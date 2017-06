«Pensé que había visto morir a su hijo y que se había ido a las rocas»

Si Itziar Loinaz, la madre de Julen, fue una de las protagonistas en la sesión de ayer, la otra fue Justa Carrera, la progenitora del acusado, Luis Serrano, y abuela del menor. Acudió al palacio de justicia al mismo tiempo que su hijo. Llegaron juntos. Ambos entraron por una puerta lateral a la sede judicial. La madre del inculpado se mostró convencida de la inocencia de su hijo y recriminó a la familia materna que no le haya permitido ver a sus nietos durante los últimos años. «Me han prohibido y eso que les he dado todo, les adoro... ¡Que no me dejen verles...! Eso no se puede consentir. Habría aceptado verlos en un centro, para darles por lo menos un beso. Para su madre, lo de Julen habrá sido muy doloroso, para mí también. Pero ha tenido el cariño de sus otros hijos. Y mi hijo no lo ha tenido y tampoco yo».

La madre relató que el día de la muerte de Julen su hijo salió sobre la siete de la mañana de casa. «Fue a ver a Julen. Lo había hecho también los días anteriores. Le acompañaba al colegio y luego regresaba para tomar un café conmigo. Pero aquella mañana no lo hizo y me preocupé», indicó.

La testigo señaló que ante la falta de noticias empezó a llamarle por teléfono y que al no obtener respuesta, telefoneó también al restaurante de su nuera. «Me dijeron que no sabían nada».

La progenitora declara que el acusado nunca ha sido agresivo con sus hijos ni con su exmujer

La madre negó que, tras tener conocimiento de la muerte de su nieto, manifestara 'es igual que su padre'. «Cómo voy a decir yo eso de mi hijo. Lo que pensé fue que había visto morir a Julen y que se había ido a las rocas».

Justa Carrera ofreció asimismo detalles del reencuentro con su hijo, una semana después de su desaparición. «Estaba lloviendo y me pareció que alguien me llamaba. Miré pero no reconocí a nadie. Segundos después escuché de nuevo mi nombre y según me iba acercando me di cuenta de que era mi hijo. Llevaba una capucha, estaba demacrado, con barba. Me dijo 'soy tu hijo Luis'. Nos abrazamos y lloramos».

La madre señaló que seguidamente se dirigieron al domicilio y que «de camino, me preguntó por Julen. Le dije que estaba ingresado», explicó. Indicó asimismo que una vez en casa se quitó la ropa sucia, se duchó e informó del regreso de su hijo a un amigo común, miembro de la Ertzain-tza, a quien el acusado ya había llamado días antes de la muerte de Julen para que intercediera a su favor ante Itziar Loinaz.

La madre del acusado afirmó que Luis Serrano adoraba a sus hijos y «jugaba con ellos», al tiempo que manifestó que estaba muy enamorado de su esposa. No obstante, afirmó que la familia de su mujer «le tenía dominado». Asimismo, indicó que su hijo nunca se había mostrado agresivo con sus hijos ni tampoco con su exmujer.