La abuela afirma que en las huchas en forma de casco no se guardaba dinero

La abuela de Julen Serrano no ha podido contener la emoción. «Era muy bromista. El último día, aquella la última noche me abrazó, me dio besos... Tengo su sonrisa grabada y después de lo que sucedió estuve días en los que incluso me parecía que venía a casa», ha señalado entre lágrimas.

La abuela ha declarado hoy a instancias del abogado Iñigo Iruin que en el proceso representa a su hija. Ha explicado que en los días previos al fallecimiento de su nieto acompañó a su hija a recoger algunos enseres que, tras la separación matrimonial, todavía quedaban en el piso de Ondarreta.

La primera vez fue el 22 de noviembre, la víspera de que el acusado, Luis Serrano, abandonara l psiquiátrico después de que protagonizase un episodio de autolisis. «En aquella primera ocasión fuimos a coger la ropa imprescindible para pasar el invierno. Nos llevamos también las huchas en las que había dinero y otros efectos de valor. Eran tres huchas de hierro y otra de Julen con la forma de un cerdito, donde ahorraba para comprarles algo a sus hermanos. También recogimos un pincho con 20 euros».

La abuela ha recordado que las tres huchas metálicas permanecían en la parte superior del armario de Itziar, en la que fue habitación del matrimonio. «Estaban en una zona alta y como mi hija no llegaba, tuvo que subirse a una silla para cogerlas».

La segunda vez que accedió al piso fue después de que el juzgado levantase el secreto de la actuaciones y permitiese a la familia retirar los enseres que aún quedaban. La abuela ha señalado que entonces recogieron prendas, algunas de ellas impregnadas de sangre, y otros efectos».

Sobre una cajonera

Ha indicado también que retiraron las conocidas huchas con forma de casco de motociclista, que según sostiene la defensa, Julen trataba de abrir con un cuchillo cuando, de manera accidental, se le resbaló y se lo clavó en el pecho. La abuela ha manifestado que en estas huchas los niños no guardaban dinero y señaló que permanecían sobre una cajonera, dentro también del armario de la madre.

La abuela ha sostenido también que en fechas anteriores a la muerte del menor, el acusado se personó en su domicilio de Astigarraga. «Vino a decirme que le llamara a Itziar para que reanudaran la convivencia. Me decía que contactara con ella, que a mí me iba a hacer más caso. Le dije que esperar un tiempo. Y el venga, que venga... Diciendo ‘llámale, llámale’. Luego me enteré que también que había ido a casa de mi hermano».