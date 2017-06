Se anula una reconstrucción porque el padre de Julen no tuvo abogado

La defensa en el proceso judicial que se sigue contra el padre de Julen Serrano recibió ayer una buena noticia para los intereses de su defendido, después de que el magistrado presidente del caso, Augusto Maeso, declarase nulos diversos documentos de una reconstrucción policial, al considerar que se obtuvieron sin que estuviera presente el abogado del detenido.

La solicitud de nulidad había sido presentada la semana pasada por el letrado Miguel Castells, que defiende al padre. Los documentos que no han sido admitidos y, por lo tanto, no podrán ser valorados por los miembros del jurado, figuran en la reconstrucción que se llevó a cabo en aquellos parajes, fundamentalmente entre Igeldo y Usurbil, en los que el padre deambuló varios días tras abandonar la vivienda en la que su hijo falleció. En concreto se han dejado sin efecto las manifestaciones que entonces realizó Luis Serrano. Esta reconstrucción fue practicada por la Ertzaintza en presencia del acusado que, sin embargo, no estuvo asistido por un abogado, después de que él mismo renunciara voluntariamente.

No obstante, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Castells solicitó la nulidad de esta prueba. Lo hizo instantes antes de que los ertzainas que intervinieron en aquella reconstrucción entrasen a testificar. Sostuvo que, aun cuando el acusado tomó parte en la diligencia de manera voluntaria y rechazase la presencia del letrado, este derecho es irrenunciable y, por lo tanto, de cumplimiento obligado.

Las acusaciones expresaron, sin embargo, su oposición a las pretensiones de la defensa, al considerar que no era el momento procesal oportuno. Asimismo, argumentaron que, de ser aceptada la petición, se les generaba una clara indefensión.

Ante los posicionamientos enfrentados y después de escuchar los razonamientos del fiscal Jorge Bermúdez, del letrado de la acusación particular Iñigo Iruin y los del propio Castells, el presidente de la sala se dio un plazo para estudiar las posturas antes de pronunciarse. La decisión la hizo pública ayer por la mañana. Augusto Maeso, pese a reconocer que se trataba de una petición «extemporánea», admitió que «existió una vulneración al derecho a la asistencia letrada al detenido», por lo que declaró nulos los documentos en los que se recogen las manifestaciones que el acusado realizó durante la reconstrucción.

Una vez comunicada esta decisión, las acusaciones expresaron su «respetuosa protesta». Iruin argumentó que el objetivo que pretendía con la citada reconstrucción era demostrar que la versión que ofreció el acusado -declaró que no recordaba nada de lo que aconteció los días que estuvo huido en las laderas del monte Igeldo-, obedece únicamente a una estrategia de defensa. Y añadió que en aquella diligencia el acusado ofreció múltiples detalles de lo que hizo aquellos días.