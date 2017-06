La mitad de los edificios antiguos revisados en Gipuzkoa precisa rehabilitación urgente

Euskadi tiene uno de los parques de viviendas más antiguos de Europa occidental. Y más de la mitad (53,7%) de los pisos revisados hasta ahora ha precisado de una actuación «urgente» con el fin de arreglar elementos de la fachada, saneamientos, cubiertas o cimientos que se habían deteriorado con el paso de los años. Esa elevada necesidad de acometer obras en menos de un año es extrapolable -aunque el resultado no sea mimético- a las inspecciones obligatorias que los técnicos de Vivienda tendrán que llevar a cabo en 75.000 inmuebles de la CAV, unos 22.500 en Gipuzkoa, antes del 27 de junio de 2018. Así, la previsión augura que en el plazo de un año, unos 11.000 edificios del territorio deberán encarar alguna derrama para cumplir con la normativa europea en cuanto a habitabilidad y conservación de los inmuebles. Una carrera contrarreloj para que todos los edificios concernidos dispongan del certificado exigido. Hasta marzo, solo el 10% contaba con él.

El dato revelado ayer por el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Pedro Jáuregui, y el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi, cimenta además otra evidencia. Que el sector, que en 2016 confirmó su tendencia al alza tras hundirse en el «pozo» de la crisis en 2008, dependerá en el futuro inmediato de la rehabilitación, y no de la construcción de nueva vivienda ni obra civil. «A corto plazo, no va a haber desarrollos inmobiliarios potentes como en la década pasada», advirtió el viceconsejero, mirando no solo a la merma de presupuesto en las arcas públicas para ese fin, sino a la merma en los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, que no pueden permitirse acceder a su primera casa, lo que impacta directamente en la demanda de vivienda.

El informe sobre la evolución del sector de la construcción desde 2008 hasta ahora, y los síntomas de recuperación que sobre todo han empezado a visualizarse en el tercer trimestre de 2016, provocaron ayer un optimismo moderado en los responsables del Gobierno Vasco, que son conscientes no obstante de que Euskadi no recuperará en este terreno los parámetros manejados antes de la crisis, los del «boom inmobiliario». Pero las consecuencias de la recesión no solo se notarán en los índices sobre actividad económica, compraventa o generación de empleo. «El modelo de negocio» se enfrenta a un cambio de paradigma donde la rehabilitación de inmuebles se va a convertir en el cimiento principal del sector. Una realidad ya patente, que deja menor impacto presupuestario -las licencias para obra nueva generaron en 2016 el doble de presupuesto de ejecución que las de rehabilitación (383 millones frente a 129)-; pero que tiene asegurado un colchón con la previsión de obras a realizar por las comunidades de vecinos en el próximo año.

Según datos del Observatorio vasco de la Vivienda, Euskadi está obligada a acometer hasta 2019 la Inspección Técnica de Edificios en 75.376 inmuebles. De esas revisiones, el 91,9% debe estar hecha antes de junio de 2018. Y un tercio de ellas, unas 22.600, serán en Gipuzkoa (30,1%). Esta previsión «lleva a pensar en un fuerte crecimiento de la demanda de obras de rehabilitación entre los años 2018 y 2019», constatan en el departamento vasco, donde no extrapolan de «forma lineal» el resultado de las ITE hechas hasta ahora, pero sí creen que las recomendaciones de los técnicos irán en el mismo sentido.

Es decir, hasta enero de 2017, más de la mitad de los 8.238 edificios inspeccionados en la CAV presentaban deficiencias, y los técnicos determinaron la «urgencia» de abordar en un plazo inferior a un año «algún tipo de obra de rehabilitación», la mayoría vinculadas a fachadas, cubiertas, cimentación de los edificios o sistemas de saneamiento. Dentro de esas urgencias, un 15,4% lo son acuciantes -«muy urgente»-, y en otro 27,3% de las revisiones, el diagnóstico es que el inmueble «necesitará obras de rehabilitación a medio plazo».

FUTURO DEL SECTOR La previsión de obras de rehabilitación en los próximos años es clave para «tirar del carro» PARQUE INMOBILIARIO Gipuzkoa y Bizkaia acumulan la mayor proporción de edificios de más de 50 años DEMANDA DE VIVIENDA A corto plazo no habrá desarrollos urbanísticos potentes como hace una década SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN Aunque el sector pierde peso relativo, en 2016 creció la actividad económica y el empleo

La fotografía sacada hasta ahora no invita a pensar que en los edificios que quedan por revisar, casi el 90% del parque con más de medio siglo de vida, no vaya a ocurrir lo mismo. Pero aunque así sea, Mario Yoldi advirtió de que es una circunstancia similar a lo que ocurre en otros países europeos con «parques consolidados», y donde el peso relativo de la rehabilitación de viviendas en el global de la actividad del sector es también creciente.

Obra pública

En Euskadi, desde luego, ese peso va a resultar «clave» para afianzar la recuperación de una de las actividades más castigadas por la crisis. «La rehabilitación va a mantener vivo al sector, es la que va a tirar del carro» en el corto y medio plazo, aseguró Jáuregui, viendo cómo además la construcción, de viviendas y de obra civil, por parte de las administraciones públicas remonta solo de forma tímida, insuficiente para tirar del gran carro que en su día (2007) fue el sector de la construcción. Solo un dato para reflejarlo: si hace una década las instituciones públicas (Estado, Gobierno Vasco y ayuntamientos) destinaban en torno a 3.000 millones de euros a construir en Euskadi, en 2016 ese presupuesto solo ascendió a 936,2 millones.

Este índice, y el resto de marcadores que revelan la salud de esta actividad, siguen y seguirán «notablemente alejados» de los años previos a la crisis. Pero el Gobierno Vasco se conforma de momento con los síntomas de recuperación que aprecia. Y uno de los más significativos es la generación de un 1,1% de empleo neto en 2016, un hecho ciertamente extraordinario tras la pérdida de 35.600 puestos de trabajo desde 2008, un 42,9%. Un porcentaje que duplicó al impacto laboral que la crisis tuvo en la industria. «Es una de las mejores noticias» que dejó el año pasado, ratificó Yoldi.

A esa recuperación, se une el incremento de un 5,5% en el número de compraventas de vivienda nueva, hasta un total de 2.495 operaciones en 2016. Y el efecto directo, que ese movimiento tiene también en su precio, que se ha recuperado ligeramente, pero aún se sitúa a 25 puntos por debajo de los máximos históricos alcanzados en 2007.

Son las primeras noticias positivas para un sector que ya no volverá a ser como antaño, y que está obligado a adaptarse a los nuevos tiempos marcados por una sociedad vasca que tampoco tiene el mismo perfil ni la misma economía ni las mismas prioridades que las que tenía antes de que la 'burbuja' estallara en 2008.