hizo que desde la medianoche previa al menos dos centenares de personas se aprestasen a pasar la noche al raso. Para las 8.00 de la mañana la cola congregaba a unas 500 personas y pronto superó con holgura el millar.

Vecinos del cercano barrio de Amaña se sorprendían a primera hora de la mañana por la cantidad de vehículos aparcados sobre las aceras. También los paseantes que recorrían los pocos metros que separan Eibar de Ermua quedaban aturdidos al ver una cola que pasadas las 10.30 horas cruzaba el límite de provincias con Bizkaia. Dos sensaciones se repetían entre los pacientes candidatos: lo vergonzoso de la situación y lo espectacular de las colas. Los sindicatos ELA, LAB y Steilas denunciaban la situación y se aprestaban a enumerar las causas de semejante apilamiento. Lo que la mayoría de las personas apiladas ante el Consorcio desconocía era que las sustituciones ofertadas por orden de inscripción se limitaban a lo que queda de curso, hasta el 21 de julio.

«Ayer a mediodía me enteré por whatsapp de que se abrían las listas, así que a las 7.45 hemos salido de Algorta y para las 8.50 hemos llegado aquí» explicaba Maitane Rekalde, con la pequeña Haize en brazos. «Vengo con la niña porque no esperaba semejante cola. Era consciente de que habría gente pero para nada me esperaba semejante cantidad. Estamos flipando. Es una vergüenza. Ahora llevamos veinte minutos sin movernos del sitio, ¡y lo que nos queda!», señalaba mientras preguntaba si alguien había llevado protección solar. No era la única que acudía a la cita con niños pequeños. Hubo quien tuvo que dar el pecho en la cola y también se distinguía a más de una mujer embarazada a lo largo de la larga hilera.

La donostiarra Amaia Alberdi había madrugado y para las 7.15 ya estaba en Eibar. «Suponíamos que habría cola, pero no para tanto. La hora de apertura era las 9.00 pero por lo que dicen han debido abrir un poco antes» apuntaba. «Es vergonzoso. No sé si habría que repartirlo por provincias o qué, pero que busquen alguna otra manera de hacerlo porque esto...». A pesar de la espera, el ambiente a media mañana era de resignación. «No estamos mosqueadas porque dentro de lo que cabe tenemos la sensación de que va bastante rápido el tema. Nosotras hemos venido pronto porque nos lo olíamos, pero el que ha llegado para las 9.00 a ver si entra».

Maitane Rekalde Algorta «Vengo con la niña porque no esperaba semejante cola y tanta gente» Amaia Alberdi Donostia «Hemos venido pronto porque nos lo olíamos, pero el que ha venido a las 9.00 a ver si entra» Jon Denis Calonge Leitza «Tengo exámenes este fin de semana, trabajo, y esto ha venido así, de un día para otro» Natalia Agirre Ataun «Cuando hemos visto la cola desde arriba pensábamos que igual ni entrábamos»

Contar con un único punto de inscripción en Eibar hacía que los vecinos de la localidad armera llegasen en un salto pero otros tuvieron que hacer kilómetros. Era el caso de Jon Denis Calonge, desplazado desde Leitza. «Ayer sobre las 18.30 me avisaron los amigos por Facebook de que teníamos que movernos. Tuve que ir al trabajo, cambiar el turno para poder venir, rellenar los papeles y hoy para las 7.00 de la mañana hemos salido de Leitza. Aún así ya hemos llegado tarde» lamentaba el navarro. Sus cálculos le situaban en torno al puesto 700 de la cola, «y hemos llegado antes de las 8.00. Ahora tengo exámenes este fin de semana, además estoy trabajando, y esto nos ha venido así, de un día para otro» lamentaba.

«De un día para otro»

En la recta final de la cola los aspirantes se empeñaban en repasar la documentación a presentar. Fotocopia del DNI, los títulos, el EGA, los impresos... No faltó quien no terminaba de localizar alguno de ellos. «¿Has ido al váter? Pues vete allí a mirar». Los nervios se sumaban a los cambios de planes al ver que las horas iban hacia adelante y no terminaban de completar la inscripción. «Tendría que estar trabajando ahora mismo, así que después me tocará escuchar al jefe» señalaba una joven.

Desde Ataun llegaba Natalia Agirre que ya tenía sus sospechas desde unos días antes. «Una amiga me dijo que no había ya gente en las listas y que necesitaban gente, pero todo eran rumores y nunca sabes si se va a confirmar. Lo que no pensaba era que se iban a abrir las listas de un día para otro. Menos mal que hoy tenía fiesta en el trabajo porque si no...». A primera hora de la mañana un mensaje le alertaba sobre que ya había 200 personas en la cola desde medianoche. «Cuando hemos llegado y veíamos la cola desde arriba pensábamos que igual ni entrábamos».

Representantes de sindicatos informaban a los aspirantes mientras guardaban cola. «Nos han comentado que hay que tener en cuenta los territorios que elegimos porque hasta noviembre no se puede volver a cambiar de opción y no se hace efectivo hasta marzo. Por eso a la hora de trabajar nos pueden llamar de las zonas que elijamos. Al menos nos están informando, porque tenemos tanto tiempo hasta llegar» señalaba la bilbaína Laura Niño. «Nos parece vergonzoso que tengamos solo dos días para poder inscribirnos en listas que llevan cerradas desde 2011, y en estas condiciones, que la preferencia sea por orden de llegada».

A mediodía, en la parte final de la cola, la santurtziarra Oihane Pereira lamentaba la posibilidad de no entrar en el día. «Hay mucha gente y nosotras llegamos a última hora». Con los estudios recién terminados veía difícil optar a un puesto pero a pesar de ello tocaba aguantar la cola estoicamente, igual que otros mil.