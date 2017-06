«Mi marido colgó mal el móvil y le oí decir: 'yo esto no les puedo decir'»

Las emociones han vuelto este miércoles a la sala de vistas de la Audiencia de Gipuzkoa. Los recuerdos sobre Julen Serrano y las circunstancias que rodearon su fallecimiento han hecho que las lágrimas corrieran de nuevo por las mejillas de algunas de las personas presentes en el juicio. Las declaraciones con mayor carga de emotividad han llegado con los testimonios de una tía y de la abuela de Julen.

La tía se llama Belén Loinaz. Vivió en primera persona los momentos previos y posteriores al hallazgo del cadáver de Julen, aquel 1 de diciembre de 2011, en la vivienda del barrio de Ondarreta donde la familia de su hermana residió con sus cuatro hijos hasta la separación de los cónyuges. Tras la ruptura matrimonial, Belén y su marido acogieron en su casa a los tres más pequeños, y a su hermana Itziar. Julen, con 13 años, pasó a residir en Astigarraga, en casa de los abuelos.

El juicio, al día Ertzainas:«Parecía más preocupado por la relación con su mujer que por lo que había sucedido»

El padre y acusado:«Yo quise morirme con mi hijo»

La tía de Julen ha recordado ante el jurado los acontecimientos de aquella fatídica jornada. Se hallaba en el asador que por aquellas fechas la familia regentaba en la avenida Zumalakarregi, frente al ambulatorio del Antiguo. Eran aproximadamente las doce del mediodía cuando sonó el teléfono del restaurante. Al otro del aparato se encontraba la madre del acusado. «Quería el número de un ertzaina amigo de la familia. Estaba muy nerviosa y sollozando. Ha explicado que Luis había salido de casa sobre las 5.30 ó 6.00 de la mañana y que desde entonces no sabía nada de él. Dijo que le había llamado muchas veces pero que no contestaba. Itziar tenía el número de ese agente y se lo dio».

Llamada sorprendente

La tía ha subrayado que la llamada sorprendió a los presentes. «Nos extrañó mucho porque en los últimos meses la madre de Luis no había telefoneado para interesarse ni por su hijo ni tampoco por los nietos».

Media hora después de esta «extraña» comunicación, el ertzaina amigo se presentó en el bar. «Le dijo a mi marido que le acompañara al piso de Ondarreta, a ver si estaba el padre de los niños. Pensamos que Luis podría haber hecho ‘alguna cosa’ (un intento de suicidio) y que tal vez estaría allí».

La testigo ha manifestado que ambos partieron hacia la vivienda. «Del restaurante a la casa apenas se tarda unos minutos y me pareció que estaban tardando mucho tiempo en decirme que no había nada. Entonces, llamé a mi marido. Le pregunté si había pasado algo. Él solo decía: ‘¡sed fuertes, sed fuertes!’ No me dijo nada más. Mi marido introdujo el móvil en un bolsillo, pero no colgó bien y pude oír cómo le decía al ertzaina: ‘yo esto no les puedo decir’»

La tía ha indicado que de las palabras que acababa de oír dedujo que algo muy grave había ocurrido. «Imaginé que era Luis a quien habían hallado en la casa. Lo que en ningún momento imaginé es que la víctima pudiera ser Julen».

«Temor por los tres hermanos»

Esta familiar ha explicado que tras la localización del cadáver del menor, su esposo se trasladó al colegio en el que estudiaban los otros tres hermanos, ante la sospecha o el temor de que pudieran haber corrido la misma suerte que Julen. «Pensó que, igual, no estaban en el centro, que se los podían haber llevado. No sé... le dio muchas vueltas y prefirió subir».

En el restaurante, la tensión iba en aumento. La familia aguardaba la vuelta de quienes habían acudido al piso, sin saber todavía que la víctima era Julen. La tía recordó que llamaron a la casa en la que trabajaba la madre del acusado. «Hablé con la señora. Le transmití que era Luis el que estaba en el piso. Ni por asomo sospeché que pudiera ser Julen».

La dudas, sin embargo, se disiparon muy pronto, tras el regreso del ertzaina que descubrió el cadáver. «Nada más entrar le dijo a mi padre: ‘eseri, eseri’». Y a continuación señaló: ‘es peor de lo que pensábamos... Es Julen. En aquel momento solo se escucharon gritos de la madre, de mi padre... De todos. Rompimos a llorar».

La testigo ha revelado que en los instantes posteriores llamaron para trasladar la noticia a la madre del acusado. «Hablé de nuevo con la señora de la casa y le comuniqué que no era Luis la víctima, sino Julen».

Ha explicado que una hora después llegó al asador la madre del inculpado, en una actitud que calificó de «fría». Se dirigió a la madre de Julen, que justo entonces estaba siendo atendida por un sanitario, y le dio un beso. «No dijo nada a nadie y en un momento se levantó, se fue la barra, dio un manotazo sobre el mostrador, se miró en el espejo y dijo: ‘eres igual que tu padre, no sois valientes para nada’».

La testigo ha explicado que la expresión «eres igual que tu padre», se la había oído a la madre en otras ocasiones. «Cuando ambos se enfadaban, ella solía terminar con esa expresión. Era como el mayor insulto que le podía dirigir, porque Luis no sabía quién era su padre. Era para recriminarle y decirle que era lo peor», indicó.

«A Itziar le quedan tres»

Belén Loinaz ha declarado que en los instantes posteriores se dirigió hasta el colegio donde estaban los tres hermanos de Julen. «Cuando llegué al centro, había varios ertzainas y tuve que mostrarles mi DNI para poder recogerlos. No pregunté por qué estaban allí, no estaba para preguntas. Cogí a los tres niños y me fui».

La tía de Julen ha desvelado asimismo un episodio que, según indicó, protagonizó la madre del acusado en el tanatorio. «Itziar estaba apoyada sobre el cristal tras el cual estaba el cuerpo de Julen. Me agaché y le abracé. Entonces la madre de Luis dijo: ‘¿dónde estará mi hijo’. Estará en el monte’ Y añadió ‘yo solo tengo uno, a Itziar le quedan tres’».

La tía de la víctima, al igual que han declarado otros familiares, ha afirmado que tras la separación del matrimonio, el acusado trató en reiteradas ocasiones de contactar con su hermana. «Luis hacía llamadas al fijo, al trabajo, enviaba mensajes... Y a todas horas. Pretendía volver con Itziar a toda costa, a cualquier precio».

También ha dado cuenta de un momento de tensión tres semanas antes de los hechos, cuando el padre comunicó a sus hijos que se iban a separar. «Me llamaron los niños. Me dijeron que Luis les había dicho que se iba a marchar, que él se había criado sin padre y que ahora les tocaba a ellos. Los niños me preguntaban qué habían hecho ellos para que su padre se fuera. Estaban muy alterados. No había manera de consolarlos».

A preguntas del abogado de la defensa, la tía ha indicado que su relación con Luis había sido «muy buena» y «cordial» con la madre. Ha reconocido también que el acusado firmó los documentos de la separación y respecto a la frase que profirió la madre respecto a que su hijo era igual que su padre, no pudo precisar si era «porque no afrontaba los problemas y los eludía».