Se espera un calor intenso para hoy sobre todo en el interior de Gipuzkoa

El calor ayer no fue tan intenso como se esperaba. Las predicciones anunciaban que las temperaturas estarían cerca de los treinta grados en la costa, incluso que se podría superar esta cifra en el interior, pero el calor no llegó a ser sofocante. La máxima en la costa se registró en Miramon y el mercurio se quedó en los 26 grados mientras que en Arrasate el termómetro no superó lo 28 grados.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy en Euskadi calor intenso, que afectará sobre todo a la mitad sur. En la costa el viento del noroeste volverá a aliviar el bochorno de cara a la tarde. La jornada tendrá algunos ratos soleados, sobre todo por la mañana. Tras el giro del viento, a partir de la tarde irá entrando nubosidad de tipo bajo en la vertiente cantábrica, mientras que en el interior se desarrollarán nubes de tormenta y no se descarta algún chubasco aislado. Las temperaturas máximas llegarán a los 34 grados, mientras que las mínimas rondarán los 16 grados.

Aemet ha activado el primer aviso por ola de calor desde mañana y hasta el domingo en las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.